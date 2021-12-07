追星從來都是哲學課題而那年我們曾經聽過Janis Joplin｜魏煜格

1968年，小時候和Elvis Presley 握過手的德國青年Wolf ，到加州伯克利繼續求學。那一年，中國青年開始上山下鄉。美國青年忙於各種運動，聽到的音樂也不乏政治色彩。

文：魏煜格



Wolf 所借住的房子裏面有11個兄弟姊妹，其中五人是Black Panther 的成員。有一天，突然空氣被一把電結他發出的聲波攪動了，如泣如訴。幾兄妹立刻說出一個名字，我跟着他們循聲而去。到了一個類似公園的大片草地上，在大約150米之外，他見到了 Jimi Hendrix，覺得這位結他手技術了得，簡直出神入化。那天很多人唱了歌。Wolf 聽說到午夜時分，名氣最大歌手 Janis Joplin也會來。她來了。

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她和我預想的完全不同。她不漂亮，頭髮好像沒有洗過，整個狀態都不好。她上來時一手拿著威士忌，看上去嗑過藥。但是她拿過麥克風，開始說話，彷彿在講故事：『有時候我回到家，我找我的貓……我的貓去了哪裡呢？』說著說著，鼓點慢慢進來了，敲打出一個節奏。她開始歌唱了。她的感情很激烈，歌聲富有表達力，充滿能量，是真正的藝術。她有時會停下來和大家說話，她因為菸酒嗓子有些沙，不過仍舊是一副好嗓子。我們能感受到她的脆弱。

Janis Joplin的房門，她是音樂、繪畫與舞蹈均精的美國音樂人，但因吸毒27歲就過身。（Guernesy's網頁）

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平行時間中，在香港聽全世界音樂的 Sam，不但聽到美國西岸的演出，也關注到東岸百老滙的一部新劇。1969年5月，他以 Jor 署名，在《青春週報》上寫樂評文章，介紹搖滾樂隊Hair時如此寫道：

HAIR起源於美國，它是一個大型的百老匯舞台劇，但這個舞台劇可算是個『創舉』，演出者全部都是由年青人擔任。他們有的是活力，而HAIR就是需要這樣的人選，它把青年人的心理深入表現出來，它宣揚種族問題，性和那些嬉皮士的哲學等。劇中演員載歌載舞，在歌詞中充份表現出現代青年人的苦悶心理。但HAIR中最受人矚目的而又被舉辦者認為是該劇王牌的，就是其中一幕：所有演出者皆把衣服全部脫去，在觀眾面前若無其事的歌舞。除此，在場的觀眾亦常會被邀上台一同演出，而那些演員們會找著一根繩子在觀眾的頭上一面有如泰山般，盪來盪去，另一面高聲三天唱著狂野的歌。演出者有時因演得過度瘋狂而受傷，例如扭斷骨等。

他注意到劇中歌曲都是上榜歌曲，表揚「舉辦此劇的『波士』可謂眼光獨到」，呼應青年人愛好新奇，「弄出一些新花樣來，賺個『盤滿砵滿』，卻全不計較該劇是否會對青年人產生不良的影響，其中宣揚嬉皮士哲學及一幕全部演員裸體的演出，確是駭人聽聞，令人為之咋舌，不由嘆一句『歪風何其勁耶』?!」此文中，Sam Jor 的文風已經形成了，他分享的是一個張大眼睛看世界、張開耳朵聽音樂的香港年輕人的驚歎，「香港」的年輕讀者不經意之間，開始追看他的文字了。

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1969年夏天，Sam 已經聆聽了「深紫」的第二張專輯 The Book of Taliesyn，他在《青春周報》上介紹每一首歌曲的表現。由於此專輯的唱片公司在香港沒有代理，香港的唱片店很難買到這張大碟。「深紫」樂隊風格持續變化，到七十年代中已儼然成為重金屬樂隊的代表。在西方音樂潮流中，Sam很早就偏愛和著迷搖滾樂。除了買唱片之外，他還訂購英美兩國的音樂雜誌，了解音樂、樂手背後的成長故事和創作理念。Sam吸收了資訊，繼續找到更多的音樂來聽，不知不覺中，就聽過了幾百個樂隊和上千張唱片。Sam 給《青春週報》投稿，一投就是一年多，直到《青春週報》出滿100期停刊。從1970年起，Sam 開始給崑南主編的《香港青年周報》投稿，一寫就是五年，甚至把寫稿當成了職業。

（本文不代表藝文格物立場）

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