世界閱讀日｜倒數5天｜攝影大師歐亞影像底片出土顯影珍貴歷史

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-04-18 00:00

編按：距「世界閱讀日」不足一星期，不少機構藉此推廣它們心目中的「廣泛閱讀」，在無助無望的年代，鼓勵大家深入閱讀世界，尋找精神樂土。容我們賣個關子：世界閱讀日當天，將會與大家分享日子起源的幾個說法。為了迎接這個日子，我們回顧藝文頻道曾介紹過的書籍，古今中外，幾近無所不包，可說是個小圖書館了。

編輯根據不同主題列出書單，精選書籍內容，在這個閱讀。前天（16日），我們介紹五種作品，有知名藝人作家林青霞談台北舊居，有法國作家Frédéric Vitoux談自己的閱讀心得——如何發現文學家與貓 ，有香港作家劉偉成分享他結集出書時的想法，有美國已故作家John Howard Griffin自述整個「換皮」經歷，也有來自北京的已故編劇趙向陽，分享她與丈夫——香港編劇、詩人邱剛健的生活片段。昨天（17日），我們介紹中外歷史的文明足印。今天（18日），世界閱讀日前的一個美好星期天，我們暫時放開文字，蒐羅美好影像，介紹十本海外攝影師的佳作，放眼世界近代歷史一刻，探索美學與私影之間的距離——

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書單｜1｜Darmon Richter《Chernobyl: A Stalkers' Guide》（FUEL）

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英國攝影師歐亞廢墟大冒險

攝影師 Darmon Richter 生於英國牛津，原本就讀心理治療的他秉著探索之心，走訪了北韓與海地等國，被共產主義建築的粗礪、神話性、烏托邦式設計給吸引，它們被遺棄後的模樣，彷彿是那永遠存在於空想裡的美好藍圖。Darmon Richter 更組織了多場探索這些建築遺址的旅行團，此書《Chernobyl: A Stalkers' Guide》便是其結束二十次烏克蘭之旅後的首本作品。

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書單｜2｜Henri Cartier-Bresson《Henri Cartier-Bresson: China 1948-1949, 1958》（Thames & Hudson）

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法國攝影大師布列松在中國

《布列松在中國：1948-1949/1958》是亨利．卡蒂埃．布列松(Henri Cartier-Bresson)在其報道攝影生涯中非常獨特且重要之集結，也是他中國相關作品的首度研究與專題展出。1948-49年，布列松在中國停留了十個月，期間在《生活》(Life)、《巴黎競賽》(Paris Match)等雜誌發表了多幀中國所見所聞之影像。雖然時值國共內戰時期，但在這些影像中不見戰爭的煙硝，反而突顯大時代下的人間煙火，這系列照片也成為報道攝影史上最好的作品之一。1958年他在中國官方人員的全程陪同下，看見了大躍進、人民公社等的改革興起，攝取了看似繁榮的空中樓閣，此時的布列松已是公認的報道攝影巨擘。

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書單｜3｜ Carlos Ayesta, Guillaume Bression《Retracing Our Steps: Fukushima Exclusion Zone 2011 – 2016》一書由德國出版社（KEHRER）

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福島核災後遺

2011 年的3月11日，日本發生了規模 9.0 的大地震，不僅此地震是日本有觀測紀錄以來規模最大的地震，所引起的海嘯也最為嚴重。 攝影師詢問從前的居民、傾聽他們的聲音，並試圖請他們回到家鄉，那些曾經充滿喧囂的遊樂場、叫賣聲此起彼落的商店街⋯⋯在攝影機面前，他們走入彷彿是上輩子那麼遙遠的熟悉場景，就像是往日的一個平凡午後一般，上班族光顧的拉麵店、職人的工作桌、媽媽每日必訪的超市，喚回那些被凍結的記憶。然而這些日常的行為舉止與詭譎甚至令人感到超現實的場景，產生了強烈的對比：活在當下的人們，與已經死去的城鎮。

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書單｜4｜秋山亮二《你好小朋友》《你好小朋友2: 光景宛如昨》（青艸堂）

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1980年代中國照片記錄國民記憶

1981至1982年間，日本攝影師秋山亮二前後5次拜訪中國多個城市，拍攝當地的孩子們，留下了近8000張的彩色照片。並在1983年，篩選出其中116幅影像，集結出版《你好小朋友》。2018年，絕版多時的《你好小朋友》由京都出版社青艸堂規劃重新復刻再版，攝影師也因此機會重新整理過去拍攝的底片。在重新編輯的過程中，攝影師發現一個有趣的地方，攝影是凝固不動的東西，但攝影作品卻是有生命的，會一直活下去。那幾千張的底片靜靜地守候在那將近40年，今日拾起卻可因心境的不同，看見有別過往的新發現。

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書單｜5｜Frank Kunert《Frank Kunert: 3 Volumes Set》（Hatje Cantz）

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用微縮模型與攝影建築想像世界

德國攝影師Frank Kunert出生於 1963 年， 在 1992 年成為自由攝影師，開始他的獨立職業生涯，並致力於創作、捕獲迷你世界。其曾榮獲 German Photo Book Award 銀獎與紐約 Biennial Dimensional Salon 銀獎。目前 Frank 作品已在柏林、德勒斯登、科隆、漢堡、慕尼黑、紐約等城市中展覽過。 Frank Kunert 的拍攝主題環繞於他歷經數週製作的巧妙場景，這些宛如自夢幻島移師而出的幽默景象觸發著觀者不同的情緒。而在以荒誕之名搭建的模型背後，亦潛藏著對資本或商業體制下的反諷，驚奇與發人深省的黑色幽默並存於這一幕幕的畫面中。

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書單｜6｜Alberto di Lenardo《An Attic Full of Trains》（MACK）

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意大利攝影師記錄昔日歐洲人貌

那是一個一如既往的週六午後，Carlotta di Lenardo 在其位於意大利東北邊烏迪內（Udine）、那佈滿書籍如同一座圖書館的祖父家玩耍。一扇隱沒在書架間的門，通往秘密閣樓；在她的童年記憶裡，祖父 Alberto di Lenardo 總會領著她和弟弟走進閣樓，一探其收藏的大量火車和鐵路模型。閣樓對於 Carlotta di Lenardo 而言，是關於夏日的奇想和兒時記憶的秘密空間。直到十六歲那年，祖父與她分享了一張父親的照片，意外發現了祖父長期的業餘興趣：攝影。在巨大鐵路模型之外，閣樓裡同時保存了 Alberto 一生所拍攝的八千多幅彩色照片。他將這些照片和五十多年的人生託付給她。「祖父、祖母、和他們的朋友總是在旅行的路上。」Carlotta di Lenardo 說。她每每翻閱祖父所拍下的照片，心中便會獲得平靜。她想將這份渾然與自得，透過出版，獻給所有追尋心中淨土的人們。⠀

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書單｜7｜浅田政志《アルバムのチカラ》（赤々舎）

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為生者尋找死者影像紀錄

2011年3月11日東日本大地震發生後的一個月，編輯藤本智士和攝影師淺田政志前往災區，投入志願服務。抵達當地，映入他們眼簾的是因海嘯而四散、佈滿泥漿的照片，人們正不辭辛勞地試圖拯救它們──整片東北沿海的民眾皆自發地展開相冊清理作業，然後將其歸還。本書是2015年《アルバムのチカラ》的擴充版本，新增了2018年受日本西部暴雨侵襲的岡山縣倉敷市真備町，於災後的相片清理報道。如今，距東日本大地震已近十年，真備町民眾的活動身影使得影像所承載的意義、其與人之間的羈絆關係，又一次地浮現。⠀

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書單｜8｜ Maria Svarbova 《Swimming Pool》（New Heroes & Pioneers）

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斯洛伐克攝影師記錄蘇聯時期老舊泳池面貌

斯洛伐克攝影師 Maria Svarbova 生於 1988 年，儘管在學時攻讀考古學，但憑藉著對藝術的濃厚興趣而以攝影為媒介從事創作。攝影師對公共泳池空間有著癡迷的愛慕情懷，透過尋找這些有趣的景點建構出她獨特的攝影風格。這些位於斯洛伐克，建造於蘇聯時期的老舊泳池，在她的鏡頭之下彷彿成為一個水上劇場；將過往的歷史痕跡參雜著現代意象，以全新的角度試圖改變每一個她所見的場景，藉由精心配置的氛圍與構圖，最終呈現出超現實甚至感到夢幻的景象。

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書單｜9｜Liam Wong《TO:KY:OO》（Thames & Hudson）

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Cyberpunk強烈風格改寫攝影定義

Liam Wong生於蘇格蘭愛丁堡，就讀於專精電玩遊戲和資工才華的爐灶──亞伯泰丹地大學，主修電腦藝術，並在 25 歲時便成為電玩開發商 Ubisoft 最年輕的電玩藝術總監。Liam Wong 持續致力於創作屬於真實和幻境的邊界質地；在一次因遊戲開發之故而前往東京時，他全然地迷上了這座在夜裡散發火紅光芒的浮游之城。⠀他受到如《銀翼殺手》的設計師 Syd Mead 和遊戲製作人小島秀夫等人的影響，Liam Wong 結合電玩設計的才華和早已渾熟的軟體技術，發展出他獨特的攝影視野。他拍攝下東京的夜景，以一種超現實的質地與風格，製作了夜之東京，最終成為《TO:KY:OO》一冊。

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書單｜10｜安達祐實、桑島智輝《我我、我旅我行》（青幻舎）

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女優與攝影師的婚後生活

《我旅我行》則收錄了他們 2014 年至 2018 年的四次攝影旅行：法國、波蘭與德國、沖繩、西班牙。身為演員，即使是私人狀態，安達祐実總是引人注目；直到當行走於異國他鄉，她終於得以個人的身份出演生活。放鬆的姿體與神情、毫無現實的紛亂或緊張感、純粹是夫妻間的相處時光，這些影像忠實紀錄著日常中難得一見的瞬間，而由旅行所帶來的不凡所體現。1978 年生於岡山縣岡山市，攝影師桑島智輝畢業於武藏野美術大學，師從於鎌田拳太郎，自 2004 年獨立後，活躍在雜誌、藝人寫真集、廣告領域。其於 2013 年發表記錄了約兩年半的安達祐実攝影集《私生活》；2014 年結婚至今，攝影師仍每天拍攝著安達祐実，並在個人平台上不定期公開妻子照片，成為網路上的話題。

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