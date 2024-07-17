書展2024｜直擊書展四大亮點 附受歡迎小學練習攤位/兒童飛索體驗

香港書展2024｜ 第34屆香港書展於本日起於灣仔會展開鑼（7月17至25日），今年以「影視文學」為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動，涵蓋各式各樣作家講座、新書推介會，以推廣閱讀文化。同時舉辦香港運動消閒博覽及零食世界，讓各位大飽口福及體驗運動項目。



現場受歡迎小學練習出版社及圖書出版社

攤位：3B C16 牛津大學出版社(中國)有限公司

小學練習買1本已有85折，而攤位更有點讀筆教材，現場看到家長源源不絕前來了解。

攤位：3D C32 教育出版社

模擬試券練習較多家長關注，而在場全線小學練習正進行83折優惠。

攤位：3C C32 躍思教育出版社

較多家長留意數學練習，在場亦有較多家長向工作人員了解練習特色。

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攤位：3E-C28 （新雅攤位內）

現場最多家長圍觀的攤位就是售賣教圖練習，購買1本已有85折優惠，而攤位更有標示「指定小學練習」吸引家長們掃貨。

攤位：3E A26 小皇冠童圖館

攤位：3E A36 加點書教育服務有限公司

兩中攤位均有一家大細圍觀，而「加點書教育服務有限公司」以優惠價促銷書籍。而「小皇冠童圖館」則有多種圖書以超抵優惠價發售，部份低至$10一本。

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香港書展2024四大亮點

書展2024【1】文藝廊

今年書展部份項目繼續獲香港特別行政區政府文創產業發展處贊助，當中包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，及專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。

「文藝廊」展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，多位作家更會親臨書展與觀眾交流。此外，「文藝廊」亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區：前者雲集王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，藉此向諸位大師致敬。

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世界文化藝術廊飽覽各地文化

「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），除了展示中國內地、香港及台灣的作品，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等地的展品，以促進文化交流。

「世界文藝廊」又呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成由環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。

書展2024【2】八大主題講座系列集文學巨擘開講

香港書展今年繼續呈獻八大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」，廣邀各地的作者與讀者分享及交流。

今年「英語及國際閲讀講座系列」充分體現香港國際化特色，親臨書展分享的環球作家包括探討建築和城市歷史文化關係的英國學者Christopher Cowell、來自捷克的著名插畫家、動畫導演Galina Miklínová、入圍女性小說獎等多個獎項的韓國作家Mirinae Lee及獲東南亞文學獎的泰國作家Narisapongse Rakwattananont等。

書展2024【3】「運動消閒博覽」呼應奧運熱潮 鼓勵全城運動

運動消閒博覽請來香港體育學院（展位：5C-C02）在會場設置馬賽克照片牆，集合入場市民的照片，為備戰巴黎奧運的香港健兒加油打氣。大會亦會舉辦星級運動員分享會，邀請香港閃避球男子代表隊隊長倫子儒、香港男子七人欖球代表姚錦成和前香港空手道及田徑代表唐焯彬等，分享他們奮鬥的心路歷程。

香港遊樂場協會（展位：5C-D02）設有流動繩網、親子繩網飛索體驗，由教練指導越過不同關卡，並穿過長達15米飛索，為入場人士提供刺激的運動體驗。在現場所見，攤位受到很多家庭圍觀，小朋友連續不斷排隊體驗。運動展館及Hall 1 更有其他體動體驗，包括體適能、匹克球及乒乓球等等，攤位均有教練在場指導，教授掌握技巧。

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書展2024【4】「零食世界」網羅環球美食 迎接味蕾盛宴

今年零食世界搜羅超過1,200款零食，分成「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」六大展區，為入場人士呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。首次參展的雀巢（展位：5B-B02）將帶來全新推出的雪糕產品，並提供多款展場優惠，當中包括入場人士憑任何書展或運動消閒博覽的消費單據，可享雪糕杯或雪糕球買一送一。

香港書展2024

展覽日期：2024年7月17至23日 (星期三至星期二)

展出地點：香港會議展覽中心

香港書展開放時間：

7月17至22日 - 上午10時至晚上10時

7月23日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽及零食世界開放時間：

7月17至18日 - 上午10時至晚上9時

7月19至20日 - 上午10時至晚上10時

7月21至22日 - 上午10時至晚上9時

7月23日 - 上午9時至下午5時

門票種類：



(1) 入場門票

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月17或18日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後

＊此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

＊小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

＊每票只限一人進場一次。

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(2) 電子超級書迷證 (7月19-25日)

每張超級書迷證門票價格為HK$88

＊只限一人使用及進場

＊每人限買兩張 ( 1位大人及 1位12歲以下小童)

＊持證人士於香港書展 2024 舉行期間(7月17-23日)可無限次以特別通道進入會場。

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