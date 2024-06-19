胎教｜把握胎教黃金期 六招助嬰兒培養感知能力及穩定情緒

中國人計算年齡時多使用「虛歲」，是因為從嬰兒形成那刻，就開始把胎兒當作「人」看待。可見在中華文化中，嬰兒並非出世那一刻才有生命及意識，而是在媽媽體內時已經有感知。西方醫學亦指出：胎兒8周時主要器官已經形成；16周聽覺發展；24周時對光線有反應； 28周時腦部已經發育完全。《烈女卷》中寫到：「故妊子之時，必慎所感，感於善則善，感於惡則惡。」懷孕10個月中，胎兒發育生長迅速，若準爸媽們能把握時機進行良好胎教，有助培養其感知能力及穩定情緒，必定對日後裨益不淺。

本文作者：博愛醫院張恩霖中醫師



《婦人大全良方》中寫到：「子在腹中，隨母聽聞。自妊娠之後，則須行坐端嚴，性情和悅，常處靜室，多聽美言，令人講讀詩書、陳禮說樂，耳不聞非言，目不觀惡事。」媽媽所聽、所聞、所食之物都會影響到胎兒，所以胎教是通過調整媽媽的飲食、生活方式、情緒等，令胎兒有一個最佳環境成長。一般而言，在特定胎教前，先要保持準媽媽心境開朗，生活舒適，讓胎兒在安穩環境發育。

準媽媽心境開朗助胎兒於安穩環境下發育

1. 環境方面 宜保持舒適溫度及濕度 助放鬆心情

居所中應盡量保持整齊清潔，安靜舒適通風。室溫保持大約20至25度，因太熱會使人頭昏腦脹或心煩躁動，太冷則使人易感風寒之邪或氣血運行不暢。同時保持大約50-70%的濕度，因濕度太低令人口乾舌燥，濕度太高容易引起關節酸痛、身重神疲等濕重之證。居所牆壁的色彩以柔和為主，乳白、淺藍、淺粉紅色等都有助放鬆心情。

2. 飲食方面 宜飲食均衡、定時定量

媽媽應定時定量，均衡飲食。胎兒發育需要許多營養，碳水化合物（以米飯為佳）、菜、肉缺一不可。避免食用味重，譬如過辣、過咸等刺激性食物，以及油膩、生冷之物，以免傷害脾胃，阻礙營養吸收。若孕吐嚴重，可喝生薑蜜糖水緩和症狀。

3. 情緒方面宜保持穩定及多放鬆 避免瑣事煩心

爸媽的情緒狀態會直接影響胎兒，尤以媽媽為主。媽媽先要建立自信，告訴自己是有能力孕育一個新生命。在懷孕期時，保持穩定的情緒，可多散步、聽音樂，避免看驚慄影片、血腥影像過分刺激心情。若出現擔心、緊張、煩悶時，可多找人傾訴，或做一件喜歡的事，或吃一粒朱古力舒心。另外，爸爸應多關心媽媽，多抽空陪伴閒聊，盡量減少家庭瑣事使其煩心。

於特定懷孕時間可以加入針對性的胎教：

1. 音樂胎教

悅耳怡人的樂曲對胎兒的聽覺形成良性刺激，譬如16周後可以播放優雅的

古典音樂，24周後媽媽可以吟唱輕快的兒歌，而28周後可走到大自然，讓胎兒聆聽風聲、流水聲、鳥聲等。到了懷孕後期，柔和的音樂可以舒緩媽媽緊張的心情。爸媽們可以選擇3-5首歌曲反覆播放，讓胎兒出世後聽到這些音樂就有熟悉的感覺，當哭鬧時便能起到安撫作用。

2. 光線胎教

早上起床時打開窗簾讓陽光照入屋內，而晚上睡覺時將燈光關掉，這有助強化胎兒晝夜適應能力。

3. 語言胎教

早上起來時可以對胎兒說「早晨，祝你有個美好的一天！」吃飯前：「現在是早/午/晚餐，起筷啦！」睡前：「晚安，祝你有個美夢！」其實，小至生活點滴都可以同胎兒分享。另外亦可於睡前跟胎兒講故事，爸媽與胎兒愈多溝通，將來感情必定更深。

上述的要點都不只是媽媽們的責任，亦需要爸爸們共同努力！祝願準爸媽們都可誕下聰明伶俐、健康活潑的寶寶！如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。