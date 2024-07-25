對子女發狂後該道歉嗎？說話講100次都不聽　除咆哮可「這樣說」

跟孩子好好說他聽不進去，忍不住吼叫，事後沒多久就後悔，惡劣的親子關係，不會自動修補，美國育兒專家告訴你該怎麼做。



惡劣的親子關係，不會自動修補，美國育兒專家告訴你該怎麼做。（Canva）

你曾經對孩子做出失去冷靜的行為嗎？絕大多數的父母都有過這樣的時候，而且感到後悔，但事件發生過後該怎麼辦呢？你認為時間自然會修補孩子可能受到的衝擊與傷害嗎？

你必須有所做為

美國知名心理師貝琪．甘迺迪博士，自己育有三個學齡的孩子，擁有眾多IG粉絲，她經營的Podcasts是美國地區家庭類的第一名。對上述問題，她提出的建議是：彌補與孩子之間的裂痕永遠不會太晚。

在她最近發佈的TED演講中，她向聽眾說明，在家長發脾氣之後，透過反省把歉意傳遞給孩子，可以改變負面記憶在他們體內的儲存方式，改變已經生成的孤獨感、悲傷與憤怒。

首先，你可以先說句「我很抱歉」。接下來，提到你正反思自己為何會大發脾氣。孩子聽到你這麼說，會理解到自己的情緒反應是合理的。然後，你可以告訴他，你希望自己將來面對這樣的情況，會怎麼做，以避免相同的情況再發生。雖然做過的事、說過的話無法收回，但當孩子知道你為此努力中，這件事在他心裏就不會再如此難受。

這種現象就是修復的核心。當你對孩子發火，說出你希望自己沒說過的話，他們會感到害怕、不知所措和孤獨。如果你事後能夠解釋自己為甚麼會如此，孩子感受到你的歉意，那麼他們就可以從你身上感受到愛、安全和同情，他們就不會如此自責，感受到強烈的打擊。

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修復永遠不嫌晚

如果經年累月習慣用憤怒的方式管教孩子，到孩子大了些，發現親子關係疏遠，這時候道歉還有用嗎？

貝琪博士說，即便是很微小的改變，也可能會對孩子和親子關係產生深遠的影響。

歉意與彌補，引發孩子的改變意圖

很多家長會說，一開始當然是用平和的方式跟孩子說話，例如：平靜地要求孩子上床睡覺，但講了一百次他還是不聽，只能對他發火。

但事實是，即使你很沮喪，也不能孩子吼叫。你應該對孩子這麼說：

我很抱歉我昨天吼了你，我想我們都希望不必這樣。讓我們想想，需要做出哪些改變，才能讓上床睡覺變得更容易？你的想法是甚麼？

如果相信孩子願意與你想辦法改善，有能力解決問題，他就會開始向你展示這種善良，並成為那個孩子。

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