餐飲公司供應「縮水超頹午餐」！連校長也生氣：烤個薯仔很難嗎？

英格蘭南部漢普郡南修咸頓市西部（Southampton City）的紅橋社區高中（Redbridge Community School），近日校長傑森．艾殊利（Jason Ashley）為學校的營養午餐不佳，親自寫信給家長，並表示：「如果我自己孩子的學校提供這種食物，我會非常生氣」。



外媒《天空新聞》報道，英格蘭一間社區高中的營養午餐，連校長都看不下去了。他親自寫信給所有家長表示，對於營養午餐供給學生的食物完全無法接受，「如果我自己孩子的學校提供這種食物，我會非常生氣」，「我希望您和我一樣憤怒和失望，對於用辛苦賺取薪水支付學費的家長而言，我只能深表歉意。雖然現在無論我說甚麼或做甚麼，都可能於事無補，但我認為您有知情的權利」。

英格蘭一間社區高中的營養午餐，連校長都看不下去了。（Redbridge Community School）

校長曝光該校的營養午餐內容，其中包括可見烤馬鈴薯、薯條和一些烤肉，他並問：「烤個馬鈴薯很難嗎？」校長還表示，除了食物內容不佳，也發現價格雖然上漲，但份量卻縮水了。他並稱，雖然管理食物的委員會曾經到訪學校視察營養午餐的供應情形，但只是改善了數日，沒多久又開始恢復原來的食物內容。

因為是社區學校，所以紅橋社區高中無法對供餐的「查特維爾斯餐飲公司」(Chartwells)要求更換食物內容，雖然為此已召開多次會議討論，但卻毫無進展。校長並稱，之所以十分積極想改善的原因是，這裡有一半的學生是依靠免費的學校午餐過活，「對於部分學生來說，這是他們一天中唯一能吃到的熱飯」，他只希望孩子能吃飽。

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