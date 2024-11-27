愛錯了方法你知嗎？父母「5句話」本意關心　卻竟令孩子心傷透

你平時喜歡鼓勵孩子，還是訓斥孩子？你知道孩子最喜歡家長說的是甚麼嗎？

父母說出的話即使一瞬間，卻可能對孩子產生或多或少的影響。有時候父母無心，孩子卻聽起來有意，其中，孩子最不想聽到的就是以下5句話，身為父母覺得是關心，聽在孩子耳裡，卻往往不是這麼回事！



以下5句說話，似是沒怎麼樣，其實卻很傷孩子的心：（按圖了解）



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這5句話，妳中了嗎？

來看看最傷孩子的五種話吧，提醒爸媽嘴下留情，語言傷人的威力，真的要小心。

第一句：沒有比較，就沒有傷害？

你看看別家的孩子多聰明，再看看你！／為甚麼別人家的孩子那麼乖！

很多父母總是習慣誇大別人家孩子的優點，然後放大自己孩子的缺點，但其實，這樣的話卻很容易帶給小孩很大的羞愧感。

第二句：總是圍繞「功課」上

功課做完了？／快去做功課！

類似這樣的話，真的是父母每天都都嘮叼的，偏偏一旦把「作業」當成親子溝通的重點時，絕對會埋下衝突的隱在因子。

第三句：甚麼都說「不」

不要玩手機！／不要再解釋！／不要在哭鬧！

說「不」絕不是最好的教育方式，讓孩子害怕妳並不表示他們信服妳，建立親子之間的威信，並不是強迫孩子就範。

第四招：看似提醒，事實上是「指責」

你怎麼每次都這樣？／你怎麼這個都不會？

其實，很多時候你以為的關心與提醒，卻往往聽起來想是指責，妳的好心，完全孩子不當成好意，聽起來就是責罵啊！

第五句：輕易說出「傷人心」的話

你太讓我失望了！／我上輩到底作了甚麼孽！

千萬不要經常說這種話，孩子只會越來越自卑，不相信自己，甚至感覺自己甚麼都做不好。

總之，沒有父母有心想要傷害小孩，都只想把全部的愛給孩子，但是往往卻忽視了有時自己說出的話，或是做出的行為，不但讓雙方的距離越拉越遠，無形中造成孩子心中的傷害，而不自知。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子最討厭父母說的5句話，你也會脫口而出嗎？經常把「不」掛在嘴邊，還有看似關心的話小孩都不愛】