拍攝不止按快門　規劃成就完美作品——專訪風景攝影師袁斯樂

28歲的袁斯樂身型瘦削，時常雙手插袋，看起來與普通年輕人無異。



然而，這位香港風景攝影師為了拍攝，不顧生命危險，更曾經在暴風雪下攀上阿根廷的山峰和冰崖，沿途多次跌入石縫，最終拍下巴塔哥尼亞的星空和山峰全景。他憑著精密的計劃和對攝影的執著，在2020奪得「年度國際風景攝影師」，再在今年擊敗了來自95個國家的1,100多名攝影師，獲得「國際全景攝影大賽年度攝影師」，成為首位榮獲兩項「年度攝影師」殊榮的華人攝影師。

「攝影其實佔很小部分，構思和規劃是更重要。」袁斯樂堅信只有經過周詳的準備，才能呈現一幅完美的作品。儘管曾在創作過程中面對種種危險，他總能輕描淡寫地說：

當我的目標是要拍到那張照片，我就會不惜一切都要拍到。 袁斯樂

這份執著與熱愛，讓他一步步從香港登上國際舞台。

大學線記者｜何栩昕 大學線編輯｜蟻海彤

袁斯樂向記者展示最近的拍攝作品時，掏出了一部舊款電話查看相簿。即使他現在身處城市，這小小的舉動卻暴露了他常年在山區活動的痕跡，他微微一笑解釋道：

「現在很多新手機都沒有插卡功能，但我較喜歡舊手機的插卡功能。在城市生活，可以用雲端更新和備份。但在山區，沒有這回事，所以當我的手機掉進了水，我仍可以存取這張卡保存手機內的記憶。」



獅子山雲海點燃攝影夢 鏡頭捕獲香港另一面

袁斯樂與攝影結緣於2014年，那時他的家人換相機，對攝影一竅不通的他就拿著舊單反相機上了獅子山，碰上美麗的雲海：「著迷了，雲層在城市間流動，感覺好像在天空之城一樣。」袁斯樂如是說，他希望有朝一日能用自己的鏡頭捕捉到眼前美景。袁斯樂用了一年時間自學使用這部型號較舊的單反相機，終於拍下讓他朝思暮想的雲海：

「提到香港的景色，大家往往只想到維多利亞港或一些比較decent（正派）的景色。但我那時候發現，原來香港可以這樣。」



2015年，袁斯樂憑作品《野孩子的追夢世界》在國家地理全球攝影大賽中榮獲青年組冠軍及佳作獎項。他回憶起當時考試剛結束，看到天氣適合便與朋友前往飛鵝山露營，隨意記錄了當日香港的夜景，並抱著試一試的心態參賽。他形容得悉獲獎的心情就像「中了六合彩」，當時技術尚淺的他全憑感覺拍攝，憑借對天氣的觀察以及對上山時機的把握，捕捉到動人的自然景緻。

袁斯樂以在飛鵝山拍攝的作品《野孩子的追夢世界》在2015年國家地理全球攝影大賽中奪得青年組冠軍（受訪者提供）

研究攝影短短一年，憑直覺「隨手影」就拿到冠軍，彷彿注定這位青年要繼續走這條路。在香港浸會大學修讀環境保育學副學士和應用生物學學士的袁斯樂，會不時走堂拍攝，又將上課時間表排晚一點，清晨拍完日出就趕回校考試。面對不定的天氣，他只好比其他同學早一個星期溫習考試，騰出時間隨時準備，待天氣好的日子就上山。畢業後，袁斯樂就常常走訪不同國家，記錄不同的風景。

賣魚儲旅費 小心規劃控開支

雖然勝出比賽能獲取獎金，但仍未能支撐高昂的攝影成本。袁斯樂大學畢業後沒有做全職工作，卻從未向父母開口要錢「一元也沒有向父母拿過！」小學時憑出售熱帶魚，他每周都能賺取百多元收入，長大後便用積蓄購買攝影設備。隨著作品漸受關注，他也開始接拍攝影項目和廣告，並獲得贊助商的支持。他每次出外拍攝花費介乎一萬至三萬元之間，坦言一直謹慎控制開支，例如選擇在山上紮營，既節省旅行開支，又能捕捉不同時分的自然景觀。

袁斯樂常在山上紮營，包括是次西藏和藏區之旅，既節省旅行開支，又能捕捉不同時分的自然景觀（受訪者提供）

（攝影）這件事沒有穩定的收入，不像朝九晚六的工作。早年我存了一點錢，也不敢用全部錢去旅行，可能一年去一次。收入變多後，也只會慢慢撥一部分錢（去旅行）。 袁斯樂

重裝遠征追美景 毅力戰勝身體限制

除了財務上的考量，袁斯樂還要面對體能上的考驗。他坦言自己本不熱衷運動，平日連逛街都感到疲累，更遑論攀上一座又一座高峰。體重只有48公斤的他每次遠征都需背負器材、糧食、露營裝備等約25公斤的重裝，超過自身體重的一半。

袁斯樂苦笑著回憶起初次登獅子山時體力不支，因不習慣行山的步伐而需頻繁休息，甚至嘔吐。但每當想起心中構思已久的畫面，他始終都不願放棄：

「當我的目標是要拍到那張照片，我就會不惜一切都要拍到。」



他自此常常長時間背起重裝登山，漸漸令身體變得更強壯，克服體能不好的問題。

海外拍攝失敗 逐漸學習完善規劃

在袁斯樂眼中，等待適合拍攝的天氣期間，絕對不是望天打卦這麼簡單。他在訪問中反覆強調「規劃」的重要性，直指「攝影其實真的佔很小部分」，真正的關鍵在於前期規劃，如根據行程分配糧食和裝備的比例，以確保物資充足又避免背包過重，而且尋找最佳拍攝地、季節及天氣也是他計劃中的關鍵。

袁斯樂先用一年汲取靈感、研究地形和氣候，後用兩年深入歐洲無人區，最終拍出作品《Wilderness Expedition》，並在國際全景攝影大賽中奪得總冠軍。這張攝於阿根廷的巴塔哥尼亞地區的照片來自公開組總冠軍系列作品，亦獲得自然組第三名（受訪者提供）

袁斯樂對規劃的重視，源於第一次海外拍攝的失敗。大學一年級時，他受德國旅遊局邀請前往德國拍攝。他本想每天拍攝一個景點，但實際情況卻大相逕庭：面對天氣等不可控因素，加上自身準備不足，他一整天也拍不到幾張滿意的照片。自此，他深刻明白到規劃不僅是行程表，而是詳盡的細節，包括資料蒐集、天氣預報，以及應對突發情況的備案等。他認為「一些慘痛經歷會慢慢令你成長，準備得更加好。」

這些經歷過後，袁斯樂慢慢明白拍攝旅程與一般旅行不同，去旅行可以提早預訂住宿，拍攝風景卻要保持彈性，視乎天氣變陣，

「我們會按照不同的行程臨時轉地方，可能會睡在山，或者去到那裡才訂住宿。」



正是秉持著這種對細節的執著，袁斯樂在追尋完美的路上，總會多次造訪同一地點。他曾橫跨八年、四度造訪德國新天鵝堡，只為拍攝理想中的雪景。2016年他首次嘗試拍攝城堡正面時，導遊告訴他沒有正規上山路線而無奈折返。其後他再跟朋友研究和發掘有關路線，於同年再次前往，卻碰上城堡正門維修。2020年他雖成功抵達，但城堡與想象中的畫面仍有差距。直到2024年，他終於攀上結冰與積雪覆蓋的道路，拍下構思多年的夢幻雪景。

因為熱愛才會花這麼多時間、金錢和體力去做這些作品。 袁斯樂

極端環境險阻重重 追求獨特作品

要在云云風景照中脫穎而出，就必須拍到獨一無二的作品。2023年起，袁斯樂開展「荒野探索」的項目，將鏡頭對準杳無人煙的偏遠地區。這些地方資訊匱乏，所以出發前需做更多「功課」。以西藏為例，許多西方攝影師受簽證限制無法前往的區域，成為他眼中的寶地。他花上一兩個月與當地攝影師和居民溝通，請藏民帶路。他和其他攝影師看著藏民拍攝羊群等日常照片，看到背景的小山，就放大照片分析地形特點，尋找有趣的拍攝地點。

袁斯樂形容，在藏區青海封閉區域拍到的環境苑如「仙境」般（受訪者提供）

然而，即使有周全的規劃，實際執行時仍難免遇到意外。袁斯樂的拍攝大多選擇在高海拔和極端天氣的環境，望為作品增添獨特性。他直言「高海拔地區篩走很多攝影師，而且冬季下雪令整個環境更危險。」2023年冬天，他在阿根廷拍攝時，搭檔的冰爪因為斷裂而無法繼續攀爬，讓他獨自花六小時攀上山上最後100米的冰崖，才拍下構思中的全景照片。

已經花了差不多20小時才爬到這個位置，如果最後100米到不了（山頂），我會感到不甘心。 袁斯樂

2023年，袁斯樂獨自攀上冰崖後，成功拍下阿根廷的雪山（受訪者提供）

不為比賽而攝 攝影擴闊人生視野

袁斯樂從未以參賽為創作目的，他認為參賽需考慮太多標準，還要猜度評審的口味，限制創作自由。他笑言：「朋友說照片閒置在此也沒用，所以才拿去比賽。」

未滿三十歲已聲名國際，獲得多個獎項，亦推出個人作品集《KELVINISM》及《Wilderness》，他的追夢路程看似比很多人都順利，他卻說出：「全部都不順利啊！」旅程中車胎爆裂、車窗損壞等，剛畢業時還需自學撰寫報價單，亦曾因大雨而發現自己防水裝備不足，在寒冷地方發現衣著不夠保暖。他珍惜每次挫折：

「很多東西都是從錯誤中學習，每當實行新項目時都是個新的挑戰。」



回顧這十年克服了不同困難，他一步步完成的小目標，朝著拍出頂尖風景照的大目標邁進。他強調擁有明確方向的重要性：

一開始不要想這件事有多難。你一想有多難，你大多數就不會做。 袁斯樂

地球的南北 我城的日夜

袁斯樂回想起剛接觸攝影時，從未想過自己有一天能踏足世界各地，短短十年間的攝影旅程改變了他看待世界的方式：

開始攝影前，我的人生夏天就是『熱』，冬天就是『凍』。但現在，我學會了看四季，我的世界觀是看整個地球，這個季節應該去南半球還是北半球。 袁斯樂

回到香港，袁斯樂也變得不一樣。他以前不會在凌晨四圍逛，連這時分的交通工具有什麼路線也不熟悉。現在的他卻會凌晨在旺角搭車去大嶼山，又或者由家中出發，披星戴月前往西貢拍攝。

會了解到夜晚香港是這樣的，找到她寧靜的一面。我大多數出動的時間就是大家在睡覺的時間，我看香港是會有點不同。 袁斯樂

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】