深圳南山八景名單出爐！後海/蛇口/華僑城　城市山海風光一次看

南山最美八大景點，正式官宣！



確定啦！這是深圳人心目中的：南山八景

山海連城的南山，浪漫與摩登都市感大概是它之於大家的初印象。千年古城、沿海公園、生態綠道與街巷煙火在這裏交織並存，成為深圳生活中一片鮮活生動的風景。

去年12月，南山區向深圳人們發起了「南山八景」徵集評選，無論是歷史文化街區、生態地標，還是公共生活場景，許多朋友投出了自己心目中最能代表南山的景緻。經過半年多的評選，期待已久的南山八景的名單終於出爐。

「南山八景」名單大公開！

最終確定的「南山八景」確定了八個區域，覆蓋了歷史、生態、科創、休閒多個維度。既有記錄深圳來時路的城市印記，也有飽含新時代領航奔跑的創新氣象，還有融合生態、科技與人文之美的獨特風光。

這份名單，既是城市的歷史積澱，也承載了深圳人對詩意生活的嚮往。

一份「南山八景」漫遊指南，分享給你

南山八景之後海逐浪

南山八景涵蓋的景點很多，LOOK整理了一份八景漫遊指南，大家可以跟隨鏡頭的步伐開啟一場citywalk。接下來開啟我們的第一景：後海逐浪。

二十年歲月流轉，曾經的後海是一片荒蕪的灘塗地，如今已生長出一幢幢摩天大樓，在這裏，與海共生是一種生活方式，自如切換都市與公園的生活場景，都是這灣區生活裏的浪漫註腳。

1. 深圳人才公園：城、海、湖，一園三景

無需周全的出行計劃，走入附近的深圳人才公園便可切換至輕鬆的生活狀態。人們在柔軟的草坪上閒坐着曬太陽；在海邊長椅上吹風看海；在專門劃出的跑步道上揮灑汗水。

即便與繁華為鄰，深圳人才公園始終沉浸於慢悠悠的自在步調中。

2. 深圳灣文化廣場：全球矚目的設計博物館

與深圳灣文化廣場比鄰而居，藝術早已潤物無聲地滲入生活，成為日常的一部分。

9個大小不一的「原石」，如天外來物落在城市與海灣之間。建築主體隱入草坡，綿延的綠地無界接入人才公園，另一邊則以連廊與深圳灣萬象城相接，5萬平方米的展覽空間，讓人輕鬆漫步一日時光，盡情浸潤在美學之旅中。

3. 深圳灣體育中心「春繭」：深圳大型綜合性體育建築群

若是想運動，不遠處的深圳灣體育中心「春繭」是不錯的選擇。

這座深圳西部備受矚目的體育地標，同時也是深圳人看重要賽事、演唱會的核心場館，更有大量的公共健身空間，為人們提供充足的運動場所。

4. 中國華潤大廈「春筍」：後海天際線最顯眼座標

中國華潤大廈，它有一個更親切的名字「春筍」，是後海天際線的最顯眼座標。400多米的高度，像一座里程碑，標記着深圳灣的野心與速度。

5. 深圳灣萬象城：深圳地標級商圈

深圳灣萬象城，是深圳人最愛逛的商場之一，這座地標級商圈，由一期、二期共同勾勒出約25萬平方米的商業版圖，引入了超500個品牌，其中不乏Hermes、Chanel、LV、DIOR、Cartier等奢牌，為商圈奠定了時尚中心的地位。

更有輕鬆好逛的開放式街區、通向海邊公園的連廊，從逛街到遊園，高級感與浪漫鬆弛感在此交織碰撞。

南山八景之蛇口記憶

沿着海岸線向西，我們來到第二站：蛇口記憶。蛇口作為深圳改革開放最主要地點，曾喊出「時間就是金錢，效率就是生命」的口號，見證了深圳經濟特區從無到有的崢嶸歲月。

如今的蛇口，成了深圳人鬆弛感的自留地。遊走海上世界，尋味蛇口老街，時光在這裏慢悠悠。

1. 微波山時間廣場：深圳改革的出發地

改革開放的重要地標，那句「時間就是金錢，效率就是生命」標語牌就出自這裏。來這裏，不妨也逛逛不遠處的招商局歷史博物館，重遊深圳的來時路。

2. 海上世界明華輪：全國首個「沉浸式演藝綜合體」

在核心地標「明華輪」煥新歸來後，來海上世界的理由又多了一個，熱映的《交易人生》也讓許多香港朋友和外地朋友專程前來體驗。走出遊輪，海上世界背倚大南山，面向深圳灣，你可以散步在遠山近海之間，感受濱海的慢生活。

3. 荔園路：全長2.3公里，感受蛇口樹張力

深圳的綠化一向為人稱道，而其中最有樹張力的一條路，私以為是位於蛇口的「荔園路」。荔園路不長，大約2.3公里，道路兩旁幾乎都種滿了樹，半是烏墨，半是榕樹。

兩旁的行道樹肆意生長，如一張網，鋪天蓋地的綠意迸發盎然生機，走在荔園路上，不必撐傘，請盡情享受這恰到好處的日光浴。

4. 南海意庫：舊廠房改造的花園式創意園

南海意庫，蛇口咖啡店最集中的區域之一，由舊廠房改造而成的創意街區。

改造後保留了粗糲的工業風，開在這裏的每家小店都有着獨具特色的門頭，繽紛的色彩、綠植、塗鴉賦予了老建築新的生命力。

5. 海上世界文化藝術中心：深圳離海最近的藝術館

深圳離海最近的藝術館，山海環繞。館內共四層，全年均有展覽展出。天氣好時，海天一色的幕布下，構成一幅浪漫影像。忘記時間，在這裏感受濱海的藝術生活。

6. 太子灣濱海岸線公園：連接山海的海岸綠道

這裏是去年最熱門的公園之一。綠道連接海上世界文化藝術中心，一路延伸至深圳灣公園，串聯K11 ECOAST和太子灣花園城VILLA兩座mall。喜歡在天氣晴好時迎着海風在海岸線散步騎行，感受這片海帶來的安逸。

南山八景之燕晗棲羽

穿過大沙河，我們來到第三站：燕晗棲羽。

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燕晗山坐落於華僑城中心地帶，是片區原生保留的公共綠地。這裏承載着安置歸僑的時代囑託，也開創了中國主題文旅的先河，自然、藝術與煙火在此無界共生。

1. 華僑城創意文化園：舊廠房改造的藝術社區

若要盤點深圳的citywalk路線，想必繞不開華僑城創意文化園。藝術裝置與獨特有趣的小店分佈其中，每一個逛過這裏的人，總不免愛上這裏的鬆弛日常。社區的煙火氣與藝術氣息交織，逛一圈下來，不知不覺就待了一下午。

2. 大沙河生態長廊：南山有自己的「塞納河」

大沙河生態長廊位於南山中心區，全長約13.7公里，縱貫南山區，有深圳「塞納河」之稱。河道根據沿線特點，設置了不少森林主題的特色景點。

天氣晴好時，可以到大沙河公園露營野餐，或是沿着河畔散步騎行都很是愜意。沿途還散落着數個特色濱水書吧，走累了隨時可以停下來看書歇腳。河水蜿蜒，兩岸綠意滿盈，城市與自然沒有邊界。

3. 華僑城國家濕地公園：城央罕有的藍綠生境

城央罕有的藍綠生境，棲居萬千候鳥。走進濕地公園，紅樹林的氣息撲面而來，白鷺在淺灘上踱步。這是深圳中心區最難得的野趣，也是離城市最近的一片濕地。

4. 燕晗山郊野公園：城市中的綠野仙蹤

華僑城中心地帶的原生綠地，擁有池塘、瀑布、石階等景色，植被覆蓋率高，被大家稱為城市裏的「綠野仙蹤」。不用遠行，在都市中心就能走進山林，聽鳥鳴、看樹影，大概是一種奢侈。

5. 世界之窗：一代深圳人的世界啟蒙

世界之窗佔地48萬㎡，把世界奇觀、歷史遺蹟、古今名勝微縮於此，是深圳最早一批的著名景點。1994年開園至今，它是一代深圳小孩的世界啟蒙。

南山八景之前海觀潮

從前海一路向東，便來到了第四站，前海觀潮。十餘年時間，前海從一片灘塗變為摩天之城，含金量越來越高了。來到深圳，你要看一次前海石公園的日落，在桂灣河畔消遣閒逸時光，大家期待的前海博物館也正在建設中，屆時前海又多了一處藝術地標。

1. 前海石公園：灣區日落劇場

若來前海的第一站，很多人都會選這裏。面朝大海的前海石公園，園內有大片綠油油的草坪，靜佇海邊，可遠眺碧波之上的摩天輪。這裏也是深圳看日落的熱門地，傍晚時分，海面被染成橘紅色，一齣日落劇場即將拉開帷幕。

2. 前海CBD：灣區未來感城市封面

前海，也是一座高樓並肩而立的摩登之城，騰訊數碼大廈、風投大廈、夢工場北區、周大福金融大廈、微眾銀行等總部大樓在此並肩而立，在蔚藍灣畔前築起了灣區中心的新CBD。

3. 前海博物館：粵港澳大灣區新地標

前海博物館背靠大小南山，屹立於濱海之畔。場館由中國工程院院士何鏡堂主持設計，以「文明之樹」為理念塑造灣區地標。館內包括常設展廳、專題展廳和臨時展廳、文物藏品庫等，是山海軸線的重要起點，將於10月30號正式啟幕。

南山八景之古城寧南

第五站：古城寧南，「寧南」為南頭古城南城門，是深圳現存最完整的古代城門。

這裏有青磚黛瓦、新潮小店，還有深圳歷史最悠久的中山公園、深圳人每到花季都會前往的荷蘭花卉小鎮，古韻與新風在此共生，續寫着南山和諧安寧的人文底色。

南山八景之深灣馭風

深圳灣，是全國唯一的超大型中心城區都市親水型海灣，這也是我們的第六站。在這裏你可以觀候鳥、看日出、慢騎行，似乎滿足了我們對公園的所有嚮往。

深圳灣超級總部將在接下來建設入駐奢牌酒店，未來的深圳灣將成為深圳面向世界的一張更有份量的名片。

南山八景之麗湖留仙

我們跟隨鏡頭來到西麗湖畔，這裏是第七景：麗湖留仙。「麗湖」取西麗湖、留仙湖雙湖毓秀之意，這裏是藍綠交織的都市生態典範。

這裏有環西麗湖綠道——深圳首個綠道與碧道合二為一的生態廊道，這也是深圳首個「有空調的綠道」，天氣涼爽時來這裏騎行散步很是愜意。大疆總部天空之城、萬科雲城和多個高校皆齊聚於此，科技未來與自然在此交織。

南山八景之伶仃煙渚

我們來到「南山八景」的最後一站：伶仃煙渚。赤灣天后宮煙火嫋嫋，古炮台舊跡斑駁，內伶仃島叢林擁翠，如果說前面幾站我們見證了一個飛速發展的深圳，最後一站，則翻開了深圳的上一頁。

推薦到深圳小南山觀景，夜幕降臨，港口、城市燈光亮起，透過交錯的樹影，便可收穫與電影《星聲夢裡人》裏相似的名場面。

第N次說了，好想住在南山。