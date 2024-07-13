玩轉腦朋友2｜怎去「嬲得更有價值」？笑過後還可跟孩子討論8件事

帶着孩子「認識自己」，或者，不那麼認識自己也沒關係！在《玩轉腦朋友2》（台譯：《腦筋急轉彎2》）中，我們一起踏上這探索的旅程吧！



【圖輯】點圖放大看更多《玩轉腦朋友2》劇照👇👇👇

+ 7

9年前，《玩轉腦朋友》劇情敘述小女孩韋莉因搬離熟悉的家園，面對新的社交環境產生了種種不安情緒，快樂、憂傷、憤怒、討厭和驚嚇……在腦海裏展開了一段冒險故事，也成了許多人心目中的經典。

《玩轉腦朋友2》將背景設定在2年後，青春期的的韋莉，更加敏感脆弱，她的腦袋裏，還多了焦慮、羡慕、害羞和耍廢等這些朋友！身為是冰上曲棍球選手的她，即將參加暑期訓練營，不僅能接近她崇拜的學姊，還有機會被選入球隊，成為她們的一份子。這意味着：她的情緒會更多變，腦內的阿樂、阿愁、阿焦、阿羨等，必須全力合作，才能幫助她面對這些新環境、新挑戰。

在《玩轉腦朋友》第一集，電影教會我們要「擁抱所有情緒」，第二集中，則是帶着青春期的孩子面對「長大」、更認識這個世界，還有「認識自己」。這部電影上映後，佳評如潮，帶給人更多省思與感觸。來看看爸媽和孩子看完這部電影，可以一起討論哪些事？

1. 你可以生氣，但生氣得有價值更好

當孩子因為憤怒而失控時，爸媽經常脫口而出：「不要哭！」或是用很抑制的語氣叫孩子要馬上冷靜。卻很少教孩子「如何處理生氣」。

當孩子意識到自己無法控制情緒，又看到爸媽着急失望的樣子，孩子在不知所措之下，反而更容易造成失控。

大家經常表揚穩定情緒的好處，常常將憤怒貼上一個不好的標籤：包含你不夠成熟到足以控制自己、不夠體諒他人……但在第一集中，韋莉的爸媽也是因為理解到她的憤怒，才能處理她的情緒。

我們會因為憤怒而發聲，憤怒象徵我們不願就此放棄、妥協。如果發揮得宜，它甚至會為膠著的狀況做出改變。

無效的發脾氣是內耗，但如果生氣能讓你促成目的，那這個憤怒就有價值了！

相關文章：教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

+ 10

2. 遇到焦慮，學會放手吧！

阿焦（焦慮）這個新角色，往往要越到長大，它出現的頻率才會越高。焦慮有它的能量，它能讓我們把事情想得更全面、做得更好，但同時也會在碰到挫折時，帶來更大的反作用力，讓我們越來越不自信。

在電影中，阿焦為了幫助韋莉上高中後交到好朋友，反而建立了很多傷害她的價值觀，也讓韋莉也因為社交焦慮犯下了很多錯誤。

而全片最關鍵的一場戲，發生在焦慮大爆發時，阿焦眼角流下的那滴眼淚，這幕讓人好想抱抱它，也抱抱曾經因為焦慮受傷的自己。

焦慮一旦啟動了，就很難停止，像一輛失速列車一樣，越來越拉不住，也讓人覺得疲累和孤單，造成龐大的壓力。所以最後韋莉腦中的阿焦失控了！她成為颱風圈的中心，樂樂好不容易走進了主控台，跟阿焦說：你必須得放手。

「放手吧。」不只是孩子。爸媽看到這句話，應該也能獲得療癒。

焦慮需要經驗累積，才知道如何處理。長大後的我們知道：世事不會永遠順利，不總是操之在己，也不能總是假裝不在乎。唯有放下過度的焦慮，退後一步，坦然接受自己的無力，才能得到平靜。

3. 偶爾耍廢沒有關係

一直保持正向積極，其實是很累人的。負面情緒為甚麼沒辦法被淘汰、趕出韋莉的腦海？因為它其實很重要！各種情緒都能幫助我們更好的生存在世界上，它在重要時刻可以救命。

例如，阿尷在幫我們化解尷尬懂得退縮，阿羨在幫助我們看見更好的人事物鼓勵我們追求更好，阿焦在幫助我們計劃未來擁有動力，阿厭讓我們的大腦可以休息一下！有時候我們可以不要過度努力，有時候，休息一下也可以，無所事事的放空，其實也可以視為一種充電。

《玩轉腦朋友》第一集和第二集最吸引人的地方，就是不以絕對正面或負面的態度來看待每個情緒。有時候，過度正向有時候反而會變成毒雞湯，真正的快樂，是和憂傷、憤怒、耍廢一起前進的。

相關文章：反話管教越教越累？ 一句「再曳唔要你」對孩子影響遠比想像多…

+ 27

4. 我還不夠好？在各種比較中，認識新的自我

爸媽經常會提醒孩子：不要比較。因為比較會讓孩子太過患得患失，甚至失去自信。但當孩子在學校與同儕相處時，比較就像空氣一樣，無可避免。電影中：學姊的球技比韋莉厲害、同學喜歡的音樂比較酷……韋莉是不是該聽他們的音樂、跟他們穿類似的衣服，就有共同的話題呢？可是，那是她真的喜愛的事物嗎？「這樣，我還是我嗎？」

幼兒園的孩子，可能是充滿自信的，覺得我最棒我最厲害。但隨着進入校園，那股自信變慢慢消失，分數的比較、社交的選擇與被選擇，讓孩子開始產生了矛盾。大家都希望自己是被喜歡、被肯定的。可是當大家對我的評價不如預期，自我期待與自卑心態，就產生了內在衝突。

青春期的各種比較，也是韋莉在探索自我的過程。最後韋莉推翻了電影一開始的設定，而接受了自己不再只有好的一面：我可以自私也可以善良，我不夠優秀但我是個好人，我需要合群但我也想要做自己，我很害怕但我也很勇敢，我很軟弱但我也很堅強。

當所有的情緒們擁抱在一起，韋莉才終於不再焦慮，誠實地面對自己也面對朋友，跟朋友坦承「真心話」，也讓她更認識了自己一點，獲得了解脫。

5. 不一定要時時正向思考，但不要忘記快樂

快樂的情緒，是每個人都希望擁有的。她讓我們每一天都是嶄新美好的一天！但是，當焦慮、憂傷時常盤據腦海，快樂也會漸漸沒電。這時候，一定會充滿無力感。

孩子在爸媽眼中，應該要是最無憂、最快樂的，但不是每個孩子都能擁有這樣時時正向思考的人格特質。有時候，我們必須也要讓腦中的阿樂休息一下！

就像阿嬲安慰阿樂的話：「阿樂你犯過的錯很多，未來還會犯錯，但你放棄的話，我們也會一起放棄。」當我們走過了焦慮、憂傷、耍廢，別忘了重新找回快樂。當負能量盤據心中時，就想想心中還有一個阿樂，把它當成黑暗洞口的微光。

相關文章：沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

6. 與其焦慮不可控事物，不如着眼在可控制的當下

《玩轉腦朋友2》中有個很有趣的設定，就是當韋莉心中有焦慮時，阿焦會因不斷的製造惡夢給準備睡覺的韋莉，讓她在處處往壞處想，焦慮到睡不着！

阿焦對於此有一個自己的理論，她說：「我們要放眼未來，把他可能犯的錯都畫出來」。如果這樣的思考，可以幫助你趨吉避凶的話，那這股焦慮對你就是有幫助的。但如果一直幻想最糟結果，會讓你覺得煩躁，那就對你沒有益處。不如活在當下。

就像電影中阿焦又開始想着接下來會發生的爛事，阿樂告訴阿焦：「那些焦慮的事不會馬上發生」最後把它放到一個梳化上，請它先暫時不要焦慮未來跟計劃。

爸媽在陪孩子看這部的時後，不妨問孩子：「你有沒有曾經出現類似的感受？有一天，當你的阿焦出現，你目前有甚麼方法安撫他嗎？」

與其焦慮那些不能控制的，不如先控制自己能控制的。例如韋莉沒辦法控制教練是否錄取她成為曲棍球隊員，但她總可以先把明天要考的西班牙文考試預備好吧！至於自己不能控制的，就放下吧！

7. 長大了，快樂也許就會少一點

小時候我們跟同學比較，長大了跟同事比較，沒事的時候還跟社交網絡上不熟的人比較。

「我不夠好」的聲音，會在成長的過程中出現越來越多。

儘管阿樂鼓勵大家：「所有的信念拼起來，就會產生美好的事物。」我們可以篩選出自己想成為怎麼樣的人：我很善良、我是講義氣的朋友、我很堅強勇敢、我是個好人……但是生活中，難免有自己覺得搞砸的時刻。這時，不逃避地直面負面情緒，與負面情緒共處，就非常重要。

長大了，快樂也許就會少一點，但沒有關係。允許自己去感受，每一種情緒，就可以跟高高低低的情緒起伏共舞，駕馭自己也駕馭情緒。當我們不再被情緒左右控制，那時候就是你長大了！

8. 壞情緒也有存在的意義

在《玩轉腦朋友2》中，當阿嬲看到各種新搬進來的情緒後，恨不得把這些新情緒趕出去！這時候阿樂擋住了阿嬲說：「搬家進來的新情緒都有用處。」

這也提醒了爸媽們，當孩子在成長的過程中，產生各種新的情緒時，我們經常忘了幫孩子去認識它、梳理它。每個情緒其實都有其功能，就算是害怕與恐懼，也能幫助我們幫我們遠離危難；害羞的情緒，也讓我們在尷尬時懂得退一步自處；羨慕的情緒，讓我們不停止前進。「每種情緒都有用處」，它們在生活中都有必要性。

爸媽在和孩子討論這部電影的過程中，也要覺察自己對不同情緒的反應，要保持開放的討論，不要特別表達對某種情緒的偏見。因為孩子會透過讀你的表情，發現你會討厭某種情緒，自己也會跟着不接納那樣的情緒，造成壓力。

在我們這一代，許多人在成長的過程中，都沒有被教導如何面對情緒。所以，藉着這部電影和孩子一起學習吧！「情緒只是情緒」以及「你的情緒不代表你」，擁抱情緒、察覺自己，是這部電影為我們和孩子上的最棒的一堂課。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：8個看完《腦筋急轉彎2》可以跟孩子分享的事：真正的快樂，是和憂傷、憤怒、耍廢....一起前進的！】