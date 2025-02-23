拍攝不止按快門 規劃成就完美作品——專訪風景攝影師袁斯樂
28歲的袁斯樂身型瘦削，時常雙手插袋，看起來與普通年輕人無異。
然而，這位香港風景攝影師為了拍攝，不顧生命危險，更曾經在暴風雪下攀上阿根廷的山峰和冰崖，沿途多次跌入石縫，最終拍下巴塔哥尼亞的星空和山峰全景。他憑著精密的計劃和對攝影的執著，在2020奪得「年度國際風景攝影師」，再在今年擊敗了來自95個國家的1,100多名攝影師，獲得「國際全景攝影大賽年度攝影師」，成為首位榮獲兩項「年度攝影師」殊榮的華人攝影師。
「攝影其實佔很小部分，構思和規劃是更重要。」袁斯樂堅信只有經過周詳的準備，才能呈現一幅完美的作品。儘管曾在創作過程中面對種種危險，他總能輕描淡寫地說：
當我的目標是要拍到那張照片，我就會不惜一切都要拍到。
這份執著與熱愛，讓他一步步從香港登上國際舞台。
大學線記者｜何栩昕 大學線編輯｜蟻海彤
袁斯樂向記者展示最近的拍攝作品時，掏出了一部舊款電話查看相簿。即使他現在身處城市，這小小的舉動卻暴露了他常年在山區活動的痕跡，他微微一笑解釋道：
「現在很多新手機都沒有插卡功能，但我較喜歡舊手機的插卡功能。在城市生活，可以用雲端更新和備份。但在山區，沒有這回事，所以當我的手機掉進了水，我仍可以存取這張卡保存手機內的記憶。」
獅子山雲海點燃攝影夢 鏡頭捕獲香港另一面
袁斯樂與攝影結緣於2014年，那時他的家人換相機，對攝影一竅不通的他就拿著舊單反相機上了獅子山，碰上美麗的雲海：「著迷了，雲層在城市間流動，感覺好像在天空之城一樣。」袁斯樂如是說，他希望有朝一日能用自己的鏡頭捕捉到眼前美景。袁斯樂用了一年時間自學使用這部型號較舊的單反相機，終於拍下讓他朝思暮想的雲海：
「提到香港的景色，大家往往只想到維多利亞港或一些比較decent（正派）的景色。但我那時候發現，原來香港可以這樣。」
2015年，袁斯樂憑作品《野孩子的追夢世界》在國家地理全球攝影大賽中榮獲青年組冠軍及佳作獎項。他回憶起當時考試剛結束，看到天氣適合便與朋友前往飛鵝山露營，隨意記錄了當日香港的夜景，並抱著試一試的心態參賽。他形容得悉獲獎的心情就像「中了六合彩」，當時技術尚淺的他全憑感覺拍攝，憑借對天氣的觀察以及對上山時機的把握，捕捉到動人的自然景緻。
研究攝影短短一年，憑直覺「隨手影」就拿到冠軍，彷彿注定這位青年要繼續走這條路。在香港浸會大學修讀環境保育學副學士和應用生物學學士的袁斯樂，會不時走堂拍攝，又將上課時間表排晚一點，清晨拍完日出就趕回校考試。面對不定的天氣，他只好比其他同學早一個星期溫習考試，騰出時間隨時準備，待天氣好的日子就上山。畢業後，袁斯樂就常常走訪不同國家，記錄不同的風景。
賣魚儲旅費 小心規劃控開支
雖然勝出比賽能獲取獎金，但仍未能支撐高昂的攝影成本。袁斯樂大學畢業後沒有做全職工作，卻從未向父母開口要錢「一元也沒有向父母拿過！」小學時憑出售熱帶魚，他每周都能賺取百多元收入，長大後便用積蓄購買攝影設備。隨著作品漸受關注，他也開始接拍攝影項目和廣告，並獲得贊助商的支持。他每次出外拍攝花費介乎一萬至三萬元之間，坦言一直謹慎控制開支，例如選擇在山上紮營，既節省旅行開支，又能捕捉不同時分的自然景觀。
（攝影）這件事沒有穩定的收入，不像朝九晚六的工作。早年我存了一點錢，也不敢用全部錢去旅行，可能一年去一次。收入變多後，也只會慢慢撥一部分錢（去旅行）。
重裝遠征追美景 毅力戰勝身體限制
除了財務上的考量，袁斯樂還要面對體能上的考驗。他坦言自己本不熱衷運動，平日連逛街都感到疲累，更遑論攀上一座又一座高峰。體重只有48公斤的他每次遠征都需背負器材、糧食、露營裝備等約25公斤的重裝，超過自身體重的一半。
袁斯樂苦笑著回憶起初次登獅子山時體力不支，因不習慣行山的步伐而需頻繁休息，甚至嘔吐。但每當想起心中構思已久的畫面，他始終都不願放棄：
「當我的目標是要拍到那張照片，我就會不惜一切都要拍到。」
他自此常常長時間背起重裝登山，漸漸令身體變得更強壯，克服體能不好的問題。
海外拍攝失敗 逐漸學習完善規劃
在袁斯樂眼中，等待適合拍攝的天氣期間，絕對不是望天打卦這麼簡單。他在訪問中反覆強調「規劃」的重要性，直指「攝影其實真的佔很小部分」，真正的關鍵在於前期規劃，如根據行程分配糧食和裝備的比例，以確保物資充足又避免背包過重，而且尋找最佳拍攝地、季節及天氣也是他計劃中的關鍵。
袁斯樂對規劃的重視，源於第一次海外拍攝的失敗。大學一年級時，他受德國旅遊局邀請前往德國拍攝。他本想每天拍攝一個景點，但實際情況卻大相逕庭：面對天氣等不可控因素，加上自身準備不足，他一整天也拍不到幾張滿意的照片。自此，他深刻明白到規劃不僅是行程表，而是詳盡的細節，包括資料蒐集、天氣預報，以及應對突發情況的備案等。他認為「一些慘痛經歷會慢慢令你成長，準備得更加好。」
這些經歷過後，袁斯樂慢慢明白拍攝旅程與一般旅行不同，去旅行可以提早預訂住宿，拍攝風景卻要保持彈性，視乎天氣變陣，
「我們會按照不同的行程臨時轉地方，可能會睡在山，或者去到那裡才訂住宿。」
正是秉持著這種對細節的執著，袁斯樂在追尋完美的路上，總會多次造訪同一地點。他曾橫跨八年、四度造訪德國新天鵝堡，只為拍攝理想中的雪景。2016年他首次嘗試拍攝城堡正面時，導遊告訴他沒有正規上山路線而無奈折返。其後他再跟朋友研究和發掘有關路線，於同年再次前往，卻碰上城堡正門維修。2020年他雖成功抵達，但城堡與想象中的畫面仍有差距。直到2024年，他終於攀上結冰與積雪覆蓋的道路，拍下構思多年的夢幻雪景。
因為熱愛才會花這麼多時間、金錢和體力去做這些作品。
極端環境險阻重重 追求獨特作品
要在云云風景照中脫穎而出，就必須拍到獨一無二的作品。2023年起，袁斯樂開展「荒野探索」的項目，將鏡頭對準杳無人煙的偏遠地區。這些地方資訊匱乏，所以出發前需做更多「功課」。以西藏為例，許多西方攝影師受簽證限制無法前往的區域，成為他眼中的寶地。他花上一兩個月與當地攝影師和居民溝通，請藏民帶路。他和其他攝影師看著藏民拍攝羊群等日常照片，看到背景的小山，就放大照片分析地形特點，尋找有趣的拍攝地點。
然而，即使有周全的規劃，實際執行時仍難免遇到意外。袁斯樂的拍攝大多選擇在高海拔和極端天氣的環境，望為作品增添獨特性。他直言「高海拔地區篩走很多攝影師，而且冬季下雪令整個環境更危險。」2023年冬天，他在阿根廷拍攝時，搭檔的冰爪因為斷裂而無法繼續攀爬，讓他獨自花六小時攀上山上最後100米的冰崖，才拍下構思中的全景照片。
已經花了差不多20小時才爬到這個位置，如果最後100米到不了（山頂），我會感到不甘心。
不為比賽而攝 攝影擴闊人生視野
袁斯樂從未以參賽為創作目的，他認為參賽需考慮太多標準，還要猜度評審的口味，限制創作自由。他笑言：「朋友說照片閒置在此也沒用，所以才拿去比賽。」
未滿三十歲已聲名國際，獲得多個獎項，亦推出個人作品集《KELVINISM》及《Wilderness》，他的追夢路程看似比很多人都順利，他卻說出：「全部都不順利啊！」旅程中車胎爆裂、車窗損壞等，剛畢業時還需自學撰寫報價單，亦曾因大雨而發現自己防水裝備不足，在寒冷地方發現衣著不夠保暖。他珍惜每次挫折：
「很多東西都是從錯誤中學習，每當實行新項目時都是個新的挑戰。」
回顧這十年克服了不同困難，他一步步完成的小目標，朝著拍出頂尖風景照的大目標邁進。他強調擁有明確方向的重要性：
一開始不要想這件事有多難。你一想有多難，你大多數就不會做。
地球的南北 我城的日夜
袁斯樂回想起剛接觸攝影時，從未想過自己有一天能踏足世界各地，短短十年間的攝影旅程改變了他看待世界的方式：
開始攝影前，我的人生夏天就是『熱』，冬天就是『凍』。但現在，我學會了看四季，我的世界觀是看整個地球，這個季節應該去南半球還是北半球。
回到香港，袁斯樂也變得不一樣。他以前不會在凌晨四圍逛，連這時分的交通工具有什麼路線也不熟悉。現在的他卻會凌晨在旺角搭車去大嶼山，又或者由家中出發，披星戴月前往西貢拍攝。
會了解到夜晚香港是這樣的，找到她寧靜的一面。我大多數出動的時間就是大家在睡覺的時間，我看香港是會有點不同。
【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】