林綸詩專欄｜歌詞心頭好｜陳蕾：不需要慌　天定會光

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-06-03 11:45

在鄭中基演唱會，中佬評樂壇一節，他拿了四個「食得飽飽、身形豐滿」的女歌手來說說，分別是衞蘭、欣宜、林二汶和Serrini。除了是講笑，於我更大的意義是——女歌心也可以以實力派抬頭。

文： 林綸詩

身為香港樂迷，一直期待香港可以有不看外表、著重音質的風氣。林二汶有提過初出道時，在商場出騷，被觀眾噓「豬扒」，雖然她回應多謝，但足以代表香港多落後，唱歌是選美嗎？餐廳一定要豪裝才算餐廳嗎？好吃就可以啦。她有天籟一般的聲線，就可以站在人前唱歌了，有何問題？

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近年，看她們四人昂首創自己的路：衞蘭被Spotify「Equal Global Music Program」選為香港區的女歌手代表、欣宜走出星二代形象開拓自己的路、二汶登入紅館、Serrini革改女歌手規律，都拼湊出香港新歌姬新氣象。

除了在鄭中基演唱會中提到新重量級女歌手，我還一直念念不忘另外的四小花，同是實力派。2019年方皓玟和陳柏宇舉辦The Quote演唱會，方皓玟請了章尾而、陳蕾、鄧小巧做嘉賓，四人jam了一個小節。那時候，覺得充滿希望和激動，這四位烈女也不是標準外表先行、唱功麻麻的偶像派女歌手，而是性格實力歌者。

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兩年後，當中陳蕾成績最好，越走越前，這兩年雖然是疫症之年，但她曝光率甚高，風格越見鮮明之餘，唱功亦越見駕輕就熟，高音空靈，假音舒服。年頭上Chill Club唱了鬼滅之歌《炎》，全日文發音，俘虜動漫迷的心。近陣子又唱周華健的《海角天涯》，收放自如，俘虜老樂迷的心。選曲新舊通殺，自己作曲的作品也不遜色。早前在港台節目《演藝盛薈》也自錄自彈自唱了《相信一切是最好的安排》，歌名如其意，在疫情中貼題，為大家帶來正能量。

《相信一切是最好的安排》（節選） 曲詞：陳蕾 編、監：Carl Wong 不需要慌 天定會光 繼續流浪 穿上武裝 那道陽光 越來越燙 像要燒滾已澆濕了的枯枝 燃起再盛放 雲霧將青空蓋掩 埋下天際伏線 隨時日會發現

最後一定要推介她在品牌網上音樂會、電視台等等的翻唱作品《百年孤寂》（王菲）和《純真傳說》（郭富城）。通過翻唱作品，你可以看到一個新歌者可把歌曲變為自己的作品。豹哥加油！

（專欄「歌詞心頭好」周四刊出。原題〈樂壇我最喜愛女聲〉。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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