披頭四當年訪港被媒體批評態度「輕佻」｜魏煜格

Uncle Ray 在接受鄧小宇訪問時說,1960年港台有Grand Old Lady of Broadcasting 之稱的Aileen Woods 退休,「他們便登報請人接替她。我寫信去申請。那次有十四個人申請這個職位﹐結果我被取錄」。

文:魏煜格



Uncle Ray於是成為香港電台英文台的 Producer of Light Music,一周主持五個節目:周一Lucky Dip,周二是聽眾點歌的 Just for You,周四 American Hot 100,周五 Popular Poll,周六也是和觀眾互動的 From Me to You。Uncle Ray 一家人都玩音樂,本人組成的 The Satellite 樂隊,1963年在鑽石唱片公司推出細碟。不過他更多的是透過一己之力,給年輕樂隊創造演出機會。

【作者其他文章|收藏在《阿甘正傳》聲軌中的西安記憶】

同年,18歲的泰迪羅賓也和弟弟們組成 Baby Kids 樂隊,第二年重組變成 The Striplings,主唱岑南羚,泰迪羅賓是結他手,同時他又是 Beatniks 的主唱,兩個樂隊又分別獲得《星島日報》主辦的「全港公開業餘歌唱比賽」的冠、亞軍。岑南羚唱的也是貓王的歌。當時和後來都有很多 DJ 、樂評人評論香港本地樂隊模仿外國樂隊,稱他們是 copycats,但如Uncle Ray所說,當時所有人都會受外來的影響,「我們為甚麼要特別責怪這些孩子呢?過多幾年,他們有了經驗,不一樣就有他們自己的作品嗎」?在此前後,Uncle Ray被港台派到英國 BBC 學習,訪問了迅速風靡英國的披頭四樂隊。

【作者其他文章|香港人首先從Uncle Ray節目聽到貓王】

1964年2月,披頭四樂隊首次訪美,在紐約機場受到幾千名尖叫著的年輕人的歡迎。年輕的披頭四樂隊,面對媒體時,其反宗教的態度都引起很多批評。但這並不妨礙他們所到之處,收到年輕人的追捧。我在他們到達紐約的新聞片中,看見年輕人舉著紙牌,上面寫著:「貓王已死!」6月,披頭四樂隊訪港,在啟德機場同樣受到年輕人熱烈歡迎,之後在樂宮戲院演出。他們在香港,也被媒體批評態度「輕佻」,年輕人也同樣不在乎。Uncle Ray 再次採訪他們,並且真正掀起年輕人「夾band」的風潮,幾乎每間中學都成立了自己的樂隊,有人統計這個數字不下五百。

到第二年,夜總會式的音樂和歌星不再一統天下。香港本地年輕樂隊之中,最為著名的是Teddy Robin and The Playboys樂隊,以唱英文歌為主。即便今天聽來,不論歌詞有多深刻的話,他們的演奏和演唱都有相當的水準。他們經Uncle Ray 介紹和鑽石簽約,首張細碟 Lies b/w Six Days in May 就大受歡迎,打破鑽石以往五年的銷售紀錄。一年之内,他們就推出數張細碟和一張大碟 Not All Lies。第二年,他們又推出大碟 Breakthrough 和 365 Days。另一個由中葡混血兒 Joe Junior 擔任主唱的樂隊Joe Junior & The Side-Effects,也是經過 Uncle Ray介紹出版了大碟Effective 和 Tribute,後一張全部是翻唱 Cliff Richard 的歌。

【作者其他文章|灑狗血鼻祖《海誓》百年前怎樣誕生】

1966年許冠傑加入曾在公開音樂比賽獲獎的蓮花 Lotus樂隊,無綫電視開台,邀請蓮花擔任針對青年關注的「Star Show」的常駐表演嘉賓,令蓮花成爲香港最知名的樂隊之一。鑽石也給他們出了細碟和合輯,雖然歌曲也大多是翻唱,但是融入自己的風格,經過他們的演繹,有的歌曲比原唱更加受到樂迷歡迎。另外,Anders Nelsson的兩個樂隊,The Fabulous Echoes、The Mystics、The Menace、Danny Diaz & The Checkmates等都有不錯成績,他們的成員大多是在香港長大,華洋混雜的面孔,由菲律賓裔兄弟姐妹組成的樂隊,都還到東南亞演出。

(本文不代表藝文格物立場)