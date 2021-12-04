披頭四當年訪港被媒體批評態度「輕佻」｜魏煜格

Uncle Ray 在接受鄧小宇訪問時說，1960年港台有Grand Old Lady of Broadcasting 之稱的Aileen Woods 退休，「他們便登報請人接替她。我寫信去申請。那次有十四個人申請這個職位﹐結果我被取錄」。

文：魏煜格



Uncle Ray於是成為香港電台英文台的 Producer of Light Music，一周主持五個節目：周一Lucky Dip，周二是聽眾點歌的 Just for You，周四 American Hot 100，周五 Popular Poll，周六也是和觀眾互動的 From Me to You。Uncle Ray 一家人都玩音樂，本人組成的 The Satellite 樂隊，1963年在鑽石唱片公司推出細碟。不過他更多的是透過一己之力，給年輕樂隊創造演出機會。

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同年，18歲的泰迪羅賓也和弟弟們組成 Baby Kids 樂隊，第二年重組變成 The Striplings，主唱岑南羚，泰迪羅賓是結他手，同時他又是 Beatniks 的主唱，兩個樂隊又分別獲得《星島日報》主辦的「全港公開業餘歌唱比賽」的冠、亞軍。岑南羚唱的也是貓王的歌。當時和後來都有很多 DJ 、樂評人評論香港本地樂隊模仿外國樂隊，稱他們是 copycats，但如Uncle Ray所說，當時所有人都會受外來的影響，「我們為甚麼要特別責怪這些孩子呢？過多幾年，他們有了經驗，不一樣就有他們自己的作品嗎」？在此前後，Uncle Ray被港台派到英國 BBC 學習，訪問了迅速風靡英國的披頭四樂隊。

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1964年2月，披頭四樂隊首次訪美，在紐約機場受到幾千名尖叫著的年輕人的歡迎。年輕的披頭四樂隊，面對媒體時，其反宗教的態度都引起很多批評。但這並不妨礙他們所到之處，收到年輕人的追捧。我在他們到達紐約的新聞片中，看見年輕人舉著紙牌，上面寫著：「貓王已死！」6月，披頭四樂隊訪港，在啟德機場同樣受到年輕人熱烈歡迎，之後在樂宮戲院演出。他們在香港，也被媒體批評態度「輕佻」，年輕人也同樣不在乎。Uncle Ray 再次採訪他們，並且真正掀起年輕人「夾band」的風潮，幾乎每間中學都成立了自己的樂隊，有人統計這個數字不下五百。

到第二年，夜總會式的音樂和歌星不再一統天下。香港本地年輕樂隊之中，最為著名的是Teddy Robin and The Playboys樂隊，以唱英文歌為主。即便今天聽來，不論歌詞有多深刻的話，他們的演奏和演唱都有相當的水準。他們經Uncle Ray 介紹和鑽石簽約，首張細碟 Lies b/w Six Days in May 就大受歡迎，打破鑽石以往五年的銷售紀錄。一年之内，他們就推出數張細碟和一張大碟 Not All Lies。第二年，他們又推出大碟 Breakthrough 和 365 Days。另一個由中葡混血兒 Joe Junior 擔任主唱的樂隊Joe Junior & The Side-Effects，也是經過 Uncle Ray介紹出版了大碟Effective 和 Tribute，後一張全部是翻唱 Cliff Richard 的歌。

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1966年許冠傑加入曾在公開音樂比賽獲獎的蓮花 Lotus樂隊，無綫電視開台，邀請蓮花擔任針對青年關注的「Star Show」的常駐表演嘉賓，令蓮花成爲香港最知名的樂隊之一。鑽石也給他們出了細碟和合輯，雖然歌曲也大多是翻唱，但是融入自己的風格，經過他們的演繹，有的歌曲比原唱更加受到樂迷歡迎。另外，Anders Nelsson的兩個樂隊，The Fabulous Echoes、The Mystics、The Menace、Danny Diaz & The Checkmates等都有不錯成績，他們的成員大多是在香港長大，華洋混雜的面孔，由菲律賓裔兄弟姐妹組成的樂隊，都還到東南亞演出。

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