移民人在海外別了異國秋天童話｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-03-15 15:00

上週寫了音樂作為香港移民的紀錄及預言，除了廣東歌，還少不了港產片及其音樂。

文：林綸詩

當中不能不提移民潮高峰1987年上映的《秋天的童話》，主題曲為呂方唱的《別了秋天》。移民潮的當年，正值香港電影黃金期，這類電影和主題曲不單描繪了當時香港人往外打拼求生的故事，也盡是不捨及拜別的情懷。

人生聚散似平常誰能預料 但我卻難忘往昔分秒 與你曾留下的歡笑 情感 是滿載痛苦與奧妙 又再次停留呆望這錶 可惜妳今天已別去了

【作者專欄文章：香港人移民聽哪幾首歌測試淚腺健康狀況】

香港人移民美國，及香港人移民加拿大，都是不同的故事。另一套移民電影《吳三桂和陳圓圓》發生在1992年，更深入描繪了中產移民的景況。主題曲更是溫哥華第一華人電台華僑之聲的台歌。

華僑到他鄉為求真理想， 隻手闖天下，經遍了風霜， 華僑在他鄉友情更芬芳， 相愛相助，親切同歡暢。 多少辛勞？多少血汗？ 成功經過失敗，不要悲傷； 華僑之聲給你新希望， 安份、努力、為僑胞爭光！ 華僑在他鄉未忘故鄉， 千里相聚，親切同歡暢。

77年由參賽僑民填詞，成就先詞後曲的台歌，亦反映了電台對海外華人有多重要，我自己較多聽另一電台，該台歌有一句：文化交流資訊裡 服務社會為人民。彰顯了電台在外國對香港人的使命，是精神食糧，也是匯聚華人的重要媒介。

【作者專欄文章：唔該行開你唔愛我啦你講你愛我】

聽年長一點的人說，其實八十年代還有一個業餘電台，會非法沒版權地轉播軟硬天師的節目。流行文化對離鄉別井的人何其重要！

（專欄「歌詞心頭好」每周一刊出，標題由編輯撰寫，原題：「移民電影的主題曲」本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

【作者專欄文章：Serrini安全隱患隔離Jace Chan醉過喊過】

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