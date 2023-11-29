這樣教孩子會令他們提早叛逆！8種教育方法　嚴厲、縱容只屬其二

教養方式百百種，父母不同的方式自然養育出不一樣的孩子。



別擔心自己的方式不對，我們都是一路學習成長的，以下歸納出最常見的8種育兒方式，並列舉優點與缺點，一起來看看妳是哪一種媽媽？

看過電影《年少日記》後，你會反思目前的教育方式是否適合嗎？（按圖了解）

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第一型教養方式：溺愛式育兒

這種方式通常是父母對於孩子過度的關愛與溺愛，也就是盡可能為孩子提供一切所需，不讓他們受一點委屈。這種教養方式可能會導致孩子缺乏獨立性和自我管理能力，最終難以適應社會，甚至容易有焦慮症等心理問題。

教養建議：適當地給予孩子支持和幫助，要讓孩子體驗挫折和失敗，才能幫助他們建立自信和適應力；並讓孩子學會自我管理和獨立思考的能力。



第二型教養方式：縱容式育兒

通常是父母對孩子的行為和言語，過於縱容和放任，不是睜一隻眼閉一隻眼，而是完全不加以管教和引導。這種方式可能會導致孩子缺乏自我約束和責任感，也很容易走上錯誤的道路，不得不防。

教養建議：父母應該對孩子的行為和言語加以引導和管教，給予自由與空間的同時，必須讓他們知道，哪些是正確的、哪些是錯誤的。



第三型教養方式：競爭式育兒

這種育兒方式，通常是父母強調孩子的成績和競爭力，着重追求孩子的成功和卓越。這樣做可能會讓孩子感到壓力和焦慮，不但容易降低自尊心和幸福感，也容易導致孩子對學習和成長失去興趣。

教養建議：理性看待孩子的成績才能放過自己與孩子啊，建議多鼓勵孩子發揮自己的特長和興趣，並讓他們享受學習和成長的過程。



第四型教養方式：嚴厲式育兒

對孩子過於嚴厲和苛刻的教養方式，太過強調紀律與秩序，只會無形中忘記孩子的情感和需求。這樣長久下來，可能會導致孩子缺乏安全感和信任感，甚至會導致孩子提早叛逆。

教養建議：對孩子有所要求的同時，別忘了也要關心他們的情感和需求，並讓他們有機會表達自己的意見與想法。



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第五型教養方式：民主式育兒

民主式的育兒方式，父母給予孩子充分的自由選擇和決定的權利。這種教養方式可以讓成長中的孩子更自信且更獨立。

教養建議：不過要提防的是，孩子可能會因為缺乏家長的建議，難免做出錯誤的決定。



第六型教養方式：忽略式育兒

通常是父母對孩子的需求和情感處於忽視和忽略的狀況，對於孩子的成長和發展漠不關心。缺點是可能導致孩子缺乏關愛之下，幸福感大大降低，長期下來會影響他們在學校的社交能力與人際關係。

教養建議：多給予孩子足夠的關愛和支持吧！適當的傾聽與陪伴，讓他們感受妳的關愛同時，並有機會表達自己的意見和想法。



第七型教養方式：平等式育兒

平等式育兒是一種尊重孩子的意願和情感的教育方式，家長會把孩子視為夥伴，雖然能夠與小孩建立較為親密的關係，但有可能讓孩子缺乏尊重和紀律感，恐怕會變得較為自我中心。

教養建議：透過良好信任關係，更要隨時調整孩子的價值觀，才能避免無法融入團體生活！



第八型教養方式：教育式育兒

是一種注重教育和培養孩子全面發展的方式，除了對於孩子的學習和成長相當注重，也會鼓勵孩子積極參與活動與發展愛好。

教養建議：雖然可以養成孩子的學習能力和良好習慣，但孩子如此方式的成長下來 ，可能會變得過於功利和缺乏創造力。



看完每種育兒方式，發現自己是哪一種了嗎？其實真的各有優點和缺點，爸媽也別過於擔心與不安 ，不妨根據孩子的個性和需求，選擇適合自己和孩子的教養方式，一起陪伴他們健康成長吧。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：8種育兒方式，你是哪一種？教育式育兒容易讓孩子缺乏創造力，不想小孩太早叛逆，請避免這樣的教養】