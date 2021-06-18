吳文芳談廣告創意：撰稿員與乞丐的故事｜乜都有哲學｜連載之二

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-06-18 06:38

不好的廣告只懂將客戶想要説的，全說了，30秒説了六個好處、一個優惠，這會有觀眾能記得住並去光顧嗎？ 吳文芳

相信任何人都知道廣告的動機就是要全世界的人看完廣告後，「喇喇聲」即刻去買廣告介紹的產品。這動機很簡單，但過程呢？

可量度的刺激 ｜ 文：吳文芳

有人提出：廣告絕非所謂的「度橋」，而是需要科學化的、要計算的。他們提出了兩個詞語，要我們無論去到什麼地方，做什麼廣告──美麗的、香港腳的、豪宅的、去馬爾代夫的、醫療保險的、銀行貸款的，都不能逃避的這兩個詞語──「Stimulus」和 「Response」（刺激和反應）。不好的廣告只懂將客戶想要説的，全說了，30秒説了六個好處、一個優惠，這會有觀眾能記得住並去光顧嗎？這樣的廣告很多人會稱它為透明的牆紙廣告，像牆紙一樣，無論有多漂亮，看久了，都捉不住觀眾的注意力和記憶。

有一個故事：在一個風晴日靜的早上，在大街上的一個角落，有個失明乞丐坐在一邊，放了一頂帽子，裡面竪立了一張硬卡紙，寫了「我是盲人，請伸出援手」。有一名廣告公司的撰稿員站在一旁，觀察了十分鐘，路人來來往往，一個援手都沒有出現。撰稿員在背包中拿出一支筆，於那卡紙上的「請伸出援手」以外的空間，用更大的字體寫了「這是美麗的一天，可惜我看不見」。十分鐘後，伸出援手的人多了好幾個。他們接受了刺激，內心產生了反應，這個反應驅使他們在口袋裡掏出了援手。

廣告創意就是先計算好自己想得到的反應，再去構思如何可以產生這些反應的手法。

（本文為不代表藝文格物立場）

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第二集受訪嘉賓：資深廣告人、著名收藏家謝宏中。謝宏中由70年代創辦廣告公司，縱橫廣告界多年。及後醉心收藏玉石及藝術品。他亦於80年代構思及創作鄧麗君的《淡淡幽情》唱片專輯。

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。