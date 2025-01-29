深圳7大古村落好去處 鳳凰古村700+歲 鰲湖村上圍村遍地藝術家
周末去深圳不一定逛大商場，也可以逛逛藝術村落，打卡深圳另一面。
1. 鳳凰古村：700+歲的廣府古村落，適合紀實拍攝
鳳凰古村
地址：深圳寶安區鳳凰山大道172號
交通：① 地鐵：11號線塘尾站B出口或12號線興圍站A出口；② 自駕：可直接導航至鳳凰古村
開放時間：全天免費開放，無需門票
注意事項：
① 古村基本無商業化，交通/餐飲配套暫不完全；
② 娛樂遊玩設施較少，比較適合打卡拍照歷史古建築。
2. 觀瀾版畫村：都市裏的詩畫原鄉，世外桃源
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觀瀾版畫村
地址：深圳龍華區觀瀾街道牛湖社區大水田裕新路169號
交通：① 地鐵：4號線牛湖站B出口；② 自駕：可直接導航至觀瀾版畫村停車場
開放時間：全天免費開放，無需門票
3. 大芬油畫村：中國油畫第一村，濃厚的藝術氛圍
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大芬油畫村
地址：深圳龍崗區龍崗大道大芬村
交通：① 地鐵：3號線大芬站A1出口步行600m；② 自駕：可直接導航至大芬油畫村
開放時間：全天免費開放，無需門票
4. 上圍藝術村：深圳鼓浪嶼·400+年的藝術老村
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上圍藝術村
地址：深圳龍華區上圍村東區95號
交通：① 地鐵：10號線華為站D出口轉公交M578路到上圍藝術村站／打車；② 自駕：可直接導航至上圍藝術村
開放時間：全天免費開放，無需門票
5. 鰲湖藝術村：被藝術家拯救的百年古村
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鰲湖藝術村
地址：深圳龍華區興業路60號
交通：① 地鐵：4號線牛湖站B出口步行950m；② 自駕：可直接導航至鰲湖藝術村
開放時間：全天免費開放，無需門票
6. 梧桐山藝術小鎮：梧桐山腳下的水上小鎮
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梧桐山藝術小鎮
地址：深圳羅湖區梧桐山景區內
交通：① 地鐵：2號線黃貝嶺站轉公交車211路至梧桐山總站；② 自駕：可直接導航至梧桐山停車場
開放時間：全天免費開放，無需門票
7. 金龜村：隱藏了400+年的童話村落
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金龜村
地址：深圳坪山區石井街道金地西區4號
交通：① 地鐵：14號線錦龍站A出口換乘公交車833路/M220路至金龜村站；② 自駕：可直接導航至金龜社區
開放時間：全天免費開放，無需門票
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