深圳美食｜百年郵輪吃海鮮料理賞夜景　必吃熟成馬友魚皮脆肉嫩

登船，在明華輪甲板上吃一頓漂亮飯。



電梯直達，走進百年郵輪5樓的餐廳

海上世界最特別的餐廳，大概都繞不開這艘停泊了近半個世紀的明華輪。電梯緩緩升上甲板，海風迎面吹來，遠處是蛇口港的燈火與海岸線。有人專程來打卡郵輪，也有人為了這一桌海鮮而來。

魚類肉類針對性熟成 主打慢煮和炙烤料理

18年經驗主廚坐鎮，將熟成理念融入菜單之中。不同魚類、肉類會根據油脂含量和肉質特點進行針對性熟成處理，讓鮮味更集中、口感更飽滿，也讓整條風味航線有了更豐富的層次。

菜單設計以1962-1983郵輪航線為靈感

「我們很多菜其實都不是簡單復刻某個國家的菜，而是跟着明華輪當年的航線去設計。它從法國出發，經過地中海，一路來到南海。每到一個港口，我們都希望能找到一個對應的風味。」

這家剛登上南山海鮮新店榜第1的餐廳，把1962年至1983年間往返南海與地中海的真實郵輪航線搬進了餐桌。

法國．檸香焗熟成馬友魚

精選1.2-1.5公斤馬友魚，72小時熟成

選用1.2-1.5公斤的馬友魚，經過72小時熟成，魚肉水分適度收斂，鮮味凝練，油脂也變得更加豐盈。煎香魚皮後再短時間炙烤，外層酥脆，魚肉依舊細嫩濕潤。「檸檬是鮮果酸，潮州酸菜是發酵酸，兩種酸放在一起其實特別有意思。」搭配特調醬汁，更能襯托馬友魚本身的鮮甜。

除了法式做法，馬友魚也十分適合鹽烤，能夠完整保留魚肉原汁；潮式豆醬焗則讓鮮味更加醇厚；加入香茅與椰奶慢煮，又呈現出東南亞風味，不同做法，各有精彩。

深圳蛇口．脆葱鮑魚

鮑魚延續傳統油浸工藝處理

大葱先用牛奶浸泡一夜，再經過炸、烤等多重工序，褪去辛辣，只留下焦糖般的甜香。鮑魚延續傳統油浸工藝處理，入口柔潤彈牙。葱香、奶香與鮑魚的海味層層疊疊，既有粵菜的細膩，也帶着西餐的表達方式。

法國．熟成金頭鯛

東南亞近海金頭鯛

這道熟成金頭鯛，是整條航線的開場白。東南亞近海金頭鯛，根據魚身大小、油脂狀態與肉質緊實度，定製3-7天熟成周期。

魚肉在2℃、80%濕度的環境中緩慢脱水，原本脆爽的質地變得綿密細膩。切成薄片上桌時，魚身依舊保留漂亮的光澤，口感介於刺身與熟成魚之間。搭配頭水紫菜低温萃取的紫菜油，以及特調酸辣醬，讓整道菜的層次更加完整。

法國．馬賽魚湯

以南海海鮮重新演繹這道法國名菜

如果說明華輪的故事從法國馬賽開始，那麼這碗魚湯便是整條航線的起點。沿用傳統熬製邏輯，以南海海鮮重新演繹這道名菜。

真鯛、大眼魚、黃腳鱲、鸚哥魚、比目魚及多種甲殼類海鮮共同熬製湯底，長時間慢熬，將魚骨膠質與海鮮鮮味充分釋放。傳統法國香草則替換為南海本地香草，讓風味更貼近這片海域。

泰國．青椒醬煎焗大管

大管來自泰國曼谷海域

青椒醬煎焗大管，則來自泰國曼谷海域。相比常見魷魚，大管肉身更厚實。經過低温慢浸、煎焗與輕烤處理，最大程度保留水分與鮮味。

中段彈牙飽滿，頭尾更加細膩柔軟。秘製青椒醬選用四川二荊條與炭烤青椒調製而成，既有東南亞海鮮的鮮活感，又帶着一點屬於中國廚房的煙火氣。

印度．咖喱焗青蟹

鮮活青蟹重約一斤二兩，搭配薯仔球

印度咖喱焗青蟹對應着明華輪曾經停靠過的南洋航線。鮮活青蟹肉質飽滿緊實，咖喱以黃咖喱與紅咖喱共同調配，融合椰漿、香茅、沙姜等東南亞香料慢火熬製。

咖喱的濃郁香氣與青蟹鮮甜交融，醬汁包裹着每一絲蟹肉，入口醇厚有層次。配印度街頭常見的炸薯仔球，藏着主廚最得意的小心思，把咖喱澆進去，比單吃咖喱蟹更有趣。

西班牙．醬烤伊比利亞肋排

整塊肋排刷醬慢烤

來自西班牙伊比利亞半島的黑豬肋排，細密均勻的雪花油脂。整塊肋排刷上秘製醬料，以文火慢慢烤制，讓醬汁一點點滲進肉裏，油脂也隨着温度慢慢融化。外層焦香微脆，內裏依舊豐盈柔嫩，輕輕一扯便能脱骨。醬香、肉香與脂香交織，鹹甜平衡，越嚼越香。

意大利．油醋汁布拉塔沙拉

意大利普利亞大區的布拉塔芝士

來自意大利普利亞大區的布拉塔芝士，是當地最具代表性的奶製品之一。輕輕劃開外層柔韌的芝士外衣，奶油與鮮奶酪緩緩流出，質地細膩得像奶油一般。

搭配當季鮮蔬、西班牙火腿絲與現調油醋汁，酸香恰好中和芝士的濃郁奶香，也讓火腿的鹹鮮更加突出。建議將芝士、蔬菜與火腿一起入口，奶香、酸香與蔬菜的清甜彼此平衡。

芝士烤鰻魚薄餅

現點現烤

現烤薄餅帶着誘人的麥香，芝士在高温下融化拉絲，鰻魚烤得油潤焦香。薄脆餅底「咔嚓」一聲裂開，鰻魚的豐腴與芝士的濃郁同時在口中化開。

南山海鮮新店榜第1，開在海上世界蛇口郵輪裡

南海春位於明華輪5樓，電梯直達。推門出去，海風先一步迎上來，腳下是歷經歲月的百年郵輪，眼前是海上世界的廣場燈火與蛇口港夜景。白天能看見桅杆與海岸線相映，傍晚則是落日慢慢沉進海平面。

延續郵輪主題，包間需預定

餐廳延續郵輪航線的主題設計，大面積落地窗將甲板景觀引入室內，無論坐在窗邊還是包房，都能感受到海洋與船舶帶來的度假感鬆弛與浪漫。

落座戶外，坐擁海上世界水景夜景

落座南海春戶外餐位，入夜便是獨一份的觀景體驗。面前海上世界全景水秀準時上演，一邊慢品跨洋風味海鮮料理，一邊沉浸式坐擁整場夜景水秀，用餐儀式感滿滿。

南海春ANCERVILLE．海鮮料理

點評人均：￥156

地址：南山區-蛇口海上世界·明華輪5F南海春

交通：地鐵海上世界站A出口

營業時間：11:00-24:00

