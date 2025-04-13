深圳南山華僑城創意文化園新開7間小店實探　Cafe選物店hea足全日

深圳南山區華僑城創意文化園又悄悄悄更新咯～好逛·好吃·好玩的寶藏小店又開了不少，為了它們，必須多逛幾次！



1. 平靜角落Calm Corner Coffee：景田老網紅「喜柿咖啡」2.0版

在華僑城創意園充滿休閒氣息的街角，藏着一家名為「平靜角落Calm Corner Coffee」的治癒系咖啡小店，是景田的老網紅「喜柿咖啡」2.0版本。

店內的整體設計感覺像是一座都市中的靜謐島嶼，原木色桌椅與暖黃燈光交織出温馨基調，每個區域角落都會有一扇窗，與外面的綠意相呼應，而空氣中也瀰漫着現磨咖啡豆的醇香。這裏有一股神奇的魔力，進入就會不自覺變得平靜，如同店名一般。

+ 4

甜品推薦：威士忌伯爵紅茶布丁

當天探店的時候去的晚，只剩下「威士忌伯爵紅茶布丁」這一款甜品。

布丁的表面泛着微微的光澤，布丁體綿軟Q彈，輕輕顫動間，散發出淡淡的威士忌醇厚與伯爵紅茶的馥郁交融形成的獨特氣息。一勺舀下，入口即化，細膩口感中帶着一絲絲微苦，對不喜甜的友友來說非常友好。

咖啡推薦：Dirty·爆米花

Combo和Dirty系列是「平靜角落」的特色招牌，在主理人的推薦下我們嘗試了這款「爆米花Dirty」。

「爆米花Dirty」用了偏果酸的咖啡豆，口感醇厚，所以第一口會有點點酸，緊接着爆米花的香氣娓娓道來，愈加濃郁；大口喝，底層還有股米乳味，還是挺讓人感到驚喜的。

平靜角落Calm corner coffee

地址：華僑城香山街社區東組團9棟101

營業時間：周一至周日 10:00-18:00



2. Détendu：南法style的買手咖啡店

華僑城創意園新開的這家法式風咖啡店，坐落在最美最浪漫的香山街道旁。

門店面積大，裏裏外外都非常的寬敞。整體上奶油風的色系搭配，顯得格外温暖。充滿綠意的小庭院，天晴有陽光灑落之時，彷彿是「沙漠中的綠洲」會更加好看。

買手店與咖啡店的結合

Détendu是買手店和咖啡店相結合的全新美學融合空間。

這裏不僅提供精選的時尚單品和設計師品牌，擺滿了各式各樣充滿時尚潮流的精品。當然，格外吸引女孩子們的歡心是因為這裏有一整面香奈兒包牆，每一款包包都讓人駐足停留許久，挪不開眼！

+ 6

咖啡推薦：南法仲夏夜

逛累了也能坐下來安安靜靜品杯咖啡。第一次來，嘗試這款特調「南法仲夏夜」。

它是以瑰夏SOE為基底，帶來明亮的花香與柑橘調性，搭配慢煮混合莓果的濃郁果香，增添了一絲甜美與深邃。自制的咖啡果皮茶和澄清柚子汁則帶來清爽的酸度，平衡整體口感，層次還算是豐富。

甜品推薦：藍莓乳酪開心果蛋糕

歎咖啡自然不能少了甜品，藍莓乳酪開心果蛋糕和特調咖啡就很適配。

蛋糕融合了濃郁的乳酪香氣與清新的果味，每一層的口感都與眾不同。綿密順滑，夾層之間暗藏玄機，搭配的內容十分豐富，最重要的是一點都不甜膩，一個人炫完也不會覺得有負擔。

Détendu

地址：華僑城香山街社區文昌南街2號東部工業區B1棟一單元102B

營業時間：周一至周日 10:00-19:00



3. pLeace Loft：超chill的全日休閒西餐廳

深圳本土全日休閒西餐品牌「pLeace」又開了一家新店，就在華僑城創意園北區。新店由瓦楞紙舊廠房改造而成，通透的空間感，滿是綠意圍繞。

無論是下午茶放鬆，還是正餐，這裏都是一個絕佳選擇。花房咖啡、手作麪包、西餐基本一應俱全，一個人獨處或是三五好友聚餐，裏裏外外鬆弛感的氛圍直接拉滿。

+ 1

飲品推薦：冷泡草莓烏龍茶

一杯冷泡草莓烏龍茶也能在這裏打發下午時光。清爽的口感，淡淡的草莓味，儘管簡簡單單，倒也輕鬆自在。

pLeace Loft（創意文化園店）

地址：華僑城創意文化園北區C3號樓101B

營業時間：周一至周日 10:00-22:00



4. Around Me屋檐咖啡：沿街邊的咖啡小木屋

華僑城創意園的汕頭街道沿街邊，有一家「小木屋咖啡」，其實它是一個黨群服務中心。門店不算特別精緻，適合路過歇腳。坐在門口的吧枱處，能欣賞到人來人往的街景，倒有點像是在上海街頭的錯覺。

+ 2

咖啡推薦：藻Einspanner

網友推薦的韓國同款超火「藻Einspanner」在這裏也能喝到。原創香濃流沙抹茶與鮮奶和抹茶相結合，抹茶味濃郁，整體奶fufu的，比較順滑不厚重，不擅長喝含咖啡因飲品的可以試試。

Around Me屋檐咖啡

地址：南山區沙河街道汕頭街21號

營業時間：周一至周日 09:00-22:00



5. Left coffee往左：藏在小角落的日咖夜酒

「Left coffee 往左」剛開了一兩個月，主打日咖夜酒。門店整體佈局比較精緻，角落裏也散發着一股慵懶風，對這附近的上班族十分友好，早C晚A輕鬆拿捏。

+ 1

咖啡推薦：芭樂冷萃

特調「芭樂冷萃」口感清甜細膩，酸度明亮卻不失温和，咖啡香氣比較順滑，入口之後隱約透出淡淡的茶感，有一絲絲清新餘韻。

Left Coffee往左

地址：華僑城香山街社區東組團9棟101

營業時間：周一至周日 10:00-18:00



6. 望春山：一定要逛的器物寶藏店

其實望春山並不算是新店，但本人有點小私心，還是想再分享一次。每次來望春山，都有一種「常逛常新」的感覺。

這家寶藏藝術商店主打精緻的陶瓷器皿，這些器物均出自不同的藝術家之手，每一件作品都充滿創意與故事感。店面不算大，但非常適合慢慢閒逛。

+ 5

這裏，也是一個小型的藝術空間

望春山不僅僅是一個藝術商店，販賣各式各樣的精品器物，它也是一個小型的藝術展覽空間。不同風格的器物擺設分類有序，每一件都是獨一無二的；當然，這裏也會不定時舉辦各種陶瓷器物藝術展，無論是尋找獨特的禮物，還是感受藝術與生活的交融，都能在這裏獲得靈感。

望春山

地址：華僑城創意文化園南區F1棟102A

營業時間：周一至周日 11:00-21:00



7. Lila·無包裝減碳商店：深圳首家零浪費減碳商店

深圳終於也有一家類似澳洲的乾糧店了，就是可以自行挑選和DIY不同的搭配。而Lila主打有機乾糧、果乾和無添加零食。

店內以「零廢棄」為核心理念，倡導環保，所以比較建議大家自帶容器去購物，按需購買。能在深圳逛到這樣的寶藏店，體驗感還是很強很新奇～

Lila·無包裝減碳商店

地址：沙河街道光華街17棟101

營業時間：逢周三店休，其他時間 11:00-19:00



8. 華僑城「LOFT53」街區：即將開業

華僑城創意文化園南區又有一片「新天地」即將開業——LOFT53。由SMOO MARKET和MINDPARK聯合打造，極具鬆弛感，是一處新的獨特的文化休閒空間。

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屆時，還會有更多新品牌入駐，讓華僑城創意園變得更加好玩，狠狠期待了！

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