世界閱讀日熱身｜閱讀報告從此不再閱哦？一文略看古今中外好書

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-04-16 00:00

編按：4月23日世界閱讀日起源，眾說紛紜，有說是源於記念作家誕辰，有說是為了保護作家版權，於是「世界閱讀日」與「閱讀」的關係就如「復活節蛋」與「耶穌復活」、「五四運動」與「五四青年節」的關係彷彿若有若無、似是而非？

無疑，世界閱讀日已經是屬於我們的......意思是說，世界閱讀者已經成為一場閱讀運動——一場看來我們再不用追溯起源如何的求知運動......是個悖論，反正世界就是這樣運作着？我們就不要太執著，一切從俗從簡，驅使平日不愛閱讀的人，在這個日子讀讀書。

距世界閱讀日不到十天，我們廣泛輯錄藝文頻道引介過的書籍，列出書單與書籍精選內容，供讀者一文睇曬幾本書。先從「作家自述」開始——

書單｜1｜林青霞《鏡前鏡後》（天地圖書）

林青霞寫台北故居貌

林青霞十九歲於台北永康街家中（照片由天地圖書提供）

林青霞：台北的大街小巷、陽明山的老外別墅、許多咖啡廳通通入了我的電影裏......從1972年到1984年我都在台北拍戲，這十二年共拍了六七十部電影，台北火車站對面的廣告牌經常有我的刊板，我讀高中時期流連無數次的西門町電影街，也掛滿了我的電影招牌。 白先勇小說《永遠的尹雪艷》裏的女主角住在台北市仁愛路，仁愛路街道寛敞整潔，中間整排綠油油的大樹，很有氣質。我喜歡仁愛路，1980年代初，我用四部戲換了仁愛路四段雙星大廈的寓所，電影的路線也從愛情片轉成社會寫實片，拍寫實片，合作的人也寫實，那時候手上的戲實在多得沒法再接新戲。 八四年後大部份時間都在香港拍戲，偶爾回到台北拍幾部片。九四年嫁入香港，結婚至今二十五年，我魂牽夢縈的地方還是台北。這次回到永康街，才知道夢裏徘徊的地方，我進不去的地方，就在永康公園對面六巷x號的四樓。

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書單｜2｜Frédéric Vitoux 《貓的痴情辭典》（陳郁雯譯。南方家園）

文學家貓

Frédéric Vitoux：貓是一種需要一生的時間才能學會去愛，或是愛上研究牠的動物，小孩或青少年永遠無法參透貓的奧祕，他們太匆忙、太武斷、喋喋不休又缺乏耐性，所以在探索貓的奧祕時，其實是一廂情願，可是有機會的話，到了「成熟的年齡」，貓會將自己交付給他們。 美麗得令人目眩，黑暗得令人畏懼，這是貓予人的感受，也是貓心之所向 ！波特萊爾之所以翻譯愛倫坡不是沒有理由的。貓與牠充滿傳說色彩的過去，古埃及與斯芬克斯的時代。擁有魔法的時代…… （陳郁雯譯）

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書單｜3｜劉偉成《影之忘返》（中華書局）

童話到底有多殘酷

劉偉成：如此令人心生疙瘩的結局在安徒生的童話中不在少數，即如膾炙人口的〈人魚公主〉、〈賣火柴的女孩〉的結局也相當淒苦。如果遊客有此意會，還會否猛抹安徒生銅像的膝蓋？村上春樹在「安徒生文學獎」的頒獎禮上發表了〈影子的意義〉（The Meaning of Shadows）的演說，他指安徒生的〈影子〉對自己影響深遠，他以影子作為自己內在真實情感投射。 這故事，於我，也帶來了重大的啟迪，除了影子本身的象徵意義外，我更不時思忖，影子在詩神那處，既然可以人的姿態看盡世間美好，何以不留下，來個樂不思蜀？何以必須回去找學者，難道單純為了報復，要學者嘗一下當影子被操控和踩在腳下的委屈？換句話說，影子拒絕忘返的理由究竟是甚麼？

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書單｜4｜John Howard Griffin《像我一樣黑》（林依瑩譯。八旗文化）

白人換皮深入黑人社會揭示種族問題

John Howard Griffin：從小房間的玻璃門望出去， 看到幾片枯葉漂浮在他家游泳池的水面上。他把臉頰埋在拳頭裡，聽我解釋我的計畫。「這是個很瘋狂的主意，」他說，「你到那邊胡鬧會害死自己的。」但他無法掩飾內心對此計畫的熱忱。 我跟他說，南方的種族問題是整個國家的污點，對於我們的國際形象來說尤其不利。而要搞清楚我們國家是否有次等公民並了解他們的困境，最好的方法就是成為他們的一分子。 「但情況會很糟。」他說，「你會成為全國最無知暴民的眾矢之的。如果被他們抓到了，他們一定會扒了你的皮，以儆效尤。」他凝視著窗外，一臉專注。「不過你知道的，這是個好主意。我完全可以了解你現在的心情，那我能怎麼幫助你？」（林依瑩譯）

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書單｜5｜《異色經典：邱剛健電影劇本選集》（羅卡、趙向陽策劃／喬奕思、劉嶔編。三聯書店［香港］）

趙向陽：邱剛健非常認真地為我講解寫作要領，還耐心地羅列了故事的寫作步驟，大概有三十多條，很可惜我沒有留下他當時的手稿。他一一交代好後就去杭州的梅家塢繼續寫他的《書聖王羲之》了。我按照他的要求和思路，寫好了故事，用快遞寄給了他。很快，我就接到了他的電話，他認為我寫得不錯，超乎他的想像。幾天後收到他的回信。我迫不及待打開，看到了他批改的文稿，有圈有點，甚至連錯別字都有更正。我按照他的要求，再次對故事做了修改。他收到改稿後，示意我可以發出去了。不久，他告訴我，對方很滿意。我已經是第三位撰稿人，能通過實屬不易，並恭喜我可以繼續學習編劇這個行當。

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