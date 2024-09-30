舞台光彩轉瞬即逝　本地劇團如何保育？

「表演藝術是遺憾的藝術，看完就沒有了，所以要盡力保存它。」 香港話劇團節目部主管黎栩昕如此說。



與電影、文學等藝術形式不同，諸如話劇、歌劇、舞蹈等著重呈現現場的表演往往演出期較短，觀眾未來得及欣賞便已落幕，亦難以找到錄影重溫——錯過了就是錯過了。錯過的，不僅僅是一場演出，那些舊作蘊含著的，是一代又一代的社會面貌，是我們不曾親身見證的歷史。

2019年，中英劇團成立本地首間檔案文獻庫，香港話劇團多年來亦保留、重用演出道具及服裝等。整存工作看似微小，卻能延長作品壽命，讓遠至上世紀的作品被新一代觀眾看見。六月初，中英劇團、香港話劇團首次開放其珍藏，期望讓公眾了解整存舞台藝術文獻的意義。

大學線記者｜曾諾晞 蘇楚淅 大學線攝影｜蘇楚淅

乘小巴抵達半山波老道10號，走進紅磚屋，沿著斜路向下行，穿過堆放著道具、服裝、鞋子的長廊，在一道白色圓拱型木門前停下，跨過沙包，打開門，數個鐵架佈滿不足200呎的地庫，厚重的文件夾順序排列在架上——這裏正是中英劇團的檔案文獻庫。

上世紀劇目藏香港歷史

自1979年創團起，中英儲藏了大量與舞台製作相關的檔案，如排練日誌、服裝設計圖、佈景、樂譜、底片等。然而，因缺乏資源、人手、技術，中英未能妥善保存及活用存檔。直至2018年，有職員從外國引入有關藝術保育的概念，中英始構思成立文獻庫。同年四月，劇團獲政府「具競逐元素的計劃」為期一年半、合共100萬元資助，把地庫改裝。翌年，本地首個劇團檔案文獻庫面世。

45年來，中英劇團製作了多齣為人熟知的經典：如《我係香港人》、《相約星期二》、《留守太平間》，熱門新作則有《唐吉訶德》音樂劇、《解憂雜貨店》等。此外，中英亦致力於戲劇教育，並與康文署合辦「社區口述歷史戲劇計劃」，製作多齣口述歷史相關戲劇。至今，文獻庫儲藏大量與戲劇教育相關的檔案，如「元朗．天水圍青少年音樂劇團」分階段演出資料，以及十多年前香港各社區、康復者及長者的口述歷史計劃紀錄。

（中英劇團的）這些紀錄，也是在側寫香港的發展和歷史。

節目及傳訊主管李淑君特意展示一本場刊——中英劇團於1981年改編自《動物農莊》的《萬牲園》（Animal Farm），標誌性橙色封面上的劇團名稱卻並非中英劇團（Chung Ying），而是「England-Asia Touring Theatre Company」。原來，那時中英劇團首次於海外巡演，可馬來西亞排華嚴重，與中國有關的劇團名稱或引起仇恨，為確保演出順利，劇團以別名外出巡演。

場刊旁，擺放著一個精巧的佈景模型。六棵青綠小樹環繞著一座用卡紙、竹籤搭建的棕紅小木屋，屋子旁豎立著晾衣架，架上掛有數件衣物，驟眼看仿似座避世荒島。

模型旁的相片證明了這座荒島是真有此地。90年代，港府計劃填海，連接昂船洲和西九龍。中英劇團以此為背景，於1992年製作劇目《會唱歌的昂船洲》。當時設計師在現場勘察環境後，製作了一個容易遷拆的佈景，搬往昂船洲這英軍禁地實地演出。觀眾需在中環碼頭乘船至昂船洲觀看劇目，從他們上船那刻起，演出便已開始。這具模型，便是劇團為記錄是次破格演出而重製的佈景模型。

舊作演出服不斷復活

同樣成立近50載的香港話劇團則著重向公眾提供款式多樣的劇目，創團至今製作近五百齣劇目，當中不乏如《暗戀桃花源》、《天下第一樓》等經典之作，近作《大狀王》、《史家本第二零二三回之伏虎降龍》亦叫好又叫座。

話劇團座落於上環文娛中心，與香港中樂團及舞蹈團等共用四至八樓，場地空間較中英劇團大得多，但沒有建立專門的文獻庫，只靠各部門職員把演出資料存檔，例如服裝部記錄各劇目的服裝並按需要保留，道具部亦會收集、再造、重用道具。

訪問當天，節目部主管黎栩昕帶領記者參觀服裝部。一進門映入眼簾的，是用作縫製衣物的工作空間，約為一間中學教室大小；另一邊則是倉庫，用作儲存大量服裝、鞋子、配飾等，面積超過兩間教室。

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庫內所保存的戲服，不少也用於新舊劇作。例如2019年《如夢之夢》由黃呈欣飾演的法國模特兒，身穿的是2004年《家庭作孽》中馮蔚衡的一身橙色長裙，長裙胸口原有的結帶被換成兩顆珠寶；《如夢之夢》中的作曲家一角，所穿的則是2005年《鐵娘子》中女主角的黃綠長裙，設計師在重用時為其配搭啡色長褸，以配合時代背景。

（設計師）會用mix and match（混搭）方法令服裝「再復活」。 黎栩昕

而昏暗的道具倉則比服裝倉大得多，倉庫底層面積超過兩間班房，四周搭著三層、合共逾三米高鐵架，架上層層堆疊不同種類及大小的桌椅，高度直抵天花板。

上層面積同樣寬敞，大量物件整齊排放，單是風格各異的行李箱就有二十多個。不同造型的刀劍、酒杯、佛像等亦通通自成一角。道具師傅還特意在貨架底翻出市政局年代的垃圾桶，笑說那時特意從垃圾站撿回來。數算至今已有二十多年歷史了。

一眾記者彷似尋寶般，所見之物皆感新奇，特別是那些印象深刻的經典道具：黃秋生在《十八樓C座》裏背著的近兩米長的巨蟹 、《不散的筵席》中燒臘師傅（吳家良飾）抓住的雞……

有賴保存妥當 故事流傳外地

保存文獻看似微不足道，但若能妥善運用，不僅令香港歷史有跡可循，亦可讓作品壽命延續，流傳至外地。

香港話劇團於2017年首演的劇目《原則》，正因資料保存得宜，才使外地劇團順利把這作品在當地劇場重現。《原則》講述一間中學因新校長上任而引發的風波，故事關心香港教育制度，談及公義等命題。疫情期間，舞台製作停擺，劇團於是把演出錄像放在戲院和網上播放。殊不知有內地劇團在網上觀演後十分欣賞此劇，希望話劇團能授權他們將此劇改編成普通話版，在國內重演。話劇團不僅把劇本、錄像交給對方，還分享各種製作設計圖，連「prompt book」 （演出時後台使用的提詞冊）也一併交給對方。而內地劇團在改編劇目時亦與原作編劇郭永康保持溝通，力求保留原作的背景、語境，作出適當調整。

香港話劇團《原則》劇照（香港話劇團提供）

今年五月，黎栩昕與原作導演、編劇赴深圳看演出，觀後除感慨內地版的還原度很高，她亦發現，當作品以第二種語言重演，故事所傳達的理念便能流傳開去：

「有內地觀眾看完後問可以在哪裏看到原版…… 一齣戲的討論原來是可以延續到其他地區，一些理念可以繼續散播，而這製作是能夠代表香港的。」



欠缺資源 環境惡劣 保育困難重重

保育製作歷史固然有價值，可這對劇團而言並不容易。

中英劇團文獻庫面臨種種挑戰，首當其衝的是選址問題。位於半山波老道10號的中英劇團前身為英軍醫院，建築已有過百年歷史，外牆經常滲水、掉粉塵。去年九月，香港正值「五百年一遇黑雨」，文獻主任麥家蕾憶述當時雨水湧入文獻庫，「（文獻庫）門外那條斜路變了一條小河！」水位及至小腿，有不少檔案被破壞，花了足足半年重新整理存檔。事後文獻庫門外添置數個沙包，庫內的鐵櫃則加裝滾軸輪，而最底一層也離地至少20厘米。劇團曾考慮修葺外牆及疏水設備，但礙於此處是一級歷史建築，不能輕易改動。

因「五百年一遇黑雨」而損毀的劇照，包括1994 年演出的 《Q版老夫子》劇照（《大學線》蘇楚淅攝）

位於地牢的文獻庫亦有另一弊病：潮濕。麥家蕾解釋，當濕氣和空氣產生化學反應，坊間一般買得到、經漂白且帶酸性的紙張便會發黃，因此劇團需購買比普通白紙貴的無酸紙，裝載文獻的儲存盒亦要指定從外地購買。庫內還需長期開動兩部冷氣機及一部工業用抽濕機，外加防潮櫃來儲存錄影帶和菲林。

與中英劇團不同，香港話劇團沒有能集中處理資料的文獻庫，劇團早年製作的錄影、劇本等，是由中大聯合書院胡忠圖書館協助整理、儲藏。現時演出的相關資料，則由各部門把資料數碼化後，主要儲存於雲端儲存空間，但當劇團需要某劇目的資料時，往往要從各部門分別調取資料，過程相對繁複。

黎栩昕坦言，話劇團現時保育製作歷史的方法並不是最理想。由於現職同事主要負責製作，存檔時未必能辨識物件價值，許多珍貴物件可能就此棄置。她亦有感保育工作是和時間競賽，譬如有些在舊劇照出現的人物，現職同事未能認出，需靠「元老級」前輩來認人。

中英劇團和香港話劇團皆為「香港九大藝團」，每年獲政府固定資助，無需像一般中小型藝團般定期申請藝發局的資助計劃，但兩劇團都表示在保育方面資源不足。

李淑君指，中英文獻庫每年營運成本約50萬，對比政府每年過千萬的資助佔比不算多，「但文獻工作是賺不到錢的。」由於無法盈利，即使文獻庫的保育設備並不完善，劇團也難以投放更多資源。

黎栩昕則坦言，保育並不是香港話劇團的首要考慮，藝術團體最首要考慮一定是創作，而香港藝團在創作方面的資源本已不足夠。根據話劇團2022至2023年度財務報表，政府於2023年資助劇團約5600萬元，佔其總收入七成，而單在劇目製作方面已花費將近2400萬元。

黎指出，現時政府並不希望劇團過份依賴資助，倘若想政府再投放資源予藝團作保育，是難上加難，

我相信絕大部份的團體都只會用自己僅有的資源、可以用的方法去做好archive（存檔）。 黎栩昕

引入外國保育經驗 研討會首在港舉辦

多年來關注表演藝術記錄與活化工作的國際演藝評論家協會（香港分會），在今年6月底曾主辦第34屆「國際表演藝術圖書館、博物館與資料館協會」（SIBMAS）國際研討會。SIBMAS首次在亞洲舉行，主題為「典藏的構作：表演藝術的保育、再現與詮釋」，逾60名來自世界各地的表演藝術保育專家將親臨香港，分享保育經驗。

國際演藝評論家協會（香港分會）總經理陳國慧前往羅馬尼亞錫比烏國際劇場節交流（受訪者提供）

黎栩昕認為，外國已有更聰明、簡易的方法來保育表演藝術，透過吸收其經驗，能使本地藝團在保育方面更具效率。協會總經理陳國慧亦感嘆外國的藝術保育發展成熟。她在2017年往歐洲拜訪了16間博物館、資料館，印象最深的是法國一間博物館，其文獻庫面積大至一個足球場，庫內存放著17世紀的法國戲服。她又舉例比利時一間專業支援中心Het Firmament，儘管中心不會為劇團儲存文獻，它卻會給劇團提供專業保育知識。保育工作再不只局限於一間機構，而是能集體分擔。

她亦分享，英國國家劇院成立的檔案室與劇院教育部緊密合作。當地視文獻紀錄為教育的一部份，積極運用文獻素材做導賞，促使觀眾重新思考與舊物的關係——藝團整存文獻不僅是為了服務文獻本身，更是服務未來的觀眾。

英國維多利亞與亞伯特博物館關於劇場、表演的展覽以舞台製作為策展動線，還展出音樂劇獅子王的戲服（受訪者提供）

她希望下一代的觀眾能更多看到香港以前的製作，而不只是現在的作品，故希望政府能為藝團提供資助用作保育。

若不理解為何儲存東西，儲東西便會變成負擔。 陳國慧

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】