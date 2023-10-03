高齡產婦面對三大身體問題 中醫教安胎/強脾胃/強化骨盆建議

35 歲以上的女性被認為在懷孕和分娩期間出現併發症的風險更高，常見併發症如出血、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癇前症、前置胎盤、胎盤早期剝離。部分更會影響到胎兒的存活率，流產、早產、難產的風險亦相應增加，如何預防及做好準備面對挑戰對確保母嬰雙方的健康非常關鍵。

資料授權：戴貝莎醫師



如何處理高齡產婦面對三大問題

在中醫的角度，高齡產婦較易出現與腎氣不足、氣血不調及骨盆結構異常相關的情況。

1.腎氣不足

腎臟與生殖健康有關，對成功懷孕很重要。腎氣不足會影響著床、胎兒發育，多表現為腰酸下墜感、下陰出血、色斑等問題。孕前及懷孕期間可以中藥補腎安胎，提高懷孕的成功率及減低懷孕期間的不適。

2. 氣血不調

高齡懷孕少不免會感到壓力擔憂，容易導致氣機不暢，影響血液循環，繼而造成一系列併發症。除了平日調劑心情外，孕媽媽可選擇中藥以平衡氣機，調和氣血，促進懷孕期間的整體健康。對於氣血不足、脾胃虛弱的孕媽媽，可以選擇健脾補虛的中藥增强脾胃功能，促進氣血生成，減輕氣血不足帶來的不適，有更强壯的體魄來迎接生產和育兒，同時間接為寶寶增強營養。

3. 骨盆結構異常

部分孕期不適及生產時的困難源於骨盆結構異常，高齡產婦的骨盆相對較不穩定，日益長大的胎兒、氣血分佈的改變為盆腔帶來不少壓力，可能會導致腰痛、盆骨周圍不適等。再加上生產時的損傷，不少產婦會經歷一系列與骨盆相關之症狀，例如腹直肌分離、骨盆底肌異常、尿甚、陰道鬆弛等問題。

懷孕期間韌帶較鬆弛，是調整骨盆的好時機，定期調整能減輕孕期不適，配合凱格爾運動、瑜伽等加強骨盆底肌肉，從而改善膀胱控制並支持健康懷孕。不論任何年齡，備孕期、孕期和產後都應關注骨盆健康，減低長遠的骨盆問題及慢性腰痛出現的機會；對於產後調整，我們建議應與坐月後儘快調整爲佳。

高齡生產六大建議

- 懷孕前進行遺傳諮詢

- 定期產前檢查

- 保持健康的生活方式，包括均衡飲食和規律運動

- 避免危險物質，包括避免酒精、煙草和娛樂性藥物

- 必要時考慮計劃分娩

- 讓支持自己的家人和朋友包圍自己，並在需要時尋求專業協助

請記住，每次懷孕都是獨一無二的，每位女性的經歷都會不同，建議諮詢醫護人員及醫師，以製定適合的治療計劃來滿足特定需求並支持健康懷孕。