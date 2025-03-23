鹽田千春展覽《命運的邊緣》　深圳木星美術館感受白紅黑震撼交錯

撰文：ShenzhenStyle
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還記得2023年在深圳美術館舉辦，超100萬人次打卡的「鹽田千春·顫動的靈魂」嗎？以絲線編織而成靈魂夢境，讓無數觀眾為之震撼，場場預約爆滿。

近期，日本當代藝術家鹽田千春的新展覽《命運的邊緣》在深圳木星美術館震撼回歸，以愛為線，織就命運的重逢。白、紅、黑的三大空間色彩交錯，那些線網包裹的不僅是空間，更是我們與命運、與他人、與自我的對話。

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本次展覽特別打造《愛的信件》大型裝置，邀請觀眾留下承載心意的文字寄語。可以慢慢閲讀信件，許多內容都很有感觸，藝術也成為連接心靈的紐帶。

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鹽田千春《命運的邊緣》6大藝術裝置

1. 與命運的對話
2. 愛的信件
3. 脆弱的身體
4. 與宇宙相連
5. 生命未知
6. 內在鏈接

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鹽田千春《命運的邊緣》
日期：2025年3月8日-6月22日
時間：10:00-18:00（周一至周日）
地址：深圳福田區藍花道6號木星美術館
地鐵：3號線福保站B出口
票價：88元人民幣起

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【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】

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