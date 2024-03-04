龍B講座 | 母嬰產品選購重點 BB床首選木床 UV消毒機宜配玻璃奶樽

生龍B｜中國傳統上生肖屬龍會為家族帶來興旺寓意，連帶龍年的出生率及母嬰相關產品或服務需求都有明顯上升趨勢！今年1月下旬，《香港01》旗下「01親子」便舉行了「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母，以及BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及看顧新生兒的各種疑問。其中一場以母嬰產品選購重點為內容的講座，由母嬰產品顧問擔任講者，針對四大必買嬰幼兒產品包括BB床、BB車、消毒機及揹帶逐一分析，教大家做位精明消費者。



講座以「母嬰用品產前購物分享」為題，針對四種照顧新生兒必不可少的產品，包括BB床、BB車、消毒機及揹帶。講者為 Babyhands 產品顧問 Calvin Wong，作為嬰幼兒產品公司的產品顧問，Calvin以自身知識及獨特分析向顧客推薦最適切的產品，希望讓父母清楚了解自己所需再作選擇，教家長如何挑選最合乎自己需要的產品。

網床原為嬰幼兒玩樂空間 摺床適合計劃再生育家庭

講者先個別講解網床與木床的特性以及用法，再將兩者作出比較，同時以本港家庭的普遍問題，如空間有限作為例子，教家長選購前應先衡量家中可用空間，以及照顧幼兒習慣，才能作出正確選擇。如網床的設計原為供嬰幼兒在家中安全玩耍的空間，並非用作睡覺，但亦有產品可同時作為玩樂空間及睡床之用，選購前應先了解清楚，以免買錯不適合的產品。另有一款名為「摺床」的BB床種類，驟眼下會令人感覺容易收納、節省空間，講者則提醒家長，床上既有床褥、被單或其他嬰幼兒用品，難以天天收起再拿出來，故摺床的「收納性」並不建議用來日常使用，而較適合有計劃再生育的家庭。

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UV消毒機宜配玻璃奶樽增使用壽命

疫情後大家更注意衛生，對於嬰幼兒用品的清潔程度也就更有要求，令UV消毒機幾乎成為家長們最追捧的嬰兒清潔家電之首。大部分家長均會將嬰兒的奶樽、奶嘴等用品先清潔再消毒，而市面上大多分為蒸氣消毒機及UV消毒機兩種。講者便將兩者的特質及優劣作細仔比較，指教家長若心儀UV消毒機，便應選購玻璃奶樽，否則奶樽很快便會因UV而變黃，縮短使用壽命。

揹帶需根據嬰幼兒發展使用 能自行坐才可面朝外

當BB月齡較小，但又需要外出如到健康院、醫院打針時，揹帶便成為家長們的必用工具，然而市面上種類繁多，有初生亦有需4-5個月大才能使用，家長應如何判斷？講者指若產品為初生揹帶，如橫抱款等，便可由出生開始使用；惟若屬普遍的有坐墊的揹帶，便要注意嬰兒的姿勢。如需待寶寶的頸有力才能使用，以及當寶寶能自行坐在地上，才能面朝外等。

相較於其他嬰幼兒用品，BB車的使用率及使用年期普遍較長，有些款式更可由出生用至4、5歲，更是不少家長出門甚或出埠的用備用具。市面BB車的款式牌子眾多，講者建議家長在選購前先考慮自己的首要重點，是方便收車、輕便不佔空間，抑或兼容汽車座椅，再根據自己的需求去選擇。他亦提醒家長，BB車的設計是安全地接載嬰幼兒，故在BB車上掛上重物，本身已構成危險，無論使用哪一款，都切記要安全地使用。

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