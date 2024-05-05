零食包裝太繽紛「迷惑兒童」？Jamie Oliver提告9大國際食品巨頭

英國明星主廚Jamie Oliver及其組織稱，世界食品巨頭以「不道德」包裝吸引兒童沉迷垃圾食品，僅有達能（Danone）一家例外。



據英國《衛報》於5月2日報道，Bite Back是英國明星主廚Jamie Oliver名下的一個活動組織，它邀請倫敦營養專家分析在英銷售的262種甜食產品，這些食品的包裝均由世界前10大食品公司生產。調查發現，五彩繽紛和卡通圖案的零食包裝可能會吸引兒童。

Jamie Oliver指責食品製造商故意使用這類包裝以「捕獲稚嫩心靈」，旨在銷售更多垃圾食品。

相關文章：兒童健康｜甜食太吸引 越禁越想吃？3大原則控制孩子攝取糖份

+ 16

倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）「減鹽行動」（Action on Salt）是此次受邀開展研究的食品專家​​小組，其研究結果表明：78%的產品因其脂肪、鹽或糖含量超標而被認為是不健康的；67%的產品呈現出不健康的特征；80%的產品使用鮮豔的色彩以及有趣的圖案和字母來吸引孩子的注意。

Bite Back表示：「一些企業正在使用吸引兒童的包裝來向兒童推銷不健康的產品。違法者包括Kinder Surprise、M&Ms、Randoms和 Monster Munch Giants，它們都躲在色彩繽紛、吸引兒童的包裝紙後面，同時在產品中加大量的糖和脂肪。」

Jamie Oliver說：「這些利益相關公司之所以選擇有趣的角色、明亮的圖像或是令人興奮的新形狀，是因為他們知道這些伎倆會吸引孩子的注意力。」

針對這份對超加工食品（ultra-processed food）、飲食和肥胖問題的調查，Bite Back於5月2日向英國上議院提供證據。

根據這份調查，億滋國際（Mondelēz International）旗下擁有吉百利（Cadbury）、奧利奧（Oreo）、妙卡（Milka）和Dairylea起司等品牌，其生產的所有58種吸引兒童的產品都不健康；費列羅（Ferrero）生產的所有22種朱古力都含有大量脂肪、鹽或糖；瑪氏（Mars）、百事可樂（PepsiCo）和家樂氏（Kellogg）銷售的數十種產品中含有不健康的兒童吸引力產品。

不過，其中也有一個例外：達能（Danone）的所有產品對兒童都沒有吸引力。

Bite Back行政總裁詹姆斯．圖普（James Toop）要求英國官方「出台新法規，限制這些垃圾食品巨頭的險惡策略，因為我們正渾然不覺地陷入一場本可預防的健康危機」。

億滋拒絕了這一調查結果，並表示自己是一家「負責任的食品生產商」，遵守英國的行銷準則，並補充稱，其產品「面向成年人和父母銷售，旨在作為偶爾的享受」。

今年2月，英國衛生部長韋斯．斯特里廷（Wes Streeting）曾表達擔憂，稱「作為公民，我們受到食品行銷的高度操縱」。他補充說，對食品包裝實施新的限制是「有必要的」。

英國衛生和社會保障部表示，政府「在針對兒童肥胖問題採取行動方面有著良好的記錄」，稱2025年將採取進一步行動，對「買一送一」等優惠以及電視和網路上不太健康的產品廣告實施限制。

【延伸閱讀，更多有益兒童發育建議】

早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃 穀麥比煙肉更糟

+ 11

兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」

+ 12

延伸閱讀：

逃不過死劫！男子遇險送醫進行X光檢查 槍手衝醫院連開23槍終斃命

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】