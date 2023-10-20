胎教｜一文看清胎兒感官成長過程 專家：這週起可進行音樂胎教

相信每位準爸媽都好奇寶寶在子宮裡的成長經歷，到底寶寶能感受到些什麼？懷孕16週起，媽媽就會開始感受到胎動，胎教做得好，能加強母嬰連結。以下來一起窺探寶寶在子宮裡的感官成長過程。

本文作者：健康顧問及嬰幼兒睡眠專家禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)丶註冊臨床心理學家鄧詩琪博士



16至20週：運動胎教



普遍來說，懷孕16週至20週起，媽媽就會開始感受到胎動，反映寶寶在子宮裡開始活躍起來。胎兒開始發展五官感知，而胎教正正可以從此時做起。

媽媽可以輕撫肚子四周，也可以配合香薰精油按摩肚子，讓胎兒感受到媽媽的愛和關懷；亦可以做一些簡單的瑜伽伸展動作，除了可減輕壓力外，也可營造放鬆的環境給胎兒。

21至24週：遊戲胎教



此時媽媽感受到的胎動可能比之前更為強烈，這是因為胎兒肌肉發展越見成熟，雙腿強而有力，會經常移動和翻身。

媽媽可以有節奏性的在肚子不同的地方輕拍幾下，看看胎兒會否有所回應，例如在你拍的地方回踢兩下。在你用手有力地在肚皮上移動時，胎兒也可能會跟著你移動！

25至28週：音樂胎教



隨胎兒腦部發展和感知能力變得更加成熟，他們甚至開始感受子宮內外的聲音律動。媽媽可以唱歌或播放你所喜愛的歌曲，一起感受音樂律動。

29至32週： 晝夜胎教



媽媽有規律的晝夜作息對胎兒的發展有許多好處。媽媽在日間可以多感受陽光，晚間可以保持睡眠環境昏暗，有助獲得更佳睡眠。外國更有書籍曾提出，胎兒更可能感應到晝夜的分別，雖然這或只是有趣的猜想，但媽媽建立好的晝夜生理時鐘，能與寶寶一起睡得更好，百利而無一害。

33週至分娩：對話胎教



自小閱讀對學習語言有所幫助，而早在胎兒33週起已經可以開始讀床邊故事。閒時與寶寶說說話、叫叫寶寶的名字和碎碎念，他們都能聽得見，更開始學習辦別爸媽說話的聲音。

新生命總是被期待，許多父母在孩子未出生已作超前部署，對於教育尤其焦急；當然也總有家長朋友反問，不想太「怪獸」，「這麼早就談胎教，難道不太誇張嗎？」別誤會，這裡與大家談的並不是早早給未出生的胎兒讀課本。真正的胎教，是媽媽和寶寶的心靈補給，最重要是放鬆心情來與寶寶互動。

外國曾有一項有趣的小實驗，發現許多初生嬰對紅蘿蔔汁都不太感興趣，甚至會臉露不悅；但如果媽媽懷孕時連續三週經常飲紅蘿蔔汁，這些寶寶卻出奇地對紅蘿蔔汁異常喜愛。箇中緣由雖然難以考究，但某程度或在說明，寶寶早在子宮內已透過媽媽感受世界，摸索喜好！

（上述建議僅供參考，如有任何健康疑慮，請及時咨詢家庭醫生或兒科醫生。）

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士 / 健康顧問及嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)

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