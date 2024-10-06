懷孕｜孩子都已結婚生子！中年婦腹痛兩周　超音波一照驚見胎兒

許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。早前，台灣開業肝膽腸胃科醫生張振榕在Facebook分享，有位女性病患因為腹脹兩周不舒服，專程到診所看診，在超音波檢查過後，才發現女子體內有寶寶，而病患對此則感到非常驚訝。



許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。（Canva）

張振榕表示，最近診所傳來一個喜訊，「原來我們可愛的黃永信醫生，把一位腸胃科病人變成婦產科朋友了」。他指出，由於診所內有比大醫院更快速的診間超音波，只要醫生評估需要，患者就可以馬上檢查，這位女病患因為腹脹兩周不舒服，便專程到診所看診求助。

後來，黃醫生仔細問診，立刻幫女子做超音波檢查，「沒想到就看到寶寶了，病人自己也嚇到，完全不知道自己懷孕」。張振榕透露，女患者才40歲初，先前曾因為服用治療甲狀腺亢進的藥，而停經過兩次，且醫生判斷她是不容易受孕體質，所以當下才如此意外。

張振榕表示，該名女病患稱，自己的小孩都已結婚生子，面對這突然的小生命讓她需要好好思考，「我們還是給予她跟寶寶最大的祝福」。

相關文章：

【延伸閱讀，更多懷孕建議】



懷孕｜晚婚晚生育更要懂怎養胎！5招遠離孕期併發症 咖啡要即戒

+ 16

不孕｜懷孕機會高低 看「2件事」便知一二 3種體質女士或難受孕

+ 16

延伸閱讀：

懷孕初期出血會流產嗎？還可以有性行為嗎？醫師解惑

懷孕8月被拋下…夫堅持衝宜蘭「打工換宿1個月」 她無奈：有幾十萬負債

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】