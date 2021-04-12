廣東歌　放聲地唱出我係我｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-04-12 12:00

開此專欄，當然偏向講歌詞，但寫樂評多年，最不好意思是太少寫音樂部份，總是情不自禁寫歌詞。有朋友說他聽歌不太記歌詞，最緊要人聲唱得好，旋律夠動人。但我自己很喜歡投入歌詞，也是聽外國音樂和廣東話流行曲的分別。

文： 林綸詩

林海峰有一首《廣東歌》，用了舊歌《奮鬥》、《獅子山下》、《海闊天空》、《我》等等的音樂和歌詞。

勵志歌獅子山鼓舞我 跳舞歌能忘情跳出我 粵語歌每首歌詞 叫好叫座 金鐘道呼吸聲和音 今天我 斜陽裡氣魄更壯 …... I want you 廣東歌 放聲地唱出我係我 …... 唱首廣東歌代表我 熱播歌 K房哭聲散播 惡搞歌 貼民情笑死我 我的歌 我的語言 互相拍和 改歌詞加粗口代表真的我

我和林海峰不同年代。中學時，女校很流行「抄歌詞」，大家喜歡的是古巨基陳奕迅許志安。那時候未有Google Calendar，女生會買活頁簿Organizer，可以換內頁的，自己湊拼一下不同花紋的紙，當中包括日曆、年曆，另外有空白頁或單行紙，最後會有放相的小袋，可以擺Yes!! Card或貼紙相。同學之間會抄歌詞，不務正業，有書唔讀，比背默更流暢，再，送給知己好友。有分推介或饋贈，前者是精選自己的心頭好，後者是因應對方喜歡什麼歌，再抄給對方。（還要找那些像顏色塗改液的Milky Pen寫到深色紙上…）

男生一樣喜歡用歌詞抒發那些從不能宣之於口的感受。那時的通訊軟件ICQ有「資料」一欄，本為用戶放簡介一類，但對濫情的青少年來說，當然是放歌詞的好地方。一些好像什麼也沒所謂的男生，也會放矯情不得的情歌在那，更證明流行曲的確成功借代大部份人的感受，無分男女。母語永遠是最能抒發自身感情。

八十後的我們遇上紙本和科技的分界線。少時拿著CD慢慢咀嚼歌詞，中年時大部份時間看streaming的彈幕。以前買不起CD，但慶幸剛踏入互聯網起步期，不少網站都有列歌詞出來，到自己掙錢後，家裡有小孩又沒法放太多CD，數碼音樂又開始配上滾動歌詞。但無論是哪一個年代，耳、眼、心也無法離開歌詞。

曾經有一個樂迷，聽劉若英演唱會後，寫了一首詩，首兩句是「初聞不知歌中意，再聽已是曲中人」。這應該是最強的歌詞愛好者的詩意表意了。

（專欄「歌詞心頭好」每周一刊出，標題由編輯撰寫，原題：「迷戀歌詞的大小二事」。本文不代表藝文格物立場）