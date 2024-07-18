暑假七大水上活動｜獨木舟/直立板/親子浮潛 價錢包裝備/導師指導

暑期水上活動｜趁住暑假，不如帶小朋友享受陽光與海灘，在港也可享受各種水上活動體驗。《01親子》為大家搜羅9個暑假水上活動，部份活動連1歲小朋友都能參與，以上活動都是包辦裝備，並由專業導師指導，大家可以放心遊玩。文內更提供「01空間」獨家優惠，部份活動買一送一，大家快些報名參與吧！



暑期水上活動【1】SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024 上水夏日水上樂園

位於上水石湖新村梧桐河的SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日起開放，佔地60，000呎，為全港最大型戶外水上樂園，坐擁2個超大型充氣泳池，主池更超過10，000呎。場內超大型充氣泳池區設有多個海豚滑梯、熊仔滑梯、水上搖搖板浮床等設施，同場亦設有水上競技走廊，讓大人小朋友邊體驗滑梯刺激感，考驗平衡力和膽量。除水上區域外，陸上同樣設有充氣競技場，小朋友可以大玩滑梯、彈床及波波池，盡情放電！

快閃買1送1

入場時段: 星期一到星期五

單人票 (12歲或以下小童) $268

單人票 (成人) $328

二人同行 GROUP OF 2 $488｜原價: $656

四人同行 GROUP OF 4 $888｜原價: $1，312

入場時段: 週六至週日及公眾假期

單人票 (12歲或以下小童) $298

單人票 (成人) $358

二人同行 GROUP OF 2 $588｜原價：$716

四人同行 GROUP OF 4 $988｜原價：$1，432

*2人/4人同行優惠：可自選成人/小童組合

*2歲以下不收費

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SKECHERS SUMMER WATERPARK

日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日

地點：上水石湖新村梧桐河旁



暑期水上活動【2】Wet & Wild 水上運動夏令日營 | 3 天半 | 西貢沙下 | 直立板、獨木舟、龍舟及清潔海岸

想讓小朋友度過一個與別不同的假期嗎？狂Wet & Wild 水上運動夏令營中，藍天的專業教練會帶領小朋友到西貢海域感受大自然，透過體驗不同的水上運動促進多元發展，同時學習海洋生態保育及培養環保意識，讓孩子們度過一個非常有意義的夏日假期活動。

「01空間」特別優惠價: HK$3000 (原價單人 HK$3300) 優惠訂票

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

活動地點：西貢沙下及 UNESCO 地質公園 (滘西洲 / 吊鐘洲)

適合年齡：8 至 15歲

報名要求：可在無協助下游泳 50 米

費用包括：導師、水上運動裝備、安全器材、電子證書、快艇接送及午餐

日期 : 17-19/7, 29-31/7, 5-7/8, 19-21/8

時間：10:00 – 16:00 (請提早30分鐘到達)

成團人數：最少 8 人 最多 24 人

查看7＆8月份日期及名額

*請注意購買票類前建議先向主辨單位查詢有關時段是否有空檔以及確認時段，《香港01有限公司》不會作退款安排。購票後商戶會約於2個工作天內聯絡和確定。*

活動行程

第一天: 獨木舟初級課程及旅程

第二天: 直立板初級課程及旅程

第三天: 龍舟體驗課程，及參與清潔海洋活動

必須攜帶：包腳跟及包趾水上活動鞋、泳衣或泳褲、短 Tee / 防哂衣、帽、防曬霜、防水袋、更換的衣服及 750 ml 以上的飲用水。

另外本會建議參加者帶備太陽眼鏡 (連浮水帶)，並於活動前塗上防曬霜及驅蚊劑，並準備更換衣服於活動後使用。

請參加者抵達前先更換衣服及安置個人物品 (企嶺下除外)，使活動可以準時開始。

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暑期水上活動【3】藍天體育會 - 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟 (01獨家79折)（適合8歲或上）

在藍天橋咀島珊瑚導賞團中，會先使用快艇前往橋咀島，然後導師會帶你使用透明底獨木舟，探索橋咀島沿岸的水底世界、連綿不斷的珊瑚礁，以及色彩繽紛的海洋生物。

橋咀島的連島沙洲南面一帶是珊瑚天堂，使用透明底獨木舟能夠在不濕身的情況下探索海底世界。眼前盡是各色各樣的珊瑚，包括適合珊瑚魚、螃蟹和海膽寄居的波紋狀牡丹珊瑚、呈渾圓塔狀的扁腦珊瑚，以及搖曳擺盪的陀螺珊瑚。豐富多樣的魚兒暢游於珊瑚群中，包括條紋軍士魚、成群結隊的黃尾光鰓魚、七彩隆頭魚和色彩鮮艷的蝴蝶魚等。 *藍天的專業教練皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。

活動地點：西貢沙下、橋咀島

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

「01空間」特別優惠價 01 獨家79折

$599 / 位 (原價$690 / 位)

$1099 / 2位 (原價$1380 / 位)

(大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同)

價格包括：透明底獨木舟器材、安全用具及導師

適合年齡：8 歲或以上、16歲以下全程必須要有一位家長陪同

日期：星期六、日及公眾假期

時間：10:00-13:00 / 14:00-17:00 (請提早15分鐘到達集合地點)

行程 (上午)：

09:45 西貢沙下路集合

10:00 快艇前往橋咀島

10:15 到達橋咀島並到周邊景點探索，使用透明底獨木舟欣賞珊瑚礁

12:45 回程

13:00 到達西貢沙下並且解散

行程 (下午)：

13:45 西貢沙下路集合

14:00 快艇前往橋咀島

14:15 到達橋咀島並到周邊景點探索，使用透明底獨木舟欣賞珊瑚礁

16:45 回程

17:00 到達西貢沙下並且解散

注意事項：

在欣賞海洋美麗風光和生物多樣性的同時，請愛護和尊重海洋環境，遵守「海洋護理守則」，切勿傷害或騷擾海洋生物、切勿觸摸或站立於珊瑚上、切勿挖掘沙泥及碎石、切勿翻起海岸石頭，以及切勿撿取任何活生或已死的海洋生物。

最少參加人數：8 位如果少於 8 人，可能會安排加入另一個小組，如果最終參加人數少於 8 人，旅程可能會延期

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暑期水上活動【4】藍天體育會 - 西貢獨木舟/直立板跳島之旅 (3島)｜連初級課程及一年會藉 (01獨家8折)（適合8歲或上）

一日內用直立板征服鹽田梓、羊洲同白沙洲 ！ 其中鹽田梓更屬於「歷史文藝鄉村島」，其客家村已有 300 多年歷史，當中更有極具歷史價值的鹽田，其外圍是廣闊的紅樹林。近年來，鹽田梓更成了香港其中一個最有趣而另類的一日遊好去處。

藍天專業教練將會於上午先教授你基本技巧（初級證書課程)，下午就會帶您離開喧嘩鬧市，去感受西貢島嶼寧靜和神秘的一面，參觀鹽田梓、羊洲同白沙洲的大自然生態及歷史遺跡，學到海洋生態知識之餘，仲可以享受一個輕鬆又難忘的假期活動！

旅程完成後，您將會獲發香港衝浪及直立板總會頒發的電子證書，讓你可以隨時租借直立板划槳出海。

此旅程無需任何直立板經驗，划行距離適中，適合一家大細或約埋朋友一齊玩。我們的導師皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。

活動地點：西貢沙下、鹽田梓、羊洲和白沙洲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

「01空間」特別優惠價 01獨家8折

$599/位 (原價: $680/位)

$1099/2位 (原價: $1360/位)

大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同

價格包括：器材、安全用具、導師、電子證書、會藉及午餐

適合年齡：8 歲或以上、16歲以下全程必須要有一位家長陪同

日期：星期二、四、六、日及公眾假期

時間：10:00 – 16:00 (請提早30分鐘到達集合地點)

行程：

09:45 西貢沙下集合

10:00 直立板初級課程

12:00 午餐（價格已包含）

13:00 出發跳島旅程 (沙下 -> 羊洲 -> 白沙洲 -> 鹽田梓)

15:15 由鹽田梓回程到沙下

16:00 到達沙下並且解散

注意：跳島路線可能會因參加者航行速度而改變，參加者需遵從教練決定

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暑期水上活動【5】西貢海下灣／綠蛋島 親子浮潛+獨木舟生態遊｜獨木舟水球運動員帶隊

時間: 09:30-15:00

日期:

綠蛋島: 7-8月 逢星期五六日公眾假期

海下灣: 7月21,26,28日; 8月2,4,9,11,18日

人均$374起 大小同價

單人: $379 (原價: $580)

雙人: $749 (原價: $1160)

*大小同價

課程包括器材：雙人或三人獨木舟，槳，成人救生衣/小朋友救生衣

（個人衛生請自備浮潛裝備）

【海下灣行程】

09:30 西貢小巴站(乘7號小巴車程約20分鐘)

10:15 介紹活動地點及取活動裝備

10:30 上水安全知識及獨木舟教學

11:00 出發及尋找海洋生物

12:00 小休野餐於無人清幽沙灘

12:30 開始浮潛活動

14:00 回程

15:00 活動完結，於海下灣解散

海下灣地點簡介：水清沙幼的海灣，擁有清澈水質，以及多樣化的海洋生物，包括逾60種石珊瑚和120種珊瑚魚。輕鬆旅程適合親子及新活動。

【綠蛋島行程】

09:30 小坑口20號集合點名活動講解及安全需知

09:45 教練指導獨木舟、槳、救生衣的運用教學

10:00 開始獨木舟活動（大約划45分鐘到達綠蛋島)

11:30 到達綠蛋島教練講解綠蛋島活動行程

11:45 自由活動：休息，打卡影相，游水，野餐及浮潛（教練會指導浮潛基本教學）

14:00 收拾物品 出發回程

15:00 回到起點並解散

必須攜帶：包腳跟及包趾水上活動鞋、泳衣或泳褲、短 Tee / 防哂衣、帽、防曬霜、防水袋、更換的衣服及 750 ml 以上的飲用水。

另外本會建議參加者帶備太陽眼鏡(連浮水帶) 並於活動前塗上防曬霜及驅蚊劑，並準備更換衣服於活動後使用。請參加者抵達前先更換衣服及安置個人物品 ，使活動可以準時開始。

***購買7日內 WhatsApp 54605785與職員預約日子，最少需要提前兩天預約

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暑期水上活動【6】藍天體育會 - 地質公園雙洞探險之旅｜獨木舟 (01獨家85折) （8 歲或以上）

「地質公園雙洞探險之旅」為全天旅程。藍天的專業教練*會首先帶你們離開喧嘩鬧市，乘船到沙塘口山及吊鐘洲，再使用獨木舟近距離探索附近的自然生態及地質奇景 (包括沙塘口洞及吊鐘洞)。探索旅程完成後，在教練的帶領下整團人將會乘船前往滘西洲，在刺激的探險之旅後過番一個寧靜休閑的下午，並在島上的村落享用午餐，然後再乘船返回西貢沙下解散。

*藍天的專業教練皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。

活動地點：西貢沙下、甕缸灣／沙塘口山、吊鐘洲、滘西洲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

價格包括：獨木舟器材、安全用具、導師及午餐

時間：10:00 – 16:00 (請提早15分鐘到達集合地點)

01獨家85折

$799/位 (原價: $890/位)

$1520/2位 (原價: $1780/2位)

(大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同)

適合年齡：8 歲或以上、16歲以下全程必須要有一位家長陪同

日期：星期六、日及公眾假期

行程：

09:45 西貢沙下集合

10:00 上船前往甕缸灣／沙塘口山

10:45 到達甕缸灣／沙塘口山 (轉用獨木舟探索沙塘口洞)

11:45 上船前往吊鐘洲

12:15 到達吊鐘洲 (轉用獨木舟探索吊鐘洞)

13:00 上船前往滘西洲

13:30 到達滘西洲並享用午餐 (價格已包含)

15:00 收拾行裝及準備回程

16:00 到達沙下並解散

最少人數：8 人

如不足 8 人只需補回 8 人差價即可成團 (私人團)

如果少於 8 人，我們可能會安排您加入另一個小組，須接受同行團友一起進行旅程

必須攜帶：包腳跟及包趾水上活動鞋、泳衣或泳褲、短 Tee / 防哂衣、帽、防曬霜、防水袋、更換的衣服及 750 ml 以上的飲用水。

另外本會建議參加者帶備太陽眼鏡 (連浮水帶)，並於活動前塗上防曬霜及驅蚊劑，並準備更換衣服於活動後使用。請參加者抵達前先更換衣服及安置個人物品 (企嶺下除外)，使活動可以準時開始。

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暑期水上活動【7】親子水陸主題樂園夏水禮 人均$90入埸玩足6小時

元朗全新主題戶外樂園，提供多項戶外康樂設施供大人小朋友任意玩樂，CP值及性價比超高。適合親子組合及一班朋友齊朋友共同享受，Chill住影相打卡，所有客人均可享用室內及室外遊樂設施。

小童放電最愛遊樂設施包括：2千呎室內兒童遊樂室（內有波波池及各類型玩具）、動感平衡車、單車、手搖船、戶外帶大水池（季節性開放）、室外彈床、滑梯等。多個打卡拍攝地方、讓你仿如身處熱門旅遊地點打卡。可於戶外觀賞星空及日落景致，樂而忘返。

任玩設施

小童最愛遊樂設施：8米長兒童嬉水池(需自備泳衣）、兒童手搖船、2000尺室內兒童遊樂室、室外遊樂場設施、迷你充氣彈床、動感平衡車、單車、迷你賽車場、足球機、桌球等等….

營內設施

戶外桌椅、電熱水煲、雪櫃、獨立洗手間、獨立冷熱水淋浴設備提供多種兒童遊玩設施，包括室內及室外嬉戲區、嬉水池/手搖船(視乎季節開放)、兒童平衡車及腳踏車等。

01空間獨家暑期優惠：低至51折 1. 農樂營繽紛夏水禮/室內外嬉戲區 — 6小時入埸套票

$268 | 3人同行 (原價: $518)

活動日期: 現在至2024年8月31日 /星期三除外

入場時間: 6小時（12:30-18:30）

2. 農樂營繽紛夏水禮/室內外嬉戲區— 6小時入埸＋親子工作坊

$268 | 2人同行(原價: $383)

活動日期: 現在至2025年6月23日 /星期三除外

入場時間: 6小時（12:30-18:30）