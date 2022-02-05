揭秘古代美女私生活：觀念比你想像開放　曾用這招激起男人性慾

撰文：一条
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作家孟暉，68年生人，美術史出身，人們常喚她「女史」，這是古代一種女官的稱謂。不誇張地講，孟暉的靈魂，至少有一半生活在古代。她的書名個個撩人，《潘金蓮的髮型》、《貴妃的紅汗》、花露天香》……自2000年研究古代物質史起，她致力於對古代中產、貴族女性生活的研究，遍涉香事、首飾、工藝品、化妝品、食品、生活風俗……

撰文：倪楚嬌（一条）

武則天用的神仙玉女粉，是什麼？古代名畫裡，女子們手持的玉連環，有什麼寓意？《嬌紅記》裡，女主角用「燈燼」畫眉，那是什麼？「鬢雲欲度香腮雪」中「香腮雪」是怎麼回事？古代女子頭上的簪子、步搖、冠花，什麼場合戴？流行哪些紋樣？

2021年，孟暉的新作《美人圖》出版。她耗時4年，從古代的史書、小說、話本中，精選出我們閱讀時，常常忽略的一個個物件，對照史料、出土文物、傳世繪畫，將古代美人的起居生活，展現在我們眼前。「研究這些細節，並不僅僅是風花雪月，錯過這些，就是錯過一整個時代。」

點圖了解更多孟暉研究古代美人的緣起▼▼▼

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2021年4月，孟暉老師寫了4年的新書《美人圖》出版，一条藉此機會與她度過了一整天。雖然過著學究般的生活，但孟暉老師可真是一點也不呆板。經常前一秒還在講古代的女性戴怎樣的簪子，下一秒就開始感慨：「古代的女性壓力可真大。」她還喜歡刷微博，現代的熱點一個沒有錯過，還一本正經地說：「我覺著凡爾賽文學不對，應該講是大觀園文學，賈母、鳳姐、薛寶釵她們說話才可怕呢。」以下是她的自述。

錯過這些小物件　就是錯過整個時代

中國古代文獻裡，流傳下來很多女性的故事。我們或許能讀懂一個大概，但其中很多物質細節，我們並不知道是什麼。比如《杜十娘怒沉百寶箱》，百寶箱具體是什麼？很多名畫中，包括明代的《千秋絕豔圖》、清代的《雍親王十二美人圖》，女子們都手持玉連環，它有什麼含義？詩詞名句「鬢雲欲度香腮雪」中「香腮雪」又是怎麼回事？二十一歲的蘇軾曾夢見他為楊貴妃的裙帶題詞，這場「春夢」是純粹的天馬行空，還是有所依據？

點圖看看古代文獻中的美人及其飾物的真面目▼▼▼

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從眉筆到玉連環　古人的精緻你想不到

我覺得做物質史研究，就和福爾摩斯探案似的。整個過程是這樣的：在某本文獻中看到一個細節，不知是真是假，心裡默默記下，在其他書中、考古出土的實物中、傳世的繪畫裡發現佐證它的證據，進一步研究。如果一個細節只出現一次的話，多半是這個作家的腦洞，要是出現五六次，可能是一個習俗的反映。慢慢地蒐集資料，看它是否成為一個現象。

「把燈燼描著眉兒」　如今才知畫眉與燈原來有這些關係（點圖了解更多）▼▼▼

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從玉佩、香料、到腳印　你的美是你自己的作品

20年前我開始研究物質史的時候，我們還處在一個「鄙視」物質的年代。很長一段時間，我們整個民族的美德是樸素。這種忽視，嚴重影響著今天中國人對自己過去的認知能力，可以說幾代人沒有了審美。

現在大家開始對美有一種嚮往了，但卻被西方審美帶走了。我們不像歐洲女性，五官那麼突出，身材那麼高挑，一出場就聲勢驚人。我們是細眉細眼的，是溜肩的，但現在我們老要墊肩，認為長得有混血感才是美。我們不太明白，中國傳統女性是有自己的一套的。

不必盲崇西方審美　更有深度的中國「氣韻」（點圖了解更多）▼▼▼

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從袖裡春到暮妝　傳統女性都是含蓄內斂的嗎？

我們以為中國女性就是躲在深閨，生活情趣匱乏，且不敢爭取自己利益的。文獻中所呈現的並非如此。或是為了爭取生存空間，或是出於情趣，一部分勇敢者表現出了超凡的能力。而古代的文學家，都是很讚賞這一點的，也編了很多的故事。

比如有一個故事，唐玄宗在做太子的時候，他很寵愛一個美人叫鸞兒。古代女性都會遊春。在某次游春之前，鸞兒帶著丫鬟們，用白色的布料做成假的白梨花，並且給它熏香，藏在袖子裡。遊春時，她邊走邊撒花瓣。大家也不知道她是誰，就覺得很驚人，好像一棵梨樹成精了，一個女仙從春天裡走過去了一樣。

「小山重疊金明滅，鬢雲欲度香腮雪」　古時女性曾用這招激起男人性慾（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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從巾帶求詩到四時冠花　誰說古代女性生活無趣？

我們的印象裡，古人的生活好像是一片貧瘠和荒涼的。但其實古代的生活是很豐富的。比如宋代女性喜歡找文人求詩，把自己的霞帔、領巾甚至裙帶當場拿下來，請在場的文人給她題詩。當然主要是在藝妓間最流行，但發展到後來，幾乎成了雅集上的一個重要項目。

有一年中秋之夜，名臣王珪在禁城內當夜班，宋神宗想找人一起喝個小酒，就把王珪叫來了……（點圖了解更多）▼▼▼

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立春要戴春幡，因為春風來了，幡就會隨著春風動。古人是很詩意的，老用一種象徵性的東西來表現他對生活的寄託。端午要準備夏天避暑的香料，這天就要戴符，大家把小符裝在小袋裡頭，垂在釵頭。一年四季永遠在換的。

物質史研究不是風花雪月　細節影響大歷史觀

我覺得物質史研究絕不是風花雪月，看似日常的細節是會影響你大的歷史觀的。我們原來對宋朝的評價是很低的，覺得它是一個國力很弱、不斷受外族入侵的朝代。但隨著比如宋朝沉船的發現，我們發現它是一個非常先進的文明，生產能力、科技能力是世界領先的。而且當時進口貿易很強勁，大量地進口香料，所以宋人用香就用得特別奢侈，整個塑造了宋人生活的某種特質，包括宋詞。

李清照的「香冷金猊，被翻紅浪，起來慵自梳頭」，意思就是早晨起來香爐裡的香都冷了，其實表現她心情不好。我們生活中早就不用香了，所以今天覺著好像那是一個很高的境界，但實際上對他們來說就是日常。這是讓我特別感慨的事，如此大國、如此古老的文明，因為外來的打擊，它的文明傳統能夠消失得多麼快，連帶著我們對過去某些朝代的評價也有失公允了。我們今天很多人還相信西方人的說法，稱明清是衰落和貧窮的，我就沒法接受這個說法。

點圖看看孟暉如何為古代中國平反▼▼▼

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人需要純粹的審美時刻

我不愛看古裝電視劇。當年我和幾個同事看一個古裝片，結果大家都被逗樂了。每個人會看出一個破綻，比如說一個先秦的片子，有人看見了白瓷碗，有人看見了大蒜，有人看見了馬蹬子。大家都樂得前仰後合，就沒辦法了。所以當時是很怕看這種片子，覺得這樣的胡編亂造是深負了古人。但是很明顯，這些年進步非常大。

也是要感謝考古學家、學者做了大量的考證工作，研究多了之後，古代才生動，大家才會愛中國文明。《美人圖》就是想給大家展現，中國古代生活的豐富。不僅物質很豐富，生活方式裡享受的內容也很豐富，古人也很活潑、很鮮豔、很有創造力。

我覺得這本書沒有什麼功利目的，就像逛羅浮宮，你進去一圈不會得到什麼實際的好處，但會得到審美的陶冶。我們人活著呢，要有純粹的審美時刻。

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