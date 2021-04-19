世界閱讀日｜倒數4天｜認識世界藝壇潮流　探討香港本土藝術發展

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-04-19 20:00

編按：距「世界閱讀日」不足一星期，不少機構藉此推廣它們心目中的「廣泛閱讀」，在無助無望的年代，鼓勵大家深入閱讀世界，尋找精神樂土。容我們賣個關子：世界閱讀日當天，將會與大家分享日子起源的幾個說法。為了迎接這個日子，我們回顧藝文頻道曾介紹過的書籍，古今中外，幾近無所不包，可說是個小圖書館了。



編輯根據不同主題列出書單，精選書籍內容。第一天（16日）我們介紹五位作家的閱讀心得和寫作經歷。前天（17日）我們介紹中外歷史的文明足印。昨天（18日），我們介紹了十本海外攝影師的佳作，放眼世界近代歷史一刻。今天，我們將帶大家走進包羅萬象的藝術領域，從視覺藝術、平面設計到電影影像來感受這萬千世界，以下介紹幾本新書，讓大家從中既認識世界藝壇潮流、市場走向之餘，亦關注香港本地藝術發展。我們亦向大家推薦我們為大家精心打造，介紹藝壇大師的網上閱讀平台。

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書單｜1｜ 暮澤剛巳《當代藝術關鍵詞100》（麥田出版）

由100個字認識當代藝術源流

作者暮澤剛巳是東京工科大學設計系副教授，多年來從事美術及設計等主題的寫作活動。《當代藝術關鍵詞100》一書，以簡潔扼要方式收錄100個理解當代藝術能夠派得上用場的關鍵字，各條目提綱契領，條理分明，讓讀者隨手檢閱，能快速掌握同創作媒介和表達方式，背後各自的歷史脈絡。

【延伸閱讀：《當代藝術關鍵詞100》：塗鴉藝術突出個人身份特性】

書單｜2｜ 潘力《浮世繪的故事（第二版）》（三聯書店）

畫紙上的江戶浮華世界

葛飾北齋、多川歌麿、東洲齋寫樂是家傳戶曉的日本浮世繪大師。浮世繪是平易近人的大眾藝術，憑其極高的表現力，描繪了日本江戶時期浮華世界的日常，並受到西方的青睞，對日後歐洲畫壇產生巨大影響，馬奈、梵谷、高更等許多印象派大師便曾參考過浮世繪的作品。《浮世繪的故事（第二版）》，為我們簡介浮世繪的三個大主題，以及這種藝術衰落的過程。

【延伸閱讀：《浮世繪的故事》《浮世繪的故事》｜從美人到風景 江戶時期最豐饒與艷麗的寫照】

書單｜3｜茱麗葉・海金（Juliet Hacking）《藝術市場上的攝影》（典藏藝術家庭）

藝術市場如何定義照片價值？

茱麗葉・海金（Juliet Hacking）在《藝術市場上的攝影──從交易到收藏的操作與演變》一書中，為我們解答關於攝影作為藝術品的各種問題：照片的價值在哪裏？為什麼世界各地的博物館、美術館都開始建立攝影典藏？攝影如何在藝術市場成為一股重要的勢力？它又是如何運作及發展？

【延伸閱讀：《藝術市場上的攝影》：一張照片的價值哪何而來？讓一段歷史回答】

書單｜4｜杜翰煬《THE NEXT STAGE──香港新生代平面設計師訪談》（三聯書店）

網絡年代的香港藝術家是如何成長？

《THE NEXT STAGE──香港新生代平面設計師訪談》作者杜翰煬(賴家俊 攝)

《THE NEXT STAGE──香港新生代平面設計師訪談》介紹多位香港新生代的平面設計師，探討他們的創作歷程。這書製作團隊十分猛料，作者為香港平面設計師杜翰煬，並由早前憑藉《香港北魏真書》獲得出版雙年獎的「出版大獎」的書籍設計師麥綮桁操刀；封面內頁有十二位設計師的頭像繪畫，更由大師利志達所繪。

杜翰煬表示：「訪談這群設計師，其實源於自己，市面上我好像找不到一本適合我這個年代，嗯，我三十一歲，就找不到適合我這個年代的設計人想看的書。我做設計，到底要看什麼呢？現在會滑IG、以前看Pageone。」數到近年的設計師，有幾多人能夠認識他們的名字？杜翰煬就循此心，決定出版一本訪談集，談談新生代設計師。

【延伸閱讀：【香港設計】那些不被看見的設計師 作品背後的隱藏身影】

書單｜5｜黃金《畫師之路─黃金的藝術人生》（非凡出版）

三十年來戲院畫師生涯點滴

投身戲院畫師三十年的黃金師傅，是業界翹楚。他前半生從事電影廣告繪畫創作，期間先後效力多家戲院，留下不少聲勢奪目的電影廣告畫作；八十年代淡出戲院行業後，主攻人像畫。《畫師之路─黃金的藝術人生》是他總結多年畫師之路的文集，他以圖文並茂方式為我們分享六十至八十年代，香港電影廣告畫的發展，此外他亦會分享九十年代，他參與「香港影星」郵票插畫創作的歷程。

【延伸閱讀：《畫師之路》：六十年代地產市道疲弱 推動電影廣告畫業發展】

書單｜6｜郭斯恆《字型城市─香港造字匠》（三聯書店）

尋找隱伏民間的香港造字匠

理大傳意設計學科主任郭斯恆：「我們說城巿的字體時，總是參考台灣、日本，為什麼沒有人說香港？就如畫遍香港的『渠王』，若不是他很有意識地尋找城巿不同角落去書寫賣廣告，街道上有很多角落，你平日其實不會刻意去看、『放在眼內』，他的字卻像一個城巿的紋身，反而令你留意到：啊，原來這裏有個石壆。」

《字型城市─香港造字匠》從人文關懷和香港本位出發，以了解本土造字匠的工藝美學和社會轉變之間所產生的關係。作者走訪七位香港造字匠，從他們個人的經歷帶出造字工匠的工藝或技術與日常生活的關係。

【延伸閱讀：尋找港產字體美學 搵食文化孕育香港造字匠】

書單｜7｜盧玉瑩《電影人》（非凡出版）

鏡頭下香港電影黃金年代

大約2018年，Facebook出現一個名為「盧玉瑩映像」專頁，發布了多張拍於七十至八十年代初的黑白照，照片中的人物都是現在大家耳熟能詳的電影明星或導演。這批照片惹起年輕一代網民關注，照片發布者盧玉瑩再為大家焦點關注，亦有更多聲音希望她能再版那本記錄八十年代初影壇的攝影集《電影人》。即是之故，盧玉瑩再版第三版《電影人》，並找來第一版發行徐克寫序。她表示自己以照片去表達八十年代電影工作者的感情，她希望能在人生晚年，留給電影界一個美麗的東西。

【延伸閱讀：【攝影】鏡頭下香港電影黃金年代 盧玉瑩捕出電影人隱藏背影】

書單｜8｜網上閱讀平台：藝文頻道〈人與物〉系列

網上平台解構古今千流百派藝術名作

網上閱讀平台：藝文頻道〈人與物〉系列

在新時代閱讀世界再不限於紙本，網上平台亦是大家閱讀寶庫。【藝文】頻道為了讓大眾更容易認識藝術，開設定期專欄〈人與物〉，由淺入深解構古今千流百派的藝術名作，導介藝術名家，從作品中理解大師，再由大師生平體會作品，與大家一同賞析曠世鉅作。

【人與物】系列