人妻多角戀｜蕭軍出軌前曾得魯迅信任　蕭紅療傷返滬結果......

二蕭1934年11月來到上海時，滿心想著投奔魯迅先生，但是先生有他要面對和考慮的很多問題，不過他們最終還是獲得了魯迅先生的提携和友誼。

文：魏煜格



魯迅愛他們的直言和爽快

蕭軍多年後寫了〈魯迅先生的第一次宴會〉，其中對於先生的懷念之真切，對於先生生活細節的熟悉，遠遠超過其他作家，只有蕭紅的〈回憶魯迅先生〉能夠媲美。魯迅愛他們的直言和爽快，為蕭軍的《八月的鄉村》作序，按日本著名漢學家竹內實先生的講法，就是因為他們是最先「亡了國」的作家。

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生活稍微安定下來，蕭軍和「南方姑娘」重遇，成了名之後還有了更多崇拜者，惹得蕭紅心煩意亂、只能常常到魯迅先生家小坐。有時候坐的久了，妨礙了魯迅夫人許廣平做家務，只能向魯迅另一位「弟子」、評論家胡風的夫人梅志訴苦。

蕭軍戀上兩子之母並致使她懷孕

二蕭的好友黃源，於是建議兩人小別，蕭紅去東京住一段時間，可以由其妻子許粵華照顧。蕭紅依計到東京一個月，許粵華就因父親病故反滬，留下孤獨的蕭紅。不久後魯迅先生去世，在一同處理先生後事的過程中，蕭軍出軌兩子之母的許粵華，致使她懷孕。蕭軍提出他養孩子，但黃源不同意，兩人商議讓蕭紅回國。蕭紅雖受打擊，並未遷怒許粵華，倒是黃源未經妻子同意，就把嬰兒送人。許粵華離開黃源去了福建，數年後和黎烈文結婚，相伴終生。

民國罕見的多角戀令蕭紅再次受傷

原本因為蕭軍幾次出軌而去東京散心的蕭紅，回到上海之後不久又面臨一輪打擊，不能面對蕭軍，再去北京散心。這是蕭軍唯一承認對不起蕭紅的一次出軌。蕭紅回到上海後不久，抗戰爆發，兩人一起逃難到武漢，和一位叫端木蕻良的東北作家同住。後面就是許多文藝作品，包括許鞍華的電影《黃金時代》都演繹過的三角戀。1938年初三人一同去了山西，之後蕭軍執意留在山西打游擊，其餘人都和女作家丁玲一起去了延安。後來蕭軍也去了延安，又和丁玲接近。他們從延安回到西安後，蕭紅提出分手。這對三十年代最知名的「文壇雋侶」，曾以文字互相見證彼此的情愛與恩怨，是上海大小報刊追蹤的對象。雖然兩人從提筆伊始，就為低下階層的人民發聲，但是如蕭紅早就預言，二人之間的風花雪月，可能比他們的人生與作品流傳得更廣、更久。

（魏煜格「六年情債，半世情緣」系列文章三。本文不代表藝文格物立場）

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