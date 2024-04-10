過度進補隨時影響母子健康 安胎藥切勿亂服 附兩款安胎糖水

說到安胎，大眾經常聯想到燕窩、人參這些大補氣血之品。其實，孕婦需根據身體不同的需要服用相應的安胎藥物。以下將會介紹常見的四款安胎中藥，並提醒有哪類中藥孕婦需小心避免。

本文作者：博愛醫院譚詠欣中醫師



過度進補反而影響母子健康

明代著名醫家張景岳提到：「去其所病，便是安胎之法，故安胎之方，不可執。」由此說明每個孕婦的體質差異，因此只要能舒緩孕期不適的中藥就可稱為安胎藥。人參、燕窩、鹿茸等都屬於大補之品，性味多屬甘溫，能大補氣血、增強元氣，但也容易生熱。當燥熱傷陰時，熱擾胎兒則會影響胎兒發育，甚至引起流產或早產。中醫認為，孕婦的體質多屬於陰虛火旺，不宜過補，否則會「補過則傷」，反而影響母子健康。

常見四種安胎中藥

桑寄生

桑寄生性平，無偏溫或偏寒，能補肝腎，強筋骨，安胎。《神農本草經》曾記載：「（桑寄生）主治腰痛，......，安胎，充肌膚，堅髮齒，長鬚眉。」此藥能治孕婦在妊娠期間陰道輕微出血，胎動不安，用以養血安胎。

黃芩

黃芩味苦性寒，功效為清熱解毒安胎，主治上焦熱毒。此外，黃芩中的黃芩素，具有抗菌抗炎的功效，能減少子宮內的炎症反應。

白朮

白朮性溫，能補脾安胎。對於脾胃虛弱、食欲不振等症狀的孕婦有益。

蓮子

蓮子性平味甘，能補脾止瀉，養心安神，安胎固精。蓮子心能清心火，鎮驚安神，少量使用有助於於減少孕婦心煩失眠、胎動不安。而蓮子肉有補脾止瀉，養血安胎的作用，適用於孕婦脾虛便溏。

兩款安胎糖水

以下提供兩款安胎糖水，可以供日常飲用，一周可飲用1-2次。

桑寄生紅棗糖水

功效：補血養顏，安胎寧心。

材料：桑寄生 15 克，紅棗 10 粒，冰糖 適量，水 1000 毫升

做法： 1. 將桑寄生洗淨，紅棗去核，冰糖碎成小塊。

把所有材料放入煲內，加水煮沸後轉小火，煲約 30 分鐘，至桑寄生軟爛，紅棗開花。 關火，趁熱飲用，

蓮子百合粥

功效：補脾養心，安神安胎。

材料：蓮子 30 克，百合 15 克，大米 100 克，冰糖 適量。

做法：將蓮子、百合洗淨，大米淘洗，加水煮成粥，加入冰糖調味。

其實在懷孕期間，保持愉快的心情及適量的運動都是重要的安胎因素，大家應根據不同的體質服用安胎糖水。希望以上的資訊能有助解答準媽媽們的疑惑。如有任何疑問，請問註冊中醫師查詢。