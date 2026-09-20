深圳海上世界展覽：錢利淮《經緯生》演繹非遺竹編和當代藝術碰撞

當千年非遺竹編，跳出傳統筐簍的桎梏，搖身化作先鋒當代藝術。



深圳海上世界文化藝術中心這場重磅展覽，終於和大家見面。錢利淮首個個人展覽《經緯生》，用一根根纖細柔韌的竹絲，重構自然、光影與宇宙。

相信我，踏入展館的那一刻，便會被竹編獨有的震撼力量狠狠擊中。

整場展覽劃分為三大篇章，20餘件大型竹編藝術作品。從二維平面紋樣，到巨型立體雕塑，再到壓軸的沉浸式宇宙空間。 不只是一場非遺工藝展，更是幾何愛好者的視覺天堂。

《經緯生》展覽作品（ShenzhenWeekly提供）

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第一篇章「自然織紋」，位於展館入口區域，以平面作品拉開展覽序幕。

藝術家將目光投向江南鄉野的自然肌理，還有城市上空縱橫交錯的電線。 把日常裏容易被忽略的線條，拆解重組，化作經緯交錯的竹編紋樣。 一根根竹絲來回穿梭，自然的紋路就此在平面之上緩緩生長。

移步第二篇章「光影造境」，畫風瞬間靈動起來。

陳列着多件體量龐大的立體竹編裝置。而奇妙之處在於，展品本身僅僅只是一半的風景。 燈光穿過層層疊疊、互相交錯的竹絲縫隙，在牆面與地面投下斑駁變幻的影子。實體雕塑與流動光影互為作品，一實一虛，相映成趣。

而整場展覽最讓人期待、衝擊力拉滿的，便是終章「萬象歸生」。

這裏藏着本次展覽的核心重磅裝置《爆炸》，也就是大家口中的竹編宇宙大爆炸。 近百個大小不一的竹編球體，被安置在密閉幽暗的沉浸式空間當中。

當你走入這片黑暗空間，聽覺與視覺體驗被瞬間拉滿。 舒緩起伏的音樂緩緩響起，各色燈光在黑暗之中交替流轉。忽而暗紅氤氲，忽而沉入漆黑，忽而光亮驟然迸發。 光影順着竹球的輪廓不斷遊走，萬千經緯在空中交錯碰撞。 眼前的一幕，就如同親眼見證一場盛大璀璨的宇宙大爆炸。

《經緯生》是一場開放的藝術現場；古老的竹編手藝，跳出刻板印象，完成一場和當代藝術、浩瀚宇宙的對話。

《經緯生》

展期：8.22‑12.6 （周一閉館）

地點：海上世界文化藝術中心L1濱海展館

交通：深圳地鐵2/12號線海上世界站



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