廣告公司用人以新帶舊　主管如何助人自助｜乜都有哲學｜連載之五

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-07-09 23:00

「經驗豐富」似是一個令人十分佩服而響亮的讚許。聽到這點，我大部份時間都會眉頭一皺，不敢反對亦不敢同意下默默無言。因為我的內心在想，這是人性 —— 一個人存在了一個習慣，習慣利用以前的經驗去判斷任何放在眼前的事，不論是新的、舊的、不新不舊的。「我嘅經驗話我知呢舊嘢係唔紮實嘅，啲人係唔會咁做嘅！」「之前我用過咁嘅方法，個市場都唔知幾受落！」這些都是不太謙虛的講法。

第二次講經驗 ｜ 文：吳文芳

比較謙虛的人會借助其他成功的例子，講出新概念是如何的不實際，如何的虛無縹緲。有80%的人類是群體喜好的粉絲，他們是「Seeing is Believing」，豐富的想像力是不可靠的！要他們面對「沒有依據」、「參考」是很困難的。

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我出任創意總監的時候就遇上一個難題，當時的同事，每一個的經驗和工作年資都比我多很多，在我當時的老闆Grace 擢升了我後，我就成了大家的上司。這是否由一個經驗不足的人去領導一羣經驗豐富的手下呢？情況的確是如此，邱吉爾說得準確：「有危就有機」。第一，因為我是個「初生的」創意總監，我就要更虛心去將無經驗變成一些心得，不會一開始就剛愎自用；第二，虛心分析所有人的經驗，知己知彼；第三，以助人為快樂之本，幫助手下成功，就是我自己的成功。三點加起來就是我還沒有的新經驗。

有一年，香港人開始注重美白護膚，交稿後，客戶告訴我們：「不是你們的創意不好，只是你們公司沒有美容化妝品的經驗」。我當埸告訴他們，當年我們做了多年香港地鐵的廣告，之前哪裡有做過香港地鐵廣告的人呢？

（本文為不代表藝文格物立場）

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第五集受訪嘉賓：香港著名設計師劉小康｜劉小康於80年代投身設計行業，其後與另一香港殿堂級設計師靳埭強先生成立設計公司。劉於1997年以設計師身份獲得香港藝術家年獎及入選「香港十大傑出青年」，及後為一蒸餾水公司設計的水樽包裝更堪稱為設計界的經典。

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。

吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。