跟著村上春樹等日本文豪吃遍東京　小栗旬曾到太宰治愛店重現經典

料理和文學都是日本引以為豪的文化之一，美食更是刺激創作靈感的良方之一，許多知名作家、文豪除了很會寫文章，同時也還是吃貨。



來看看他們都是去東京的哪些餐廳吃什麼樣的美食，以創造出一部部經典文學作品吧！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 夏目漱石：洋風料理「松榮亭」

夏目漱石是日本近代文學史上最知名的文豪之一，他的生命雖然只有短短49年，但是代表作「我是貓」、「少爺」等作品對後世影響極深，甚至成為日幣千圓紙鈔上的人物（現在千圓紙鈔人物為野口英世，下一版為北里柴三郎）。

松榮亭是創業於1907年的老字號洋食店，初代店主曾任東京帝國大學（現在的東京大學）某位德國教授的專屬料理人，有一次夏目漱石去拜訪教授，向店主提出了「可以馬上端出稀奇的料理嗎？」於是誕生了「洋風炸牡蠣」這道菜，從此就成了店裡的招牌料理。

地址：東京都千代田区神田淡路町2-8

營業時間：11:00~14:30/17:00~19:30



2. 三島由紀夫：鳥割烹「末げん」（suegen）

最近因「三島由紀夫 vs 東大全共鬪」這部電影的公開，讓三島由紀夫又再度成為人們討論的熱門焦點。他的作品不只在日本，在華人圈、歐美都有翻譯本並受到極高的評價。崇尚武士道和愛國主義的他最後為了成就自己的理想而切腹自殺。

而他在自殺前吃的「最後的晚餐」就是末げん這家餐廳的軍雞鍋。現在則是在晚餐時間點「わ」套餐就能吃到同一味。除此之外午餐的親子丼「かま定食」也非常受歡迎。初代總理大臣和歌舞伎第六代菊五郎等名人都曾是這間店的常客。

地址：東京都港区新橋2-15-7 S-PLAZA弥生 1F

營業時間：11:30~13:30/17:00~22:00



3. 村上春樹：爵士喫茶「DUG」

深為華人圈所熟知的村上春樹，最近他的母校早稻田大學找來名建築師隈研吾打造了村上春樹博物館。村上春樹不只捐贈了他的代表作品原稿、藏書，還有為數不少的唱片。村上春樹是一位爵士樂發燒友，他自己也曾說過自己的小說受到爵士樂很大的影響。

村上春樹有多喜歡爵士樂呢？在未成名時他和太太就曾經在國分寺經營過爵士喫茶店，剛好60~70年代正是爵士喫茶店盛行的時期，DUG是村上春樹的愛店之一，他的名著「挪威的森林」就描寫了主角在這裡喝伏特加湯尼（ウォッカ・トニック）的場面。

地址：東京都新宿区新宿3-15-12

營業時間：12:00~2:00（週日、假日 12:00〜23:30）



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4. 池波正太郎：喫茶店「橫濱屋」

池波正太郎是擅長時代、歷史小說的知名作家，他的作品「鬼平犯科帳」「劍客商賣」等代表作被改編成許多時代劇，曾經得過直木獎、紫綬褒章等榮譽。

他不僅很會寫作，還是位吃貨，很常在寫作之餘去尋找美食，位於東京鐵塔下的「橫濱屋」就是他的愛店之一。店家的招牌餐點是紅酒燉牛肉（ハヤシライス）。由於這裡是喫茶店，咖啡和甜點招牌蘋果批也是不可錯過的名物。

地址：東京都港区麻布台1-11-2 星野ビル B1F

營業時間：週一～週五 10:00~19:00/週末與假日 10:00~18:00



5. 江戶川亂步：天丼「はちまき」（hachimaki）

喜歡推理小說的朋友一定聽過江戶川亂步的大名，他是日本的推理之父，也是本格推理派的開創者。漫畫「名偵探柯南」的主角江戶川柯南名字就是來自於江戶川亂步和柯南道爾二位日本、西洋推理大師。

「はちまき」在昭和時期只是攤販，後來才開始在神保町開設店面。一進門絕對會被麻油的香味香到食欲大振。因為是老店的關係價錢非常實惠，定番的天丼僅日幣1000日圓。如果想吃豪華一點，可以點穴子海老天丼，一碗當中除了穴子魚，還有二隻蝦、野菜天婦羅、炸穴子魚骨。

地址：東京都千代田区神田神保町1-19

營業時間：11:00~21:00/週日、假日11:00~20:00、週一公休



6. 太宰治：酒吧「ルパン」（LUPIN）

太宰治的知名作品「人間失格」當中一句「生而在世，我很抱歉」，到現在一直都是令人難忘的經典。除了作品著名之外，他的風流韻事也成了他留下的傳奇，生田斗真、小栗旬都曾經演譯過他的生平。

「ルパン」店名就是亞森羅蘋、魯邦的意思，在戰後的飲食店有緊急措置令因此無法自由賣酒，但在這間店可以安心地飲酒，因此吸引很多作家和出版業界相關人士聚集。太宰治曾在這裡留下一張經典照片，在2019年小栗旬飾演太宰治時，也特地到酒吧，在相同的位子與角度重現了這張照片。

地址：東京都中央区銀座5-5-11 塚本不動産ビル Ｂ１Ｆ

營業時間：17:00～23:30



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7. 池井戶潤：壽司處 日本(寿司処 日本)

半澤直樹、下町火箭、民王、陸王……這幾部履履創下收視記錄的日劇，都是來自作家池井戶潤的原著小說。他也曾得過江戶川亂步獎、吉川英治文學新人賞、直木賞等文壇大獎。

壽司處日本創業於1967年，至今已有四十多年的歷史，食材都是每天從築地進貨的新鮮漁獲。晚上一人的消費金額約1萬日幣，雖然在銀座已算不上高價位，但如果還是覺得太貴，可以選擇享用2600日幣起的中午套餐。店裡位子不多，對池井戶潤來說有種像在家裡自在的輕鬆感。

地址：東京都中央区銀座7-1 銀座コリドー街B1

營業時間：11:30~13:30/17:00~20:00 、週末與假日公休



8. 芥川龍之介：咖啡店「カフェーパウリスタ銀座本店」（cafe paurisuta）

芥川龍之介雖然只得年35歲卻寫了超過150篇小說。在芥川龍之介活躍當時，正值日本的巴西移民潮，有移民之父的水野龍借助後來的總理大臣大隈重信等人的力量開設了「カフェーパウリスタ」，作為當時巴西聖保羅州政府專屬的咖啡販賣所，可說是日本咖啡文化發源地也不為過。當時芥川龍之介在內的很多作家喜歡到這裡討論事情，成為了文化活動的據點。

地址：東京都中央区銀座8-9-16 長崎センタービル1F

營業時間：週一～週六 8:30~21:30/週日、假日 11:30~20:00



9. 向田邦子：洋食店「芳味亭」

向田邦子是日本知名的女性電視劇編劇、隨筆作家，也得過文學類的大獎直木賞。可惜她在51歲時，因取材關係到台灣旅行時遇到空難，喪生在台灣的苗栗三義。

向田邦子在47歲第一次造訪芳味亭之後就成了店裡的常客。它雖然是洋食店，但是整個店的氛圍更近似和風蕎麥麵店。初次到訪的話推薦可樂餅或漢堡排、炸蝦等，「洋食便當」也是人氣餐點。

地址：東京都中央区日本橋人形町2-9-4

營業時間：11:00~14:00/17:00~21:00、週一公休



10. 林芙美子：鰻魚飯「竹葉亭 銀座店」

林芙美子是一位女性作家、小說、詩人，她最知名的作品「放浪記」曾三度被改編為電影、三次電視劇以及一次舞台劇。

1966年創立的「竹葉亭」是鰻魚料理專門店，在明治時代是無人不知無人不曉的名店，夏目漱石、泉鏡花、永井荷風、林芙美子的作品中都有登場過。即使已經有百年歷史，並經過了震災和戰火，這一碗鰻魚飯仍繼續飄香。

地址：東京都中央区銀座5-8-3

營業時間：11:30~14:30/16:30~20:00



這些文豪喜愛的餐廳很多都是經營了數十年，甚至百年以上的老店，到這裡不僅可以吃到美食，更可以感受到滿滿的文學氣質與悠久的歷史文化呢！

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