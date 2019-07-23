三年找回4000失蹤兒童！　隱藏在25個App背後的「團圓」系統

早前杭州失聯女童事件引發舉國關注。在內地，一個孩子的安危會影響到不少家庭的幸福。實際上，為了找回走失的孩子，內地早就建立了相關信息系統，截至2019年6月，這個系統在三年時間內發布了3978名兒童的失蹤信息，共找回3901名，找回率高達 98%——它就是被稱為「團圓」系統的公安部兒童失蹤信息發布平台。

軟件、網站？「團圓」系統是什麼？

2016年5月11日，微博賬號「@公安部兒童失蹤信息緊急發布平台」微博上線，表示「我們將通過這個微博，向公眾發布準確無誤的兒童失蹤信息，同時通過新媒體自動推送到兒童失蹤地周邊的相關人羣，讓更多的羣眾從官方渠道獲取準確信息，以協助公安機關快速偵破拐賣案件，為失蹤兒童家庭實現團圓夢想」，5 月 15 日，公安部刑事偵查局打拐辦在阿里巴巴集團的技術支持下開發的「公安部兒童失蹤信息緊急發布平台」正式上線，用於全國一線打拐民警及時上報各地兒童失蹤信息。於是，大家就給了它一個新的名字：「團圓」系統。

兒童失蹤信息緊急發布平台的貼文（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 2

當然，「團圓」系統不止是一個微博賬號，內地常用的微博、高德地圖、支付寶、淘寶、QQ 等 25 家新媒體移動平台都接入了「團圓」系統，這些 app 和系統覆蓋的人羣達到了 9 億。如果一個孩子丟失了，app 會以小時為單位，每丟失 1 小時推送半徑放大 100 公里，如果丟失 3 小時以上，方圓 500 公里的設備都將收到推送消息。

舉個例子，一個北京的孩子剛丟失，遠在天津的羣眾就已經收到信息推送了，而人販子可能還在北京城裡堵著呢。推送裡，丟失孩子的姓名、年齡、照片、丟失時的情況以及負責的民警都將清楚的展示。

可能作為普通人，感覺自己也幫不上走失的孩子，但「團圓」系統可不只會推送給普通老百姓。餓了麼旗下 300 多萬外賣騎手的手機都接入了「團圓」系統，同時，出租車司機、快遞員、環衞工人等經常在路上奔波的人們，只要看到丟失的信息和孩子的長相，都可以在工作中留意走失的孩子。

孩子走失了，「團圓」系統怎麼用？

既然「團圓」系統很有用，那要如何使用呢？報警，只需要報警就夠了。民眾每天都會在社交平台看到很多兒童丟失的信息，但是真假難辨，而「團圓」系統只有全國公安系統的6000多名打拐民警（專門負責打擊拐賣人口犯罪行為的民警）可以登陸並上傳信息，保證真實性和權威性。

所以發現孩子走失的第一時間，應當帶上孩子的照片向當地派出所報案。並提供孩子姓名、性別、身高、年齡、失蹤時的穿著、地點、時間、情況，越詳細越好。提供信息後，報案人可以要求派出所立即聯繫當地打拐民警，第一時間將孩子的信息上傳「團圓」系統。

24小時內走失不能立案？不存在的。兒童、少女失蹤或走失，監護人或家長都應立即報案，警方接報後會在第一時間立案調查，不需要等24小時。（註：根據2010年最高人民法院最高人民檢察院、公安部和司法部聯合印發《關於依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見》，公安機關接到兒童失蹤或者已滿十四週歲不滿十八週歲的婦女失蹤報案的，都應該立即以刑事案件立案，迅速開展偵察工作。）

還用做什麼嗎？不用了，公安部門開始立案調查，孩子走失的消息已經推送給了周邊幾百公里內的羣眾。當然，你也可以使用中國公安大學教授王大偉博士發明的「十人四追法」來協助警方尋找孩子。

什麼時候「十人四追法」？即發動十名親朋好友，四個人沿四個方向在兩公里範圍內尋找孩子；四個人前往兩公里內主要火車站、汽車站等場所；另外兩個人一個留在派出所等待警方消息，一人回到家中以防孩子自己回家。

圖解「團圓」系統及「十人四追法」運作原理（按圖放大）↓↓↓

3978 個孩子被找到，這個數字還在增加

在「團圓」系統的宣傳視頻中，工作人員提到第一個發布走失消息的是一個在河北火車站走丟的彝族小女孩，僅在30個小時後，孩子便找到了；2016年5月30日，河南新鄉市一個3歲男孩走丟，18時左右發布消息，當日晚22時30分孩子成功獲救，而報警的出租車司機正是看到了「團圓」系統的推送消息。

杭州女童失聯，在7月10日章父報警後，平台也第一時間發出了孩子走失的信息，可結果我們也知道了，這個報案時間就註定了是無效救援。報警後不僅各app推送，高鐵等交通站點、景區、旅館都會開始核查，如果章父在6日報警，平台當日發布消息，租客可能就在寧波落網了，如果 4 日報警，這樣的實名制拐騙，租客可能連動車都上不去。

翻閲@公安部兒童失蹤信息緊急發布平台 的微博，從 2016 年的第一條開始。可以看到孩子走失了，孩子找到了，孩子「未受到不法侵害」，網民從內心焦灼到釋然，不由自主地嘴角就泛起了微笑。但平台發布的第一個走失孩子的結果，卻一直找不到。從 2016 年 5 月看到 11 月，終於找到了結果。

微博@公安部兒童失蹤信息緊急發布平台 截圖

幫助走失兒童，我們可以做什麼？

每一個信息發布，都代表一個孩子真真切切的走丟了，利用「團圓」系統的推送，我們可以真的為尋回這些兒童出一份力。

那我們要做什麼才能真正幫助到這些走失兒童呢？上文提到，目前有微博、高德地圖、支付寶、淘寶、QQ 等 25 家新媒體移動平台都接入了「團圓」系統，如果你裝有這些軟件身邊又出現走失兒童時，app 將會自動向你推送通知。

也許你會有疑問，為什麼我從來沒有收到過這類通知？有兩種可能：1. 你的手機 app 沒有開啟推送功能；2. 你附近沒有兒童丟失。針對第一種可能，我建議你把平時常用的一兩個 app 的通知打開即可，例如支付寶、QQ、新浪微博等。

以高德地圖的設置為例，左為在App內設置，右為在系統中設置。（高德地圖App截圖）

當然，除了中國的「團圓」系統之外，像美國也有安帕警報（AMBER Alert）。但與「團圓」系統不同，為了避免「狼來了」，安帕警報發布警戒的標準非常嚴格，每個州都有不同的發布標準，而美國司法部也發布了指引：司法機構必須確認綁架確實發生、兒童必須有受到重傷或死亡的危險、必須要有綁架兒童、嫌犯或綁架嫌犯車輛的詳細描述數據、被綁架者必須是 17 歲及以下的兒童。

相比之下，「團圓」系統適用的範圍則廣得多，在微博裡，可以看到很多賭氣離家出走的、貪玩沒回家的、迷路找不到的案例。顯然，在找孩子這方面，中國不怕報假警、不怕浪費警力、不怕麻煩，只怕孩子找不到。為了這些孩子，全國有 6000 多名打拐民警時刻待命。

截至 2019 年 6 月，共找回 3901 名兒童，找回率 98%。而這個數字還將繼續增長，我們還會看到更多的「孩子找到了，未受到不法侵害」。

官方網站圖片

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：上線三年找回 4000 名孩子，揭祕隱藏在 25 個 App 背後的「團圓」系統】