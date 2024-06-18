做功課｜哪狀況下你會「愛不釋手」？小一女兒答案超越爸爸想像

有一位爸爸在Facebook「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，他看到唸小學一年級的女兒回答閱讀素養題的答案，讓他感到十分憂心，決定明天下課直接送她去安親班。貼文一出，引發網民熱議，笑稱：「正確答案」。



事主透露，他幫女兒檢查功課，見她在語文閱讀素養題上的作答，第一題問「做家務」應該是誰的責任呢？女兒回答：「爸爸」。第二題甚麼樣的狀況下，會讓你有「愛不釋手」的感覺？女兒竟然回答：「不小心觸電時」，令身為老爸的他哭笑不得。事主認為「先不管閱讀素養題內容在講甚麼，看到小一女兒寫這種答案，明天下課直接送安親班」。

相關文章：搞笑兒子｜中文功課要造句 孩子竟寫「男人的…」 答案笑爆全場

+ 5

貼文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

・「第一題沒錯呀」

・「第一題完全正解」

・「我覺得她是深深的想過才答題的」

・「媽媽沒有白生了」

・「第一題是正確答案沒錯」

・「觀念正確，爸爸+1」

・「妹妹寫的只是您真實的家庭狀況」



其他網民看完也笑翻，留言表示：

・「第二題超好笑」

・「超好笑，台女俱樂部」

・「對不起，我大笑了，爸爸直接被ko，哈」

・「看起來爸爸真的很怒，哈」

・「看到了家庭地位」

・「馬上安排孩子愛不釋手的玩具」



不過，也有網民回應：

・「送安親+1，家務本來就該全家分配做，媽媽或爸爸真的沒有再欠大家的，到時就會對做家務愛不釋手」

・「第二題有夠童真，我喜歡她的答案」



【延伸閱讀，更多搞笑爸爸故事】

孩子發現爸爸私己錢！嚇到爸爸面都青 結局溫馨爆笑好睇過電視劇

+ 8

不知影片會上載給老師！女兒拍片做功課 爸爸夥兒子亂入勁歌熱舞

+ 8

延伸閱讀：

【為母心情】心語／聽障女兒，是我的驕傲

他感嘆「愛愛不戴套」奉子成婚悔不當初 網笑：政府需要您這種人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】