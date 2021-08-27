日本男人秘密暗藏女女春宮圖公開拍賣成交　網民質疑：月餅盒？

拍賣市場中，日本古董不屬主流，反應鮮見熱烈。然而，七月在倫敦邦瀚斯舉槌的「東瀛藝術遺珍」專場，200多件拍賣品卻是悉數售出，成功斬獲100%成交率的白手套佳績。

有趣的是，是次拍賣的並非陶瓷、佛像、盔甲等大家熟悉之日本藝術，而是江戶時代流行的男士腰間「包包」。乘此機會，我們一起上一課5分鐘的堂，看看東瀛經典時尚配飾——根付與印籠。



古人和我們一樣，外出時總要隨時攜帶各種用品東西。然而，和服設計並無口袋，於是就有了根付和印籠這種兩腰間配件的出現。

根付，簡單來說是一種扣子，穿戴於腰帶上方，連接著的繩子夾在和服與腰帶中間，繩子下方懸掛印籠或錢包等物。

印籠看上去像一個盒子，其實是多層設計，有點像農曆新年攢盤的縮小版。如此的分層構造，正正可用作存放藥品、煙草、印章等隨身攜帶之物，使用上相當方便。

江戶時代男士必備，看圖認識根付和印籠▼▼▼

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就像現時流行的女士迷你手袋一樣，印籠除了實際用途外，外觀對用家來說也很重要。

方寸之間，印籠可呈現家紋、動植物、景觀等各式圖案，層出不窮，令江戶時代具備潮流觸角的富家子弟、達官貴人、以至武士階層均籠不離腰，按時節及場合而配戴不同款色，以表現自身品味之高。印籠因此從日用品演變成藝術品，問鼎日本一流工藝。

印籠不時會出現在浮世繪的武士畫像之中。若談比較鮮活的例子，則可以看日本著名古裝劇《水戶黃門》。主人公一眾每次與壞人決鬥前，都會像展示警徽般亮出印籠，喊出「你沒看到這個家紋嗎？」這句經典對白，以示身份。

由於印籠是男士配飾，所以在仙鶴、神祇、僧人、歌舞伎者等傳統圖飾以外，也會繪畫仕女圖和春畫。

印籠以木竹或金屬製最常見，其中又以漆藝印籠最為精美。至於根付，材質以木材或牙骨居多，雖然無法像印籠般繪畫精美圖案，但也常常會雕刻成動物、昆蟲等模樣。

漆藝印籠上的漆，來自亞洲漆樹樹脂。樹脂有毒，含有高濃度漆酚。工匠需從樹幹割出樹皮，讓樹脂慢慢滲出，再逐滴積累而成，而每株割開樹皮的漆樹都需時至少三天時間休息。

印籠工匠把珍貴得來的樹漆耐心地重覆塗上，再利用其獨有的黏性，依照設計的圖樣加上金銀色粉，此工序名為「蒔繪」。印籠雖小，但從採漆以至完成一件漆藝印籠，卻需用上頂尖匠人以年計的時間製成，無疑是繁複且危險的過程，現代如是，古代更甚，是以漆藝印籠珍罕非常。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：5分鐘藝術學堂｜根付與印籠 古代東瀛男士的腰間「包包」】