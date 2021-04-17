世界閱讀日熱身｜知人論世　趣味歷史啟發生活處世之道

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-04-17 18:38

編按：距「世界閱讀日」不足一星期，不少機構藉此推廣它們心目中的「廣泛閱讀」，在無助無望的年代，鼓勵大家深入閱讀世界，尋找精神樂土。容我們賣個關子：世界閱讀日當天，將會與大家分享日子起源的幾個說法。為了迎接這個日子，我們回顧藝文頻道曾介紹過的書籍，古今中外，幾近無所不包，可說是個小圖書館了。

距世界閱讀日不到十天，我們廣泛輯錄藝文頻道引介過的書籍，列出書單與書籍精選內容，供讀者一文睇曬幾本書。所謂鑑古知今，不論何人都愛看人物故事，尤其歷史人物的經歷，成為我們生活借鑑，知人論世的寶貴資源，我們這次便以「鑑古知今」為主題，介紹五本論人知世的書籍。

書單｜1｜楊自強《古人教你混職場》（麥田出版）

如何不打臉指出上司錯誤而不讓自己陷險境？

電影《九品芝麻官》劇照。(資料圖片)

楊自強：你打了上司的臉，別人不會說你是勇敢、耿直，而是說，這部門怎麼會有這麼白目的人？或者說，這白目是存心要出上司的糗。那你要是一聲不吭呢，見死不救不厚道就不說了，上司有朝一日出了洋相，心下還是要怪你。其實挽救上司的形象，也是一種職業素質和職業道德。你看人家郭嘉，曹操犯了錯誤，他不但有根有據地給挽回了，還趁機給上司臉上貼了金，這就是高明。像行軍主簿這樣光會說「丞相豈可議罪？」他以為是拍馬屁，其實還是在打曹操的臉。所以，說還是不說，怎麼個說，要圍繞著一個中心：不打臉。

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書單｜2｜趙冬梅《大宋之變》（麥田出版）

司馬光執政的難言之苦

趙冬梅：膚淺的學者常常會截取古人的片段言語，完全不體貼當時人當時事當時情境，只作字面理解，給古人或者貼上「落後」的標籤，或者戴上「進步」的高帽，然後得意洋洋地宣稱自己發現了真理。他們喜歡給司馬光貼的標籤，一個是「保守」，用其貶義；一個是「專制」。

司馬光主張皇權的至高無上，主張皇帝把握國家事務的最高和最終決策權，這一點，不必否認。司馬光是一個帝制時代的純粹的儒家學者，他維護君臣父子的等級秩序。在司馬光的時代，這是保持國家穩定、社會和諧發展的正確道路。但是，僅此而已嗎？當我們把上面這兩段話回放到當時語境中，能夠看到什麼？那是執政半年以來的無奈、隱忍與焦慮—權力仍然掌握在舊人手中，太皇太后缺乏經驗，根本駕馭不了這樣的局面；而司馬光與呂公著這兩位誠實迂腐的君子，被牢牢地困在體制之內，只能眼睜睜地看著時間流逝。在體制的規定之內，能夠有所突破的，就只能是太皇太后（作為皇權代理人）的「獨斷」了！可是以太皇太后的政治經驗，又如何能料理如此棘手的問題？難！難！難！

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書單｜3｜（日）內藤湖南《清史九論》（中和出版）

日本漢學大師與你論盡清朝皇帝

內藤湖南：雍正帝雖然是個政治偵探家，但較之日本的政治偵探家卻很有肚量。他對政治偵探的結果從不保密，而是統統公之於眾，這也正是雍正帝的過人之處。漢人寫文章大罵清朝時，他不僅不會秘而不宣，反而親自執筆，一一反駁：你或許執此一詞，可道理是如此云云。《大義覺迷錄》就是一本有名的辯駁書。這本書是雍正帝針對呂留良言論所作的批駁，也陳列在展室當中。皇帝寫臣子之事，可謂稀奇。由此也可以看出雍正帝的開明之處。總之，他是一位既險惡又開明的皇帝。

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書單｜4｜勞倫斯・佛里德曼（Lawrence Freedman）《戰略大歷史》（商業周刊）

「現代政治哲學之父」馬基維利對統治者的建議

Lawrence Freedman：他的著作最引人注意的特點在於書中鮮有提到如何抵禦外敵，主要是強調國內臣民的忠誠和奉獻。具體說來，他更願倚重本地民兵，而不是只為錢打仗的傭兵。他不敢指望愛國主義，而更相信鐵的紀律，包括採取切實措施，嚴防逃兵帶走任何財物。「勸說或阻止幾個人做一些事情非常簡單，因為如果用嘴說不管用，你可以動用權威或武力。」而要取信於大眾則困難得多：他們必須聚在一起同時被說服。所以，「優秀的統帥應該是演說家」。對軍隊訓話可以「驅除恐懼、提振士氣、增進頑強、揭露欺詐、承諾獎勵、示險避險、灌注希望、賞優責劣，以及實現旨在撲滅或點燃人類激情的所有目的」。這類鼓舞鬥志的演說能夠激起全軍將士對敵人的義憤和藐視，同時令他們對自己的懶惰和怯懦感到羞恥。

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書單｜5｜安德魯・勞勒（Andrew Lawler）《雞冠天下：一部自然史，雞如何壯闊世界，和人類共創文明》（左岸文化）

人類文明是一部「雞，全部都是雞」的歷史

Andrew Lawler：達爾文以雞來鞏固其演化論，巴斯德用雞製造出第一支現代疫苗。而即便已經被研究了兩千五百年以上，雞蛋至今仍是科學的首要模式生物，也是我們每年用來製造流感疫苗的「容器」。家雞也是所有已馴化的動物中，最先完成基因體定序的物種。雞骨能緩解我們的關節炎，雞冠可撫平臉上的皺紋，也許不久之後，就能利用基因轉殖的雞來合成多種人類用藥。養雞可提供鄉村地區婦孺不可或缺的卡路里及維生素，使其免於營養不良的命運，同時還能增加收入，幫助困苦的家庭擺脫貧窮。

這種動物還像是長了羽毛的瑞士刀，是種用途廣泛的牲畜，在不同的時間地點任由我們取求。這樣的可塑性，使其成為所有馴化動物中最有用處的一種，也因此有利於我們經由牠們來追尋自身的歷史。當代考古學家用簡易的網篩收集雞骨頭，便能看出人類在何時何地過著怎樣的生活；複雜的演算法及電腦的強大運算能力，則使生物學家有機會從基因的層次追蹤雞的過去，而這也跟我們的過去密切相關。神經科學家研究長期受虐雞隻的腦部，發現讓人不安的跡象──雞的智力很高，這也激發我們進一步理解自己行為的興趣。

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