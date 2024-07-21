婚姻｜買樽豉油也沒錢！女婿嘆「錢都你女兒在管」連奶奶也同情他
撰文：聯合新聞網
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部分家庭由女主人統一管理金錢，男主人則靠領零用錢度日。有一名女網民分享，奶奶請姐夫買醬油，想不到姐夫的錢都在姐姐那裏，奶奶同情的拿了一張鈔票給姐夫，還說「不用找了！」其他人笑稱，如果今天角色是媳婦跟兒子，那奶奶態度恐怕又會大轉變了。
事主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的奶奶請姐夫去買醬油，姐夫卻要跟奶奶拿錢，奶奶說「你不是有帶錢包？先墊」，姐夫無奈的說，「裏面沒錢，錢都妳女兒在管的」，奶奶只好同情的拿了一張鈔票給姐夫，還說「不用找了！」
其他人則質疑，如果角色是媳婦跟兒子，結局恐怕沒那麼樂觀，
.「如果這是兒子、媳婦，一定是講：我兒可憐唷！」
.「如果是兒子說：錢都被老婆管死了，媽媽是否還如此淡定，大方接受？」
.「這要是角色換成兒子、媳婦的話，想來媳婦又要被訓斥了吧」。
還有網民留言：
.「錢給老婆管，無事一身輕，還能擋朋友借錢，完美」
.「我婆家除了我們夫妻房外，最乾淨的地方就是我老公他姐夫的錢包」
.「表示岳母很開心女兒管錢，對女婿很大方」
.「姐夫厲害」
有網民分享：
「我有幾個朋友就是這樣，每天跟老婆領零用錢100-300元，平常都會把錢存下來，有時候公司發獎金也是偷偷存下來，等到存到差不多了就去喝茶，幾乎每個都很愛去喝茶」。
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