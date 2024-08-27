老婆叫到即湊仔做家務？這根本不算「愛妻號」　只是無情地利用她

一位美國爸爸在一個短片中把不分擔育兒與家務的男性名為「Lazy Father」，他說：「當你的孩子在鬧脾氣時，你總是把孩子交給你的妻子，你甚至不嘗試解決。你很懶。你認為你在外工作，就可以免除家務嗎？你很懶。」



他沒有時間幫你摺衣服，但是有時間坐在梳化前看一場棒球，然後還興奮的大吼！（Canva）

在許多家庭中，都有着一位疲憊的媽媽，不管是全職媽媽或是職業母親，她們都擔負起一個家庭主要的照顧和整理工作，她們的另一半以工作為由，正大光明的把家事和孩子都丟給妻子。這有多不公平！

疲憊的媽媽，在家中得不到支持

總是聽專家建議這些媽媽們「好好愛自己」、「妳不能包辦一切」、「沒有快樂的媽媽哪有快樂的家庭」，但事實卻殘酷的擺在眼前，事情就是多到讓媽媽連好好睡個覺就很奢侈，她們在家中得不到支持。

利用妻子的丈夫

重點只有一個！就是另一半太自私，他們利用妻子，只因為自己懶惰。他沒有時間幫你摺衣服，但是有時間坐在梳化前看一場棒球，然後還興奮的大吼！他沒有時間幫你洗碗，但卻有時間打電動，看網路圖梗還忍不住分享給妳。有些男性認為家事並不困難，都是一些小事，但他們偏偏就是不做，或者說不會「主動」去做。真奇怪是吧！

家務與育兒，除了身體上的勞動，還必須加上「情緒勞動」！甚麼是「情緒勞動」？

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除了身體勞動，情緒勞動一樣累人

「情緒勞動」是指「管理自己的情緒，用以創造外人可見的面部及肢體表現」。例如，當爸爸無法應付孩子發脾氣時，媽媽會溫柔地哄孩子別發脾氣。連要購買衛生紙，哪裏買最便宜這種格價行為，為孩子挑選每天穿搭，都算是情緒勞動。這樣的情緒勞動是許多男性不願付出的，也無法理解這需要付出極大的心力，會讓人感到精疲力盡。他們認為，我出外工作已經夠偉大了。

這位爸爸霸氣批評Lazy Father：工作不是把育兒家務丟給妻子的理由

一位美國爸爸在一個短片中把這樣的男性名為「Lazy Father」，他說：「當你的孩子在鬧脾氣時，你總是把孩子交給你的妻子。你甚至不嘗試解決。你很懶。你認為你在外工作，就可以免除家務嗎？你很懶。」他充分意識到他的看法可能會激怒一些人，但他並沒有因此而放棄說明自己的想法。

一些男性網友批評他，認為他一定是全職爸爸才會這麼說。但他不是全職爸爸，每周在外從事全職工作40小時，還有每週15個多小時的兼職。「我仍然洗衣服、洗碗、打掃房子，所有與房子相關的任務。所以我有資格說『外出工作』不是可以不做家事的藉口。」

這位爸爸說明他為甚麼稱這些男性為「Lazy Father」？「當你有了孩子後，就會有更多的衣服、更多清潔工作、設置遊戲室，諸如此類的事情。如果你認為給孩子洗澡不是你的事。你很懶。」

「每個家庭的情況都不一樣。如果你和你的配偶有一個非常好的支援系統，這個影片不適合你。如果你是一位母親，而你孩子的父親具有上述任何特徵，請大膽一點。把這個影片發給他們。」

「如果你是男性，而你與這些特徵有很多相似之處，那麼你就是離婚率如此之高的原因之一。如果你不理解我，你可能就是那個Lazy Father。」

雖然如今年輕一代的爸爸已經有很多人願意分擔育兒與家務，但認為理所當然該如此的有多少？還是被念被嘮叨了才不甘願的去做？請不認為家事都是小事，照顧孩子是媽媽最樂意的事，自動減輕自己的責任，然後看見另一半發火還認為她脾氣太差。不然，讓事情都交給你，你試試看囉！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這位爸爸霸氣批評：別以為在外工作，就可以把孩子家事都推給老婆！其實只是因為你很懶】