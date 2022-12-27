日本佛像雕刻師整蠱女兒　木顏色筆上刻出「這東西」　愛意滿瀉

對於雕刻有什麼印象呢？腦中浮現的是傳統色彩濃厚的各式佛像，還是是窗櫺上的鏤空雕花呢？如果有天，打開鉛筆盒發現自己的木顏色筆上有著爸爸惡作劇的迷你神像雕刻，會不會覺得相當驚喜呢？這次就要來介紹這位惡作劇爸爸—佛像雕刻家宮本我休囉！



現代佛像雕刻職人宮本我休

宮本我休（みやもと がきゅ），現為專門雕刻佛像的雕刻家「佛師（仏師／ぶっし）」，本名為宮本隆之，目前是京都政府認定的「京物認定工藝士（京もの認定工芸士）」共計157名中其中一員，現經營獨立工作室「宮本工藝（Miyamoto Kogei）」。

※京もの認定工芸士：是由京都府政府授予認定在傳統產業中技術優秀、有著雄心壯志的年輕職人的稱號。



宮本我休的佛像作品👇👇👇

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宮本我休與佛像雕刻的契機

宮本我休在學生時期專攻服裝設計，亦曾轉向繪圖，而在24歲時回到京都，經由哥哥介紹幫佛像上色的工作，成為了佛像雕刻家的助手，開始了白天畫設計圖、晚上為佛像上色的生活。

接觸了佛像雕刻相關的工作後，佛像製程緩慢、卻能流傳千百年的特性，與快速交替的時尚產業特性產生強烈對比，讓專長原是時尚設計的宮本我休產生了極大的價值觀衝擊，並全心投入了佛像雕刻的世界，在25歲成功拜師、成為佛像雕刻學徒。

經過了9年的學徒生涯，平成27年4月在京都西山成立了獨立工作室「宮本工藝（Miyamoto Kogei）」，專業為佛像、佛具、各種木製雕刻，現也有收雕刻弟子，並教授雕刻課程；宮本也將學生時期的服裝設計專業與傳統佛像雕刻技藝、相關意涵作結合，讓出自宮本我休之手的佛像有著逼真的衣物紋路、材質雕刻，而成為獨具一格的現代佛像雕刻家。

彩色鉛筆上的地藏王菩薩

宮本我休在Twitter放上了幫女兒將木顏色筆削出可以寫名字的位置的影片，影片中的紅色木顏色筆尾端除了與其他顏色一樣有塊供寫名字的地方外，轉到另一面居然出現了微笑的地藏王菩薩！👇👇👇

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在筆刻上地藏王菩薩起初是宮本我休一時興起的惡作劇，還在影片的推特寫著「如果有個雕刻家爸爸就會發生這種事喔！」；而這小巧精緻的微笑地藏王菩薩也有著其他意涵，地藏王菩薩被認為有著「保護兒童」的效用，而紅色本身在日本被認為有著驅魔的功效，也是地藏王菩薩圍巾的顏色。

在宮本的巧手下，巧妙地將紅色筆桿和戴著紅色圍巾的微笑地藏王菩薩結合在一起，也象徵宮本希望女兒受到神明保佑的心意。

不只女兒的木顏色筆上有微笑地藏王菩薩，宮本同樣也有在兒子的木顏色筆雕上一尊微笑大黑天的頭像，可以感受到宮本我休對於自家小孩滿滿的關愛呢！

別具一格的雕刻家宮本我休

宮本我休除了雕刻佛像、木牌之外，知名作品還有達摩系列、12生肖的「福々（ぷくぷく）」系列，以及各式精細的花草雕刻，能夠感受到將現代與傳統充分的揉合的宮本我休特有風格，也是相當值得一看的喔！

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