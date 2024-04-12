4月龍B講座｜出席講座獲贈豐富福袋 認字卡/儲奶袋/萬用修護霜

龍B｜因應中國傳統，很多父母們都趕生龍B，希望孩子能為家族帶來興旺寓意！《香港01》旗下「01親子」於2024年4月20日即將舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連三場新手爸媽免費講座，題目包括。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

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率先睇豐富福袋禮品

龍B講座福袋禮品【1】Mustela 超低敏‧無香料水份潤面霜、有機認證牛油果萬用修護霜 以及 Mustela 官方網店5折優惠券

超低敏‧無香料水份潤面霜 適合每日使用，並提供即時及持久的滋潤，產品同時有助舒緩敏感性肌膚不適的感覺(刺痛和繃緊)。有機認證牛油果萬用修護霜 有效滋潤、修復和保護面部、嘴唇和身體的乾燥肌膚。獨特天然純素配方，初生寶寶、孕婦及全家適用。為肌膚提供即時保濕並長達8小時, 同時可24小時長效修護並改善肌膚屏障。

Mustela 超低敏‧無香料水份潤面霜 以及 有機認證牛油果萬用修護霜

龍B講座福袋禮品【2】Oxford Path 123poster 以及體驗套裝

Oxford path 送出123poster 早教海報，包攬數字 1至20 同時配配英文字，家長可貼於家中角落加深孩子對英文數學印象。另外更有 0-2歲精靈寶寶體驗套裝（適合０-６歲幼兒），配合圖像及豐富顏色，引起嬰幼兒學習動機。

龍B講座福袋禮品【3】AQ 天然科技水體驗禮包

AQ 天然科技水體驗禮包，禮品包括一支多功能配方28ml、一支多功能配方體驗裝7ml 以及一張$50 門店優惠劵。AQ產品專針對細菌病毒引起健康問題而研製，除菌抗炎，抗敏止癢，淨化除味，化毒解毒，化痰止咳，快速破解病毒繁殖鏈，防交叉感染的新時代奇蹟健康噴霧，非傳統技術，嬰兒及任何人都可安心使用。

AQ 天然科技水體驗禮包

龍B講座福袋禮品【4】Primeval GOTS有機嬰兒襪子

100% GOTS 有機認證，不含有害化學成份及物質，適合濕疹及敏感皮膚。產品不含重金屬、不含甲醛、不含熒光劑，質料柔軟舒適！

*福袋隨機送出襪子顏色、款式及尺寸。

Primeval GOTS有機嬰兒襪子

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龍B講座福袋禮品【5】Ella's Kitchen 有機紫色鮮雜果蓉

配方由英國資深營養師基於「彩虹營養學」原創。每一包雜果蓉混合了四款有機水果，味道別具層次，營養特別豐富，全面照顧BB發展及需要。

Ella's Kitchen 有機紫色鮮雜果蓉

龍B講座福袋禮品【6】B&H Swiss 99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 (含蘆薈萃取液 - 無酒精) 以及 儲奶袋試用裝

99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 (含蘆薈萃取液 - 無酒精) ，濕紙巾材質柔軟堅韌、耐用且不易撕爛，可用作清潔嬰幼兒手, 口部及屁股，方便衛生。 儲奶袋試用裝 擁5合1功能，包括暖奶、解凍、熱食、消毒、預設時間，更可雙瓶暖奶，同時暖奶及媽媽補品(如滴雞精)，減省一倍時間！

龍B講座福袋禮品【7】Chubb 安達人壽幼兒磁石認字卡

安達人壽伴你與孩子共同成長，安達人壽幼兒磁石認字卡寓教於樂，讓孩子在遊戲中學習，每天掌握新生字！