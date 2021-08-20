同一個放生故事　只是換了動物｜乜都有哲學｜連載之十一

想起有一年，我們得到煤氣公司這個客戶，我們根據客戶的火種標誌引發出創意。故事回到盤古初開、開天闢地的時候，兩個長毛祖先蹲在荒涼的地上鑽木取火。想起山洞中的家人，他們小心翼翼，用雙手緊緊護著樹枝上的火種，將火種帶回家。

不給拍的廣告 ｜ 文：吳文芳

火照亮了山洞， 也開始了人類不再吃生食的習慣。最後的畫面是將火種套進他們現代化的標誌上。客戶很喜歡這概念，將整個帳戶給了我們。後來不同人給了不同的意見後，產生出不同的擔心，我們的創意就胎死腹中。

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同年，美國大來信用卡進軍香港。大來是世界上第一張信用卡，但在很多國家中輸給美國運通、VISA 和 Master。我們用「精神上的消費」來定位——這是一張「有識之士」用的信用卡。

廣告始於中環煩躁的商業區，一個行政人員無奈地站在一大堆匆忙的人群裡，畫面一轉，他用這信用卡買機票去了泰國的寺廟，換上袈裟帶髮修行三天。本來已經通過的創意概念，又在不同人的參與下，變成了擔心、恐懼和不安。客戶大叫大喊：「這是在刺激消費嗎？怎麼可能變成了推銷清心寡欲呢？真是狗屁不通！」

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後來我們從善如流改了故事，行政人員從熙來攘往的中環，去到優雅寧靜的京都，走上石樓梯，脫掉上班服飾，浸進溫泉中。播放後，客戶中所有參與的人都喜歡，特別是說我們狗屁不通的那位。後來我用了先前講過的「15%政策」，乘勝狙擊。

第二年，我們去非洲拍一個行政人員跟女友往非洲旅行的廣告，看到一頭被關在木箱中、即將被運到市場上出售的猩猩。他趕到銀行，用信用卡取得現金，女友打開木箱，放走了猩猩。十年後的某天，我在電視上看到李察基爾（Richard Gere）在非洲看到土人打算賣掉的一隻大鳥，他果斷地用另一品牌的信用卡換了現金，放生大鳥。

故事節奏一模一樣，只是信用卡不一樣，放生的動物不一樣。我喜歡自己的作品，因為我們沒有大明星，卻有一個眼睛大大、在非洲長大的中國女孩子，扮演行政人員的女友。當時佢抱著猩猩，放走牠的那個畫面，我還記得清清楚楚，她很漂亮！

第十一集受訪嘉賓：香港資深後期製作人、剪接師吳鋒霖｜從事廣告達30年，曾分別成為三間製作有限公司的創辦人。期間他剪輯超過二萬個出色和令人難忘的電視廣告，在香港及海外得到讚揚，有「金剪刀」之譽。其後，吳鋒霖和他的團隊參與了 2008 年北京奧運會開幕的視覺創作及澳門回歸中國15周年文藝晚會。



（本文不代表藝文格物立場）

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香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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