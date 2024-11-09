深圳5個古墟鎮打卡好去處｜八景之首大鵬所城　南頭古城文創街區

在深圳除了到大商場，也可以逛逛古鎮古城古墟，換種方式放假。



1. 大鵬所城：深圳小大理，逛古鎮看山海

大鵬所城，素有「深圳小大理」之稱，歷史悠久的文化古城、波瀾遼闊的海面、出勤率超高碧空如洗的藍天，旅遊配套開發很成熟。

漫遊古城·觀歷史

大鵬所城全稱為大鵬守禦千户所城，有600多年的歷史，至今仍保留有近10萬平方米的古建築民居，是深圳八景之首。

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這裏的街道格局、民居風格都是明清時期遺存；穿過城牆拱門，彷彿時間都變慢了，步伐不再匆匆，心裏也沒那麼浮躁。

街頭巷尾·發現驚喜

除了漫步古城，感受歷史建築的魅力，我更建議你放慢腳步，去發現一家好店，聽聽店主講大鵬所城的故事，讓旅途適當留點白。

古城裏的街角巷尾處，都藏了好多驚喜，來大樹咖啡享受一曲樹下民謠；或是抬頭見喜，看簕杜鵑盛放的LOOKA咖啡，品一杯，都是能讓旅途更放鬆的選擇。

較場尾·看山海

時間充足，可以順便去看看海。出了大鵬所城城門，穿過鵬飛路，就到了海邊，這裏有一條深圳最浪漫的海邊村落——較場尾，也被稱作是深圳「小鼓浪嶼」。

挑一個天氣晴好的日子來較場尾，白天下海踏浪，傍晚就在岸邊吹風發呆......這裏，真的很適合微度假。

大鵬所城

地址：深圳龍崗區大鵬新區鵬飛路71號

交通：① 公交：市區乘坐E11、H92、833、818等線路到大鵬站，再轉乘M471路至大鵬所城站；② 自駕：可直接導航至大鵬所城停車場

開放時間：全天免費開放，無需門票



2. 甘坑古鎮：350+年的客家古風小鎮

位於龍崗布吉的甘坑客家小鎮，是一個起源於明清時期，有着350多年歷史的客家圍村，這裏也是深圳少數幾個仍舊保持着歷史原貌的古村落之一。經過修繕擴建之後，煥發出了不一樣的生命力。

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俯瞰小鎮，感受中式建築魅力

小鎮視野最好的景觀位，就在樓上。

古色古香的家風家訓館彷彿一張畫卷在眼前展開，客家圍屋櫛比林立，飛檐翹角，氣宇軒昂，斑駁的木窗和老舊的牆磚無聲地訴説着這裏的百年歷史。

逛小店·吃小吃·多處打卡點

這裏有許多玩法：街頭的漢服體驗店讓你直接穿越到古代，在甘味巷品蘿蔔粄、喜粄等客家美食，又或是去打卡藏在鳳凰谷深處的博物館、大隱於市的茶館......

每個藏在角落裏的驚喜，都等待着你去挖掘。

甘坑客家小鎮

地址：深圳龍崗區甘坑社區甘李路18號

交通：① 地鐵：10號線甘坑站B出口步行600m；② 自駕：可直接導航至甘坑古鎮北門&西門停車場

開放時間：全天免費開放，無需門票



注意事項：

①鳳凰谷景區需要購買門票；

②附近遊玩二十四史書院也需購買門票進入。



3. 南頭古城：歷史韻味與潮流融合的藝術街區

喜歡逛南頭古城，是因為它既有歷史韻味，又不缺年輕潮流。

從一座有着1700年歷史的古城，蜕變成24小時開放的創意文化街區，這裏有許多的特色美食、創意展覽、個性潮店……每隔一段時間逛逛，都能發現新驚喜。

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寶藏精緻小店·常逛常新

這裏很潮，從一條街，變成錯綜複雜的街巷網絡；從一家喜歡的店，變成一支新奇好店的豪華陣容，或許就是人們愛來玩來逛的理由。

每每前往，總能看到新增的許多寶藏小店，來這裏逛古城逛小店，別提有多安逸。

美食小吃·街頭吃到街尾

以前提起南頭美食，脱口除了「九街糖水」再無其它……而如今從南街到北街，從街頭到街尾，基本上不重覆。

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老字號美食、港澳經典美食、花樣超多的特色美食……逛一天下來，依舊是會犯起先吃哪家店的選擇困難症。

南頭古城

地址：深圳南山區中山東街與中山南街交叉口東150

交通：① 地鐵：12號線中山公園站D出口或南頭古城站C出口；② 自駕：可直接導航至南頭古城東門地上停車場

開放時間：全天免費開放，無需門票



4. 觀瀾古墟：現存最完整的客家風格歷史街區

觀瀾古墟，來頭不小，它是深圳僅存的「四大古墟」之一，也被稱為「深圳近代民俗文化第一街」，是一片深圳如今很難發現的古建築羣，更是深圳現存最完整的客家風格歷史街區。

從2019年開始，經過3年修繕維護，於2023年正式對外開放，是冉冉升起的新文化地標。

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漫遊古建築·五大打卡點

觀瀾古墟總面積達到6萬多平方米，但實際上邊拍邊逛，不到2個小時就可以玩完。

儘管觀瀾古墟沒有了昔日的繁華與喧囂，但古樸依舊。現在去走一走逛一逛，依然能通過保存下來的珍貴古建築、石板路，幻想這裏曾有過的繁榮景象。

一大批好逛的店入駐

漫遊欣賞古建築之時，也會發現有越來越多的小店入駐這裏。

新藝術空間藝廊、「有風小院」版咖啡店、安逸的書房、茶樓……都足以成為你歇腳的選擇。

觀瀾古墟

地址：深圳龍華區觀瀾街道觀瀾古寺旁

交通：① 地鐵：4號線觀瀾站B出口步行725m；② 自駕：可直接導航至觀瀾古墟停車場；③ 公交：B919路至觀瀾古墟站

開放時間：全天免費開放，無需門票



5. 清平古墟：深圳小麗江，休閒娛樂影視小鎮

清平古墟的歷史，最早可以追溯到清代末期，和觀瀾老街、深圳墟（東門老街）、東和墟（中英街）並稱深圳四大古墟。

來到這裏，就像尋得一處僻靜的桃花源，小橋、流水、人家，給人一種逃離了城市的錯覺。

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白天，這裏是「江南好景」

從200年前的清平墟到現在的清平古墟，這裏算是深圳的寶藏，不僅保留着深圳唯一一座三孔石橋和糧倉，更融合了古墟的新生，開闢了一處小江南。

越來越多新店入駐，已成為寶安青年的聚集地，吹着風，説着笑，一杯咖啡一杯酒，又是一處烏托邦。

入夜，被稱作是深圳「小麗江」

從下午逛到晚上才是解鎖這裏的最佳遊玩方式。

等到夜幕降臨，橋邊開始點燈，清平古墟的另一面被揭開，白天沉寂的酒吧街開始傳來悠揚的音樂聲，與好友相聚在這裏，一起恰咖、小酌，完美的夜晚從這裏才是開始。

清平古墟

地址：深圳寶安區新顏路清平古墟

交通：① 地鐵：11號線沙井站D出口；② 自駕：可直接導航至清平古墟

開放時間：全天免費開放，無需門票



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