香港書展2021︱開業半世紀書店參展　革命年代工藝品記錄神州情懷

香港書展2021開鑼，今年高達700多個參展商參加，官方數據指書商數目比上一屆略高約3％，當中既有新面孔，亦有舊相識；有大型出版社，亦有小書店。芸芸書店中，今年仍見到神州書店的歐陽文利開檔，開業逾半個世紀的神州書店，可以說是書展參展商中，歷史最悠久的書店。

(賴家俊 攝)

五十年代，香港出現了第一批樓上書店：波文、龍門、南山、學津等，分布旺角、灣仔和銅鑼灣，於中環開業的神州書店也是其中之一，也是其中一間仍然繼續開店，並有參與香港書展的書店。

開業逾半個世紀，老闆歐陽文利見證香港舊書業的興衰。歐陽文利本來是書店的小職員，但因與老闆不合，決定自己創業，於1966年創辦神州。

「當年樓上開舖，根本和現在的樓上舖無得比。我在中環伊利近街的樓上民居住宅租一個單位便已是開舖，有時還要落樓交書俾人。」

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歐陽文利表示，六十年代香港的書店一般以教科書為主，而神州卻選擇專做舊書，這是因為他看中海外開始熱中收集中文書，海外的大學也會購入中文書。他開業數年，便把書店搬至中環士丹利街地舖，直到約十年前才再搬至柴灣。

除了舊書外，神州亦販賣由五十年代至文革時期有關的中國工藝品，筆者學生年代閒逛位於中環的神州書店，當時那兒正是一個海外遊客熱點，不少遊客給店內中國大陸火紅年代的工藝品深深所吸引。

賣舊書逾50年的歐陽文利。(賴家俊 攝)

「早年有一段時間圖書生意比較緊張，因為意識形態及經濟環境不景等原因，對內買書人數和海外購書需求同時減少，生意出現危機。為了應付局面，我選了兼做與圖書有關的產品，而看中了文革這個階段的文物及藝術品。一來那年代對很多人來說值得紀念，而文革文物在當時入貨價不貴，不似古董字畫，無人做便由自己做。」

看盡香港半個世紀書店業的榮衰，歐陽利文認為很多人說香港閱讀風氣沒有以前好，他並不認同。「現在年青人吸收的知識比以前多，比我們當年同年齡醒目好多！」

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他認為圖書業並不會沒落，只是以怎麼形式來延續？例如網上採購是近年流行的方法，近年更流行圖書拍賣活動，讓圖書與字畫古董等在收藏市場上並駕齊驅，大有發展趨勢。

在每年書展中，神州一如以往，擺賣舊書外亦有不少火紅年代工藝品。歐陽文利表示，文革藝術品較昔日愈來愈難搵，因為內地經濟日漸富裕，讓收藏革命年代工藝品成為熱潮。「現在內地很多四五十歲、最搵錢的一輩人，他們便是在五十年代至文革年代成長，這些工藝品對他們來說是對昔日的緬懷，因此多了人收藏。」

在香港，書店生意要薪火相傳並不易事，既要面對租金的挑戰，亦要新一代肯接手祖輩的生意。今年書展，歐陽文利與家人總動員參與書展，當中還包括十多歲的孫仔幫手打店，三代人一同延續這個積累了半個世紀的心血。

右起：歐陽文利賣書50年，第三代孫仔幫手書店生意。(賴家俊 攝)

【文革工藝品逐個睇】

在那個講求政治政確的年代，一切「寧左勿右」，毛主席向右望的印刷品歸為錯體(上圖)，很快會遭官方取締沒收。而歐陽文利即席分享兩個他認為別具心思的工藝品。(賴家俊 攝)

文革工藝品甚多，怎樣判斷除了個人閱歷外，也要多對歷史了解和認識。例如筆者見到有些毛主席向右的印刷品，在那個講求政治政確的年代，一切「寧左勿右」，毛主席向右的印刷品必是錯體，很快會遭官方取締沒收。而歐陽文利即席分享兩個他認為別具心思的工藝品。

文革年代木版刻印的版畫。(賴家俊 攝)

例如上圖這幅由木版刻印的版畫，線條比較細膩，其實在文革年代木刻印刷也是比較難得，由它所印製的版畫，數量遠不及印刷的多。

民間工農兵所繪毛澤東的圖畫。(賴家俊 攝)

而這幅毛澤東的圖畫，應出自民間工農兵的手筆，所用紅色相較官方用的紅色樸素，畫中毛主席的形象亦沒有官方畫的霸氣，在傳世品中亦是相對較少見。

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