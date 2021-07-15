書展2021︱出版雙年獎毋忘初心　精美圖書喚起大眾關注社會議題

香港出版業界盛事「第三屆香港出版雙年獎」頒獎典禮，於書展開幕日（14日)假會展舉行。今屆共有 80 家出版社提交 383 本本地出版中文圖書參選，涵藝藝術設計、文學小說、商業管理、社會科學及生活科普等不同題材，經過華文地區 20 名專業評審評分競逐多個組別獎項。當中出版大獎由《香港鳥類圖鑑》奪得，全書兩冊介紹500多款雀鳥美態，亦收錄多種鳥類鳴聲和片段，向普羅讀者傳遞環境保育意識。



主禮嘉賓特首林鄭月娥(前左四)與一眾得獎代表合影。(賴家俊 攝)

「香港出版雙年獎」連續三屆獲香港特別行政區政府「創意香港」贊助，今年更新增「書籍設計獎」。獎項除有助提升出版業界的創新水平外，亦推動更多優秀出版物回饋社會，提升公眾對不同議題關注。例如奪【優秀編輯獎】的《看見生命的火花：德國高齡社會紀行》，作者用兩年時間走訪多個個案，編輯莊櫻妮表示團隊首要考慮是如何將德國高齡社會議題與香港出版接軌，於是以書中人訪為引子，在人的故事中看德國高齡人口政策有何有趣或可借鑑方向，用作香港社會參考；而獲今屆【出版獎】的《十個小孩的老師 ── 與非華語學生的共融校園生活》編輯潘曉華表示，這個獎項推動出版業界回到初心，作者杜穎琴分享她教授非華語學生成果和失敗經驗的著作，雖然並不是一般常見的大賣題材，但作品有助大眾破除對少數族的迷思和增加對少數族關注，回應雙年獎的目標之一，喚起社會關注不同社會議題。

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特首林鄭致辭時表示，特區政府透過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），協助出版及印刷業界進入內地市場，政府亦在今年再向「創意智優計劃」注資十億元，推動包括出版界在內的創意產業進一步發展，期望出版界不斷創新，為香港的創意產業及文化藝術發展帶來新景象。

部份主要獎項得獎名單如下：

【出版大獎】

書名：香港觀鳥全圖鑑

作者：香港觀鳥會

出版：萬里機構出版有限公司



【優秀編輯獎】

書名：看見生命的火花：德國高齡社會紀行

作者：陳伊敏

出版：三聯書店（香港）有限公司

責任編輯：莊櫻妮



【市場策劃獎】

書名：香港志‧總述 大事記

作者：香港地方志中心有限公司編纂

出版：中華書局（香港）有限公司

市場策劃：中華書局及香港地方志中心有限公司宣傳小組



【書籍設計獎】

書名：囉囉唆唆──又一山人 六十年 想過 寫過 聽過 說過的

作者：又一山人、Liza Luk

書籍設計：麥綮桁

出版：三聯書店（香港）有限公司



其他獎項名單可參考官方網頁 https://www.hkpba.org/award_2021/0。

【閱讀世界：世界閱讀日專輯】

【虛擬書室：上網打書釘】