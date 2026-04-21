深圳好去處｜7個絕美雲端觀景台看山海看日落　城市風光盡收眼底

天空，一抬頭就能看到的浪漫。



本期分享「深圳7個雲端觀景台」，一起在雲端漫遊，做藍天流雲的收藏家。

1. 宇宙飛船：科學公園-科學頂

320級石階之上，落於柴山之巔

深圳科學公園，位於光明區的心臟地帶，以柴山為載體，整個公園就像一個大森林。遠遠望去，科學頂酷似「宇宙飛盤」，吸引了不少人特意前往。

+ 2

360°環廊觀景台，極目遠眺

科學頂環廊周長156.1米，開闊式露天設計，內部通透無遮擋。作為科學公園的最高觀景平台，置身其中，可以360°縱覽光明區的城市風光，遠處落於山腳的光明湖、中山大學深圳校區也盡收眼底。

部分環廊為玻璃鏡面，倒映着藍天、白雲、山峰，拍下天空之境。

科學公園

地址：深圳光明科學公園（光明區樓明路與聯騰路東巷交叉口）

交通方式：地鐵6號線光明站/科學公園站，需步行約700-900米



2. 生態森林公園：尖崗山公園

海拔約202米，爬1000層石階

尖崗山源於羊台山脈，落於寶安區新安街道，擁有632公頃的森林和環湖景緻，是一處城市中的生態森林公園。行至1000階，即將抵達山頂。

依山而建的尖崗山公園，登上山頂可觀看山間別墅群、鐵崗水庫、城市樓宇多重景緻。

在「圍屋」環廊，俯瞰鐵崗水庫

環廊向外眺望，即是鐵崗水庫，寬闊水域被山環抱。山頂自然是俯瞰城景最好的觀景台，倚靠平台圍欄，樓景一覽無遺，城市現代的一面浮現眼前

待到日落，看層林盡染

平台上少不了為日落而來的登山者，從傍晚開始等待，只為捕捉這20分鐘的迷人黃昏，直至太陽隱入山林，大家才陸續離開。

尖崗山公園

地址：寶安區鐵崗水庫南側

交通方式：地鐵5號線興東站D口1.9公里，距離曦城路口公交站586米

開放時間：6:00-22:00



3. 山間蒲公英：梧桐亭

坐落於恩上濕地公園

梧桐亭坐落在「恩上濕地公園」的滿目翠綠之中，設計靈感來自蒲公英的造型，建築整體為圓形，一旁的樓梯盤旋而上，像是散開的蒲公英於空中旋轉飛舞。

從遠處看，又如降落山間的巨大飛碟，看着遊人們一個接一個走上樓梯，有登陸飛船的感覺。

看得見大海的天空之境

在這裏，可以輕鬆將城市與山海風光盡收眼底，天空、山巒、海洋、港口、城市同時出現在一個取景框裏，張揚地展示着它的美好。

梧桐亭

地址：恩上濕地公園

交通方式：地鐵8號線海山站B出口，步行雅庭海灣國際大酒店門口，乘坐「山海專線」直達

山海專線運營時間：上山 8:00-16:30，下山 8:30-17:30

*票價：6元/單程/人；

*坐滿或半小時一班，每天發車，惡劣天氣除外；

*60周歲以上長者/6歲以下兒童/殘疾人群可享半價優惠。



4. 看日落森林：鐵仔山公園

雲閣碧空——穿林的空中棧道

鐵仔山公園，地處寶安大道以北，海拔不高，登頂不難，卻有一處相對小眾的落日觀景點。「雲閣碧空」觀景點的空中棧道，可將山下的城市與大海統統盡收眼底，還可遠眺寶安機場。

+ 2

遠眺深中通道，也看飛機劃過天際

傍晚時分的山野觀景台上，每隔幾分鐘便望見一架飛機劃過天際，或遠或近，向西側的機場降落，這裏也是看飛機穿雲而過的最佳拍攝機位。

雲閣碧空

地址：鐵仔山公園

交通方式：

1. 公交在「鐵仔山公園站」下車

2. 在地鐵固戍站A口步行1.5km可於固戍入口上山

3. 自駕可在鐵仔山公園停車場停靠車輛



5. 空中游輪：雲海公園

海拔380米，坐落於鹽田半山腰

雲海公園位於鹽田半山公園帶核心區，海拔380米。背靠梅沙尖和三洲塘水庫，直面大鵬灣。雖於半山，卻擁有絕佳視野，在觀景台可360度欣賞山與海。

二樓是觀景平台，三樓是書咖

驛站總面積約800平方米，共三層樓高。一樓設有供遊客使用的洗手間，二樓是通透的觀景平台，三樓則是咖啡和書吧，觀賞性與功能性兼具。

360°看山海城市

四周被綠油油的草地包圍，身後緊鄰三洲塘水庫。在觀景台遠眺，映入眼簾的是鹽田的城市高樓與遠處綿延的海岸線，山、林、雲、海、城，在此處被串聯。

空中游輪

地址：雲海公園

交通方式：地鐵2/8號線至海山站B口，步行530m至「深圳雅庭海灣國際大酒店」，在此乘坐「雲海專線」至終點站雲海公園



6. 看日落橘子海：小南山公園

深圳最佳觀賞日落點之一

小南山，一直是不少人心中的最佳觀賞日落寶藏地。山不高，海拔僅287米，半小時左右就能登頂，即便是平時不怎麼爬山的朋友，也能輕鬆將山頂美好風景，收入眼底。建議趕在日落前30分鐘抵達山頂，便能觀賞到整個日落過程，看天色如何瞬息萬變。

俯瞰港口，收穫深圳版「愛樂之城」

在小南山頂俯瞰赤灣港和媽灣港，整個前海盡收眼底，江中的大鏟島、西孖島和伶仃島都清晰可見。天氣晴朗通透的時候，還可以俯瞰整個珠江口香港甚至珠海。

夜幕降臨，港口、城市燈光亮起，透過交錯的樹影，便可收穫與電影《La La Land》裏相似的名場面。從喧囂吵鬧中抽身，遠眺屬於這座城市的另一種模樣。

小南山公園

交通方式：地鐵2號線赤灣站B出口，換乘B945公交至南山公司，步行1.1公里



7. 天空之盾：大嶺鼓公園

形如盾牌，8層樓高的環廊觀景台

橫崗的大嶺鼓公園內，一座賽博朋克風格、通體銀亮的環形廊橋落於山間，由於形如盾牌，又被大家叫做「天空之盾」。

天空之盾是一座環廊觀景台，離地面約有8層樓高。登頂之後，彷彿置身空中，視野無比開闊，張開雙手擁抱吹來的風，都帶着自由的味道。

360度俯瞰橫崗

想要登上觀景台，唯一的方式就是爬樓梯。攀登途中，邊看風景、邊拍照，倒也不覺得累。

登頂後繞着觀景台走一圈，便可360°俯瞰橫崗城區。天氣好的時候，建議在這裏等待一場日落，感受被夕陽和暮色環抱的浪漫。

天空之盾

地址：大嶺鼓公園

交通方式：地鐵3號線橫崗站B/C出口



雲端之上，打個盹~