深圳親子遊｜天空之鏡+360°觀景「光明頂」!新兒童公園靚到上央視

天空之鏡、林中棧道，高低起伏之間的錯落感，再加上360°環廊觀景台......很難想象這些元素能齊聚在一個公園。沒錯，深圳公園又捲出新高度了！



前不久，備受矚目的光明中心區科學公園（北翼）正式開放。要説有多火，今年四月份甚至還上了一把央視。

雖説目前只開放了北翼，但是其面積卻已經有近100萬平米，完全建成後更是達到216.5萬平方米，成為深圳最大的城市公園，妥妥的「巨無霸」。

深圳科學公園（深圳微時光授權使用）

01 光明新地標 360°縱覽城市風光

而在科學公園（北翼）中，最為亮眼的當屬山頂這座觀景台。

原名科學頂，因地處光明，如今江湖人稱「光明頂」，開放以來，每逢週末都像六大門派圍攻光明頂一樣熱鬧。

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遠遠望去，銀白環形建築神似外星飛碟，與不遠處正在建造的宇宙飛船——深圳科技館遙相呼應。

畢竟在未來，光明中心也將是深圳的科技中心。

「天空之鏡」

作為光明中心的新地標，除了造型獨特自然是不夠。

觀景台不僅可以360°縱覽城市風光，這裏的天空之鏡更是不容錯過的亮點。

拉低視角可以拍出對稱的鏡面效果，站遠一些也有意想不到的美感。不過要注意的是，小心打滑。

光明頂的風光有多絕

既是360°觀景台，從這兒望出去的風景自然不差。

向北看，中山大學深圳校區的宏偉校園盡收眼底，紅磚綠瓦在這一片建築中格外顯眼。

向東看，群山間的光明湖倒映着蔚藍的天空。

借用網友的一句話形容：「賽里木湖，不出深圳也能看到！」當然，這得是晴天來。走到觀景台的南側，這兒的視角是極具工業風的地鐵站台，平常倒也不多見。倘若時間恰好，還能看見另一側的高鐵動車從眼皮底下呼嘯而過，帶感!

深圳科學公園觀景台（光明頂）：（按圖了解）

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「山頂恰咖」

值得一提的是，山頂還有一間咖啡店，價格適當、豐儉由人。

據説不久後，旁邊還要搭建一間閲覽室，想想在風光優美的光明頂恰咖讀書，這番體驗也是值得期待。

（深圳親子部落提供）

02 科學公園 既科技又City

光明科學公園（北翼）以自然山林為主，規模將近100萬平米。

除了去公園最高處的觀景點，也可以沿登山道、林中棧道探索，或是在草坪上消磨時光，體驗方式多種多樣。

不過既然名為「科學公園」，那麼這兒的科技含量，自然是不會少。

「自然劇場」

公園中搭建了6個劇場，分別以自然界中的水、木、霧、聲、丘、月等元素來設計。

例如在廣場邊上的雲朵，實際上是水霧模擬裝置，踩下感應裝置會觸發水霧，以此來模擬自然天氣，身處其中彷彿置身迷霧森林。

公園南門入口的聲浪劇場，是能與聲波互動的裝置。

每當高鐵轟鳴而過時，裝置將會產生振動，從而形成波紋的視覺效果。除此之外，還有四個有趣的自然劇場等待去探索。

「科學主題登山道」

通往光明頂的登山道有3條，整體難度不大，畢竟高度跟蓮花山差不多。不過公園山勢而建，臨近山頂的路段有些陡，爬坡的時候需要注意安全、量力而行。

有趣的是，登山道將自然與科學結合，沿路有着滿載科學知識的牌子，供人學習。

對於孩子們來説，這不僅是通往高處的路徑，還是一趟探索知識的旅程。

例如山路上的垃圾桶太少，入口缺少地圖指引，公園停車場相距光明頂山腳也有兩公里左右等等。

不過整體的遊玩體驗其實也不錯，除了縱覽光明風光的觀景台，旁邊兩處較矮的觀景點可供遊玩。

從綠道上到光明頂，再沿路走向山腳，高低起伏間錯落感頗有些8D城市錯覺，公園中那些科學裝置也讓人覺得十分有趣。

有人説，光明真的很能建、也很會建公園，例如虹橋公園、大頂嶺公園都是深圳人心目中不錯的公園。

別看現在的科學公園只有一半，它的設計概念實則是「一核兩翼」。

未來，南翼會有活力公園，核心區更是重量級，有着深圳科技館、國際美術館、科學城體育中心等地標設施。

隨着「一核兩翼」的完工，這片盎然生機的綠洲，也將成為深圳北部的「城市核心」。

可以預見，將來的科學公園，不僅是一座公園，還可以説上一句：

有一種生活，叫光明科學公園。

建設中的深圳科技館（深圳微時光授權使用）

-地址-

科學公園



-交通-

① 地鐵：

「科學公園」A口步行800米到公園南入口；「光明站」B/C口步行600米到公園南入口；「圳美」地鐵站D出口，走400米到「光明圳美總站」公交場，都可通過登山道直接爬到科學頂。



② 自駕：

可直達公園北側停車場，導航「新陂頭南濕地公園」，旁邊就是停車場入口。目前不用預約，直接登記即可。



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