小兒疝氣｜孩子手術後仍在哭睇見都心痛？兒科醫生：哭泣有助康復

對於許多父母來說，小兒疝氣手術是一個讓人焦慮的時刻！對此，台灣衛福部桃園醫院小兒外科主任張嘉麟表示，許多父母可能對手術後的情況感到困惑和焦慮，不過，手術後的哭泣對於嬰幼兒的康復是有幫助的，因此家長無需過於擔心。



台灣衛生福利部桃園醫院小兒外科主任張嘉麟說明，小兒疝氣手術是為了修補腹膜鞘狀突，並且在麻醉醫生和外科醫生的專業操作下進行，手術過程中，醫療團隊密切關注嬰幼兒的呼吸情況，確保手術的安全進行。

然而，許多父母可能對手術後的情況感到困惑和焦慮，尤其是當他們看到自己的孩子哭泣時，張嘉麟指出，手術後的哭泣對於嬰幼兒的康復是有幫助的，因為它有助於促進肺部擴張和呼吸的恢復，因此，也呼籲家長們無需過於擔心，這是嬰幼兒康復過程中的一部分。

除了手術後哭泣外，父母也可以通過一些準備工作來幫助寶貝渡過康復期，台灣衛福部桃園醫院手術室副護理長葛憲華建議，家長應攜帶餵水瓶、嬰兒奶粉和小冰囊等物品，以應對手術後可能出現的不適，尤其冰囊是最重要的，它可以幫助減輕手術後可能出現的疼痛和腫脹，此外，家長應該密切觀察嬰幼兒的飲食和呼吸情況，確保康復進展順利。

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